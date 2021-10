Torsdag 21. oktober setter det norske elitelandslaget for damer seg på flyet til Italia for dette årets siste høydeopphold. Til Livigno og Val Senales er ikke Ingvild Flugstad Østberg med. Det bekrefter langrennssjef Espen Bjervig til NRK.

HÅPER: Langrennssjef Espen Bjervig. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ingvild er ikke sterk nok til å dra på et høydeopphold nå. Totalbelastningen det er å dra og trene i høyden er for stor, sier Bjervig.

Bjervig sier Østberg selv må kommentere hvordan det er å håndtere en slik beskjed. Hun har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

– Men jeg kan bare tenke meg hvordan det er når du er skiløper og ikke får dratt for å gjøre OL-forberedelser, sier langrennssjefen.

– Skulle ønske hun var med

På spørsmål om hvordan tiden fremover mot sesongstart blir, og om profilen blir å se på startstreken i slutten av november, svarer Bjervig følgende:

– Dette er likt for alle som skal representere Norges Skiforbund. De må ha godkjent helseattest. Men jeg håper vi får se henne på startstreken til vinteren og til OL i år.

Lege for langrennslandslaget, Øystein Andersen, bekrefter det Bjervig sier: Helsetilstanden vurderes dit at et høydeopphold ikke er riktig valg for Østberg nå.

FØLGER OPP ØSTBERG: Landslagslege Øystein Andersen (t.h.). Foto: Terje Bendiksby

– Hun skulle selvfølgelig ønske at hun var med. Det er det ingen tvil om. Det gjør vi også. Men hun ser også at det er best at vi gjør det på denne måten og tar situasjonen til etterretning og jobber med å bli klar for det. Det er bra håndtert av Ingvild.

Han vil ikke gå inn på om det er noe spesifikt i helsetilstanden som ikke tillater et høydeopphold og forteller at det er en totalvurdering.

Håper å rekke sesongåpningen

Andersen svarer slik på mulighetene for å stille på startstreken på Beitostølen nest siste helgen i november:

– Det er det vi jobber for, det er det som er målet og planen, sier han, og ønsker ikke å gradere som hvor nærme Østberg er å få trene for fullt som resten av elitelaget.

– Hvordan trener Østberg i disse dager?

– Hun er i trening, men må ta hensyn til totalen. Det høyde- og samlingsopplegget som har vært nå til nå har vært for tøft. Vi har da vurdert at hun har et modifisert opplegg, som handler om at vi tilpasser, sier landslagslegen.

HISTORISK FANGST: Ingvild Flugstad Østberg tok fem medaljer på fem konkurranser under VM i Seefeld i 2019, men var samtidig på vei inn i store problemer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Langvarige problemer

Det var i november 2019 det først ble kjent at Østberg ikke oppfylte kravene til den obligatoriske helseattesten norske langrennsløpere må ha for å konkurrere internasjonalt. Hun måtte stå over første del av den sesongen, men kom tilbake på nyåret.

Problemene var imidlertid ikke over, og i 2020 pådro hun seg to tretthetsbrudd. På høsten ble det kjent at hun ville stå over 2020/21-sesongen med VM i Oberstdorf som høydepunkt.

Mai: Kunne ikke love

I mai fikk 30-åringen likevel fornyet tillit på elitelandslaget, selv om det ble signalisert at hun ikke kunne være med på de første samlingene.

– Jeg tror hun er med på det vi skal gjøre etter sommerferien, at hun er med i OL-troppen og kan kjempe om medaljer der, sa landslagstrener Ole Morten Iversen da.

– Det er vanskelig å stå her og love ting. Jeg skulle veldig ønske at jeg kunne sagt at ... Altså, målene mine er jo klinkende klare. Motivasjonen er jo veldig bra. Jeg har mål om å kjempe om medaljer i OL. Men det er klart at jeg kan heller ikke stå her og love deg verken et ene eller det andre, om jeg starter eller ikke, sa Østberg selv.

Men fem måneder senere, fire måneder før OL, er den meritterte langrennsstjernen altså fortsatt ikke klarert for deltakelse.