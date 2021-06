Grøvdal slo Waitz-rekord i superløp – blir ikke tellende som rekord

Norgesrekorden på 3000 meter har stått siden Grete Waitz løp på 8.31,75 på Bislett 17. juli 1979 – altså i nesten 42 år.

Allerede før Karoline Bjerkeli Grøvdal gikk til angrep på tiden på Bislett fredag kveld, var det klart at rekorden ville bestå. Det ble nemlig satt opp mannlige harer for Grøvdal i løpet, og dermed ville ikke tiden kunne bli godkjent som norsk rekord.

Tiden ble 8.30,84, altså raskere enn Grete Waitz' rekord.

Grøvdal er derimot klokkeklar på at den rekorden snart blir hennes - helt offisielt.

– Jeg har løpt tida, så da kan jeg fint gjøre det igjen, sier en strålende blid Grøvdal til NRK etter løpet.

HENTET KREFTER: En strålende sisterunde fra Grøvdal snek henne under 8.31. Foto: Lise Åserud / NTB

Det beste alternativet

Løpedronninga var klar på at hun ønsket konkurransetrening på hjemmebane dette året, for å slippe å dra utenlands i en usikker tid. Det skapte trøbbel med å skaffe gode nok kvinnelige motstandere for Norges beste kvinne på distansen.

En mulig løsning var Amalie Sæten, men hun løp sitt eget løp tidligere i kveld. Derfor ble det to mannlige harer.

– Det var denne måten jeg måtte gjøre det på. Å løpe solo er tøft, og jeg trenger konkurransen å løpe med noen også, sier Grøvdal.

Grøvdal mistet ryggen til haren to runder før slutt, men på sisterunden fant hun ekstra krefter og leverte som ønsket. Hun syns det var et rart løp.

– Det var merkelig, og jeg følte meg litt tungtrent, for jeg har trent en del siden 10.000. Jeg slapp haren og må innrømme at jeg tenkte at jeg må gå for personlig rekord på 37. Men så hadde jeg litt mer å gå på sisterunden, så det var gøy å se, sier Grøvdal.

Stusset på løsningen

Rekorder som ikke teller begynner å bli et aldri så lite spøkelse for Grøvdal denne sesongen. 1. mai løp hun under verdensrekorden på 5 km gateløp, men ganske raskt etterpå ble det klart at tiden ikke ville telle som verdensrekord, ettersom løypa ikke var ratifisert. Kontrollmåling i ettertid viste at løypa faktisk var for kort, nærmere bestemt 4987,5 meter.

Jack Waitz, som var gift med Grete Waitz, innrømmer at han er litt overrasket over at ikke Grøvdal tok sjansen på å prøve uten harer for å kunne få en tellende rekord.

RINGREV: Jack Waitz. Foto: Audun Braastad / NTB

– Jeg stusset litt på det. Det blir jo ikke godkjent som rekord. Og det er klart at det å løpe aleine ikke er særlig stas. Det er spesielle tider. Hadde det vært normale tider hadde det vært noen som kunne dra farten for henne, av kvinner. Vi får se, hun er god nok til å ta den rekorden, tror jeg. Det blir spennende å se, sa han før løpet.

8. mai satte Grøvdal personlig rekord på 10.000-meter med 30.50,84 i et stevne på Bislett. Hun har med andre ord vist klar framgang på både 3000, 5000 og 10.000 meter så langt i OL-sesongen.