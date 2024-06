– Det er stort. Det er allitd gøy å løpe mesterskap, springe EM. Det er en fantastisk stadion, et fantastisk publikum, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK etter seieren.

– Hvor viktig var dette for deg?

– Veldig. Jeg trives veldig godt med å løpe løp, og det er det jeg bruker som motivasjon. Det er stas og ekstra gøy når det går veien.

Alle pekte på Jakob Ingebrigtsen som favoritten på 5000 meter i EM, og 23-åringen skuffet ikke.

Sandnesgauken gjorde som i 2018 og 2022, og sikret sitt tredje strake EM-gull på 5000 meter. Det har bare løpelegenden Mo Farah klart før han.

– Han leker med konkurrentene. Det er en vanvittig løper Norge har fått, ropte NRKs kommentator Jann Post.

Jakob Ingebrigtsen tar sitt tredje strake EM-gull! Du trenger javascript for å se video.

– Han er helt syk

Ingebrigtsen la seg langt bak i feltet sammen med bror Henrik, Narve Gilje Nordås og Per Svela fra start.

Thierry Ndikumwenayo og Dominic Lobalu var, på papiret, de sterkeste utfordrerne til yngstebror Ingebrigtsen, og forsøkte etter hvert å dra opp farten i tet. Når løpet nærmet seg halvveis, fikk de besøk av Ingebrigtsen.

Da ville Lobalu ha nordmannen opp for å dra også. Lenger bak i feltet holdt Nordås på å gå på trynet:

Nesten-fall for Narve Du trenger javascript for å se video.

Jakob Ingebrigtsen så komfortabel ut hele veien, og hadde mer krefter enn konkurrentene da det begynte å dra seg til mot slutten. NRKs ekspert Vebjørn Rodal mente at Lobalu og co. burde dratt opp farten lenger før, om de skulle ha sjanse til å slå 23-åringen.

– Jeg er redd de har gitt dette litt til Jakob, sa NRKs ekspert Vebjørn Rodal.

Med 500 meter igjen løp han ut og frem, og så seg aldri tilbake. Konkurrentene var sjanseløse mot hans spurtegenskaper, og stormet først over målstreken.

– De kan ikke gi det til han på den måten, hvis de har ambisjoner om å slå ham. Han fpr en relativt billig 5000 meter her, sa Rodal.

Dette er Ingebrigtsens femte EM-gull i karrieren. Dermed tangerer han også nevnte Farah, Harald Schmid og Roger Black i flest antall EM-gull på herresiden. Vinner Ingebrigtsen onsdagens finale på 1500 meter, rager han alene på topp på gullstatistikken.

– Hva skal du si? Han er helt syk. Det vi ser i dag, er en Jakob som børner seg toppform. Han er faktisk den yngste i felte ti dag, og tar femte gull av fem mulige. Det er starten på en ny dobbel, roste storebror Henrik Ingebrigtsen.

Reist seg etter skadetrøbbel

Jakob Ingebrigtsen slet med en vond akilles i vinter, og har tidligere åpnet opp til NRK om at han fryktet det verste under den tunge tiden.

– Jeg var langt nede i vinter, mest på grunn av usikkerheten, sa Ingebrigtsen.

Skaden gjorde at han sto over innendørssesongen, men utendørssesongen er blitt innledet på lovende vis. Riktig nok måtte han se seg slått av erkerival Josh Kerr i USA, men under Bislett Games var alt ved det vante igjen.

Ingebrigtsen stupte inn til 3.29,74 på 1500 meter, og viste at superformen var emning. Det tilhører imidlertid sjeldenhetene at stjerneutøveren konkurrerer på 5000 meter.

Forrige gang var VM-finalen i august i fjor sommer, et løp hvor Ingebrigtsen sikret gullet.

Under EM i Berlin i 2018, bare 17 år gammel fikk han sitt store internasjonale gjennombrudd. Da også med 5000 og gull på menyen.

Kritisk til Nordås

Narve Gilje Nordås var regnet som en av Ingebrigtsens fremste utfordrere på 5000 meter. Men jærbuen fikk det ikke helt til å stemme på 5000-meteren.

Han hadde snakket om medalje som et mål, men endte til slutt på 11. plass.

– Da er det nesten uforståelig at det snakkes om medalje, mente Rodal og var kritisk til Nordås' taktiske disponeringer underveis.