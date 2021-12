Sjakkgeniet som kan forlenge Carlsens karriere

– Vi får se hva som skjer ...

Det var alt Magnus Carlsen ville si da han etter VM-triumfen fredag fikk spørsmål om hvilke planer han har for langsjakk fremover.

Det er nemlig ingen hemmelighet at den ferske verdensmesteren tidvis har slitt med å motivere seg når sjakklokken viser lang tenketid.

Det bekrefter også pappa og manager, Henrik Carlsen, til NRK.

– Man tenker definitivt ikke på en ny kamp og tiden fremover nå. Å tenke på lyn- og hurtig-VM er noe annet, for det er langt mer lystbetont. Så jeg tror vi må være ærlige – at selv om Magnus har hatt eventyrlig VM-suksess, så har det også vært et enormt slit, sier Henrik Carlsen.

GLISTE: Magnus Carlsen var strålende fornøyd etter fredagens VM-seier. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Det tar på nerver og det er enorme forberedelser, noe vi har fått mer og mer respekt for, legger han til.

Men hvor sannsynlig er det at verdenseneren faktisk står over neste langsjakk-VM?

18-årig verdenstoer

Det spørsmålet er det kun Magnus Carlsen som har svaret på. Men vi kan likevel slå fast at klodens beste sjakkspiller pirres av duellen mot den nye verdenstoeren, Alireza Firouzja.

– Jeg må si at jeg var virkelig imponert over prestasjonen til Alireza i Grand Swiss og EM for lag, og jeg vil si at det motiverte meg mer enn noe annet, sa Carlsen til pressen etter at han fredag sikret sin femte strake VM-tittel.

18 år gamle Alireza Firouzja har den siste tiden tatt verden med storm, og han nærmer seg stadig Carlsen på verdensrankingen.

Den fransk-iranske tenåringen har allerede tatt én rekord fra nordmannen, da han sikra 2800 rankingpoeng som den yngste noensinne. Det gjorde han som 18 år og fem måneder gammel.

FEIRING: Pappa og manager Henrik Carlsen kunne feire VM-seieren med champagne, men han er tydelig på at langsjakk-VM er et «enormt slit» for sønnen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Vil være en «boost» for Magnus

Det gnistrer i øyene til sjakkekspert Atle Grønn når han får spørsmål om det som potensielt kan bli drømmeduellen mellom Firouzja og Carlsen i neste VM.

– Jeg tror nok ikke Magnus har hatt lyst til å gi bort tittelen til Sergej Karjakin eller Jan Nepomnjasjtsjij, fordi det er hans generasjon, der han er den klart beste. Alireza er en helt ny generasjon, og Magnus vet at noen må overta på sikt. Og han ser Alireza som verdig, sier Grønn og fortsetter:

– Nå har han to år å tenke på, og sier jo at han blir inspirert av Alireza. Så hvis han blir den neste VM-motstanderen, så vil det være en «boost» for Magnus.

STORTALENT: 18 år gamle Alireza Firouzja er allerede verdens nest beste sjakkspiller. Foto: Carina Johansen / NTB

Både Atle Grønn og NRKs sjakkekspert Torstein Bae poengterer at Garry Kasparov tidligere har uttalt at det var knivingen mot 12 år eldre Anatolij Karpov som gjorde Kasparov til historiens beste sjakkspiller.

Nå tror de begge at det er 12 år yngre Firouzja som vil drive Carlsen til nye historiske høyder ved å gå forbi Kasparov og trone alene på toppen med sju VM-titler.

– Nå kommer det endelig en klart yngre spiller som har selvtilliten og er livsfarlig. Firouzja har alt – og han er klar for å ta rotta på Magnus Carlsen, konkluderer Bae.