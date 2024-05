– Flagstaff har kanskje vært mitt favorittsted å være i høyden, og jeg har ofte vært her to ganger i året. Det har alltid fungert bra når jeg har vært her. Det har blitt mitt høydested, så vi får en god vibe når jeg er her, smiler Grøvdal.

NRK møter henne i den lille amerikanske byen, halvannen time unna storslåtte og hakket mer kjente Grand Canyon. Den lille byen i Arizona er blitt en yndet destinasjon for flere av verdens beste mellom- og langdistanseløpere.

Det eneste problemet er vinden.

– Jeg skjønner ikke hvor den kom fra, sier treningskompis Sondre Hoff, mens Grøvdal pent spør om ektemann Magnus Aarre kan fungere som vindfang på sykkel de siste intervalldragene.

SMILER FØR TØFF ØKT: Sondre Hoff og Karoline Bjerkeli Grøvdal diskuterer litt før dagens tolv tusenmetere. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Tolv ganger 1000 meter er tøft nok uten motvinden. Hun setter pris på at ikke all jobben må gjøres alene.

– Det gjør at kvaliteten blir litt bedre. Det er litt artigere å gå på trening med to stykk. Ikke bare jeg og en trener som står og ser på. Så kan vi bytte på å dra intervallene. Når det er tungt vind, så kan jeg legge meg litt bak en stor rygg. Det er jo veldig god hjelp.

Grunnlaget skal forhåpentligvis bidra til rekorder og medaljer i den kommende banesesongen. For i dette intervjuet uttaler hun følgende målsettinger:

Norsk rekord på 3000 meter under Bislett Games (30. mai)

Medalje på 5000 meter og halvmaraton under EM (7. og 9. juni)

Forbedre 7.-plassen i OL fra Rio-lekene i 2016 på 5000 meter (2. og 5. august)

De første svarene på hvordan hun ligger an i konkurranse kommer lørdag. Da åpner 33-åringen sesongen med 5000 meter i Eugene, sammen med blant andre verdensrekordholder Faith Kipyegon og OL-gullvinner Sifan Hassan på startstreken.

Jakter rekord etter tøff dobbel

Deretter drar hun rett tilbake til Oslo for å forberede seg på 3000 meter under Bislett Games. Fem dager senere ønsker hun å slette Grete Waitz’ norgesrekord på 8.31,75 minutter.

– Det føles naturlig når jeg har løpt 8.30 før. Det er en rekord jeg har lyst å få på papiret, som min norske rekord. Så det blir jo målet på Bislett. Og så må jeg jo se hvordan beina og kroppen funker etter USA-tur. Men det er et naturlig mål, sier Grøvdal, som viste han hun er kapabel til det i 2021.

Da løp hun 8.30,84 på Bislett, men den ble ikke stående som offisiell rekord siden det ble gjort i et felt som inkluderte herreløpere.

– Hun er i utgangspunktet ikke veldig eksentrisk og litt beskjeden, så jeg tror ikke hun hadde sagt det visst det ikke hadde gått bra trening, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

NRKs EKSPERT: Vebjørn Rodal. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

Han mener det er sjelden hun er så konkret i målsettingen.

– Jeg er veldig glad for at hun sier det selv, og ikke er tilbakeholden. Da blir jeg optimistisk. Da må hun ha vurdert det etter at det har gått bra over tid. Og så håper jeg at et såpass tøft konkurranseprogram i EM ikke lokker frem gamle skader, og er «fit for fight», sier Rodal.

Øyner suksess på bane og asfalt

Grøvdal erkjenner at fem dager etter en 5000 meter – med en lang flyreise mellom – ikke bidrar til å bedre oddsen for rekord. Men hun vil likevel gi det et forsøk. I verste fall får hun to gode gjennomkjøringer for europamesterskapet i Roma.

– Tanken er litt at det jeg gjør, skal være optimalisert i forhold til å prestere i EM.

Jakob Ingebrigtsen gjør den samme stevnedobbelen, men med hakket kortere distanser: én engelsk mil (1609 meter) og 1500 meter. Svenske Andreas Almgren gjør en enda tøffere variant med 5000 meter på Bislett og 3000 meter i Stockholm, kun tre dager seinere. Vel å merke uten ni timers tidsforskjell.

GOD PÅ GATE: Karoline Bjerkeli Grøvdal har levert gode prestasjoner på asfalt i vinter, og håper å kunne kjempe om medalje i EM. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Under EM i Roma planlegger hun for 5000 meter og halvmaraton. Hun er en gullkandidat på begge distansene. På en god dag regnes hun som favoritt.

– Det er ikke noe sjokk at det er medalje jeg går for både på halv og på fem. Og jeg mangler jo gullet på baneløp. I mitt hode henger den veldig høyt.

Sist gang det var EM stod hun på startstreken som favoritt. Hun var den i startfeltet med best plassering i VM én måned tidligere, men så låste ryggen seg. Foreløpig står hun med bronsemedalje fra 2016 og 2018.

– Jeg har blitt såpass voksen og kanskje reflektert at jeg vet at alt kan skje. Du kan bli sjuk dagen før, du kan få trøbbel. Hvis det ikke er gull der, så er alt ødelagt. Jeg vil ikke se på det sånn. Man kan ha uflaks også.

Dobbel mulighet: – Skjønner at hun er sugen

– Hvis du spør hvermannsen, så tror jeg mange sitter med inntrykket at hun er veldig god i terreng, ganske god i gateløp og har mislyktes ved store anledninger på bane. Jeg skjønner at hun er sugen på å lykkes på bane, sier Rodal.

Norges beste kvinnelige langdistanseløper har tre år på rad løpt inn til EM-gull i terreng, mens forrige internasjonale banemedalje kom i 2018-EM på 3000 meter hinder.

– Det er to mesterskap, og jeg synes EM er viktig. Mange tenker OL-sesong, da er det OL som er viktigst. For min del, og jeg tror for veldig mange andre norske òg, er det viktig å prestere bra i et EM. Jeg vet selv at jeg har gode sjanser til det, jeg har gjort det før, sier Grøvdal.

Denne vinteren og forsesongen har hun løpt flere konkurranser vinteren enn tidligere. Tre 10-kilometere, VM i terrengløp og halvmaraton i New York har gitt gode svar på hvor hun står formmessig. Sistnevnte løp vant hun.

PS! Startskuddet for Karoline Bjerkeli Grøvdals 5000 meter i Eugene går lørdag klokken 22.18. Jakob Ingebrigtsen avslutter med én engelsk mil klokken 23.52. De ferske bronsevinnerne fra VM i parafriidrett, Salum Kashafali og Vegard Dragesund Sverd, løper 100 meter under forstevnet. NRK sender stevnet.