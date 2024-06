Jakob Ingebrigtsen sin norske rekord på 7.23,63 fekk stå i fred, men Narve Gilje Nordås sette ein ny sterk personleg rekord.

– Nå er han tilbake! 7.33,49. Rett inn på andreplass på Noregs liste over alle tider. Men viktigast, han vinn mot eit veldig sterkt felt, kommenterte Jann Post på sendinga.

– Det er lov å feire litt. Diamond League er ikkje småtteri det, seier ein tydeleg tilfreds Narve Gilje Nordås til NRK med ein stor vikinghjelm på hovudet.

Nordås er den fjerde nordmannen som vinn eit Diamond League-stemne. Tidlegare har Andreas Thorkildsen, Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm vunne i serien.

Det betyr mykje for Nordås.

– Heilt fantastisk. Eg sa jo på Bislett at eg er i god form, men eg fekk aldri bevist det. Eg treng dette før EM. Eg skal ikkje seie at dette var tvang å springe her, men eg var veldig i tvil. Gjert (Ingebrigtsen) sa sånn: «du har godt av det, du treng det». Ok, så reiste eg bort og så blir det bra, seier Nordås.

– Det var knallsterk konkurranse her. Hadde du troa på siger på førehand?

– Ja, faktisk. Det høyrest jo «cocky» ut, men i alle fall når det vart så taktisk som det vart. Eg kjente meg ekstremt lett. Første halvdel passerte jo kanskje på 3.50 og det kjennest ut som jogging. Og så gjer eg nokre dårlege taktiske vurderingar, men når ein er i så mykje betre form enn dei andre så kan ein tillate seg nokre blunderar taktisk.

– Det er god trening før EM da. Det var ikkje eit perfekt løp, men pers er pers. No er eg vel nummer to gjennom tidene og så, seier Nordås og blunkar.

Diamond League frå Stockholm held framleis på. Det kan du sjå her på NRK. Svenske Armand Duplantis jaktar mellom anna ny verdsrekord i stavsprang.

SKOLAUS: Narve Gilje Nordås sprang utan sko på Bislett Games. Du trenger javascript for å se video. SKOLAUS: Narve Gilje Nordås sprang utan sko på Bislett Games.

Varsla smadring

Narve Gilje Nordås har tidlegare gått hardt ut og fortalt at han skal smadre brørne Ingebrigtsen sine rekordar.

Filip Ingebrigtsens sin personlege rekord på 3000 meter er 7.34,00 frå Bislett Games i 2021, mens Henrik Ingebrigtsen sprang på 7.34,80 i Zagreb i september i fjor.

– Tingen er at eg trur eg kan slå begge dei tidene ganske så greitt, fortalde Nordås til NRK for to veker sidan.

Og i Stockholm søndag kveld så fekk Nordås det til.

– Eg vil ikkje seie at eg knuser dei. Det er berre eit lite sekund, men du såg jo her at det var ikkje noko maksløp. Eg kan springe under 7.30. Siste 1000 meter går vel på 2.25-2.26. Det viser vel at eg er i bra slag og kan å avslutte. Det er digg, seier Nordås.

Verdsrekordarena Ekspander/minimer faktaboks Det er sett 81 verdsrekordar på den olympiska stadion i Stockholm opp gjennom tidene. Det er fleire enn på nokon annan arena i verda. Men vi må tilbake til 1997 for å finne forrige gong det skjedde – da var det Wilson Kipketer som sette rekord på 800 meter.

Skolaus

Da Narve Gilje Nordås sprang 1500 meter under Bislett Games på torsdag, så gjekk det absolutt ikkje slik han hadde sett for seg.

For allereie på si første runde, så mista han skoa og måtte fullføre løpet berrføtt på venstrefoten.

BISLETT: Bislett Games vart mislykka for Narve Gilje Nordås. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han beit seg likevel fast på halen av feltet og spurta inn til 3.34,86.

– Eg fekk to små rifter inn i sjølve hælen, men ikkje sjølve akillesen, heldigvis. Hadde taggane kome i akillesen ville det ha vore verre, sa Nordås til NRK etter løpet.