– Vi hører sirener konstant på hotellet, så man har merket at det er litt beredskap her. Likevel har jeg ikke tenkt så mye på det.

Det sier Karoline Bjerkeli Grøvdal til NRK om sikkerhetssituasjonen i Brussel.

Terrorangrepet som rammet svenske fotballsupportere i midten av oktober, førte til en økning i beredskapen i Belgia.

– Jeg har følt meg trygg, forsikrer Grøvdal. Det kunne man se på henne.

Søndag var hun overlegen nok en gang under det ni kilometer lange løpe med tunge forhold i Brussel.

Grøvdal er første kvinne med tosifret antall medaljer i mesterskapet på tvers av alle aldersklassene. Ukrainske Serhij Lebed har flest med tolv på herresiden. Foto: AP

Den norske løperveteranen har to gull, ett sølv og fire bronse fra tidligere EM.

Hun har nå gått til topps tre år på rad.

– Det var veldig deilig. Jeg hadde lyst til å ta det tredje gullet her. Det henger høyt. Jeg var spent, men det føltes ut som jeg aldri rykket fra, men bare fikk en luke. Jeg er veldig glad jeg fikk den luka, sier Grøvdal.

Magnus Tuv Myhre gjennomførte et sterkt løp og spurtet inn til en sølvmedalje i herrenes ni kilometer.

23-åringen fra Jevnaker lå blant teten hele løpet og hadde krefter til å spurte forbi Robin Hendrix på oppløpet.

Magnus Tuv Myhre blir hyllet av sine lagkamerater - blant dem Henrik Ingebrigtsen.

Avstanden opp til vinner Yann Schrub ble for lang, men Myhre var strålende fornøyd med sin første internasjonale medalje.

– Det er en enorm lettelse. Det var sykt digg. Målet har alltid vært medalje. Det er veldig stort for meg, sier Myhre til NRK.

– Det er litt skremmende

Den belgiske koordinasjonsenheten for trusselanalyse oppjusterte trusselnivået for hele Belgia etter terrorangrepet i oktober.

På en skala fra én til fire gikk den opp fra middels (2) til alvorlig (3). I Brussel ble den anslått til å veldig alvorlig (4) mens angrepet pågikk.

– Svenskene får ikke gå med landslagstøyet sitt utenfor banen. Det er litt skremmende, sier Thea Charlotte Knutsen til NRK.

Thea Charlotte Knutsen stusset over den økte sikkerheten på vei til stadion.

Hun imponerte i kvinnenes U-20-løp som beste norske kvinne med 10. plass.

Selv har ikke Knutsen fått informasjon om den økende sikkerheten, og hun understreker at hun og hennes lagvenninner føler seg trygge.

Et av sikkerhetstiltakene er politieskorte for utøverne.

– Det så litt spesielt ut å komme til stadion med politieskorte. De stopper biler og det er fullt opplegg, sier Knutsen.

– Det er veldig god sikkerhet. Vi hører sirener hele tiden. Det er politieskorte og vi kjører på rødt lys og sånn, så jeg føler meg veldig godt ivaretatt. Vi har det trygt, sier Ina Halle Haugen. Hun ble beste norske på en 12. plass for U-23 kvinner.

– Sikkerheten under EM er førsteprioriteten

Det europeiske friidrettsforbundet (EA) understreker at sikkerheten til alle deltakerne under EM er førsteprioriteten.

Kommunikasjonssjef Biljana Danicic opplyser at det vil være innslag av både politi som er synlig og i sivil bekledning.

«Myndighetene og politistyrkene har helt spesifikke sikkerhetstiltak. Vi kan ikke dele informasjon om spesifikke detaljer knyttet til sikkerhetsprotokollen for arrangementet. Informasjonen er konfidensiell og behandles av myndighetene», skriver Danicic i en e-post til NRK.

Politiet på plass utenfor arenaen før søndagens løp i Brussel. Politiet på plass utenfor arenaen før søndagens løp i Brussel. Politiet på plass utenfor arenaen før søndagens løp i Brussel. De norske utøverne på vei inn til arenaen før sitt løp søndag. De norske utøverne på vei inn til arenaen før sitt løp søndag.

Hun opplyser samtidig at politieskorten er en måte å komme seg raskere gjennom trafikken.

Turen til Laeken-parken hvor løpene foregår tar snaut 15 minutter for utøverne.

De lokale arrangørene har hatt tett dialog med myndighetene og politiet i planleggingsfasen.

Nordmann på fjerdeplass etter treningsleir med Ingebrigtsen

EM ble preget av svært tunge forhold for utøverne. Etter store mengder regn gjennom uken, var traseen både bløt og gjørmete. Det ga utfordringer for noen.

Greske Emmanouil-Georgios Sgouros gikk på trynet under herrenes U-20 løp.

Helle Haugen ble overrasket over hvor tøffe forholdene var.

– Det var veldig gøy, men utrolig tungt. Jeg var ikke forberedt på hvor dyp søla kom til å være, sier hun til NRK.

Norske Moa Abounnachat Bollerød taklet forholdene bedre enn de fleste. Han spurtet inn til fjerdeplass under søndagens U-23-løp.

– Det var imponerende. Det er alltid moro med noen overraskelser, sier NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith om Bollerøds fjerdeplass.

– Det var sykt faktisk. Jeg hadde ikke forventet dette. Jeg har fått trent bra i høst og vært på treningsleir med Henrik Ingebrigtsen blant annet. Det har fungert bra, sier Bollerød selv til NRK.

Moa Abounnachat Bollerød imponerte under søndagens løp i Brussel.

Han våknet opp i natt med feber.

– Jeg var jævlig stresset over at dette ikke kunne gå. Jeg ringte treneren min og sa at jeg kanskje ikke kunne løpe, men da jeg kom i gang og kroppen var full av adrenalin så gikk det fint. Samtidig hjelper det å være syk i hodet, sier Bollerød.