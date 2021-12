Carlsen ble verdensmester – taus om fremtiden

Carlsen kom med et stort glis da han møtte pressen etter å ha tatt sin femte VM-tittel.

– Det ble litt rart. Jeg var mest opptatt av å utligne og holde det trygt. Han regnet fullstendig feil da han lot meg ofre kvalitet, sier Carlsen til NRK.

Han var fornøyd, til tross for at det nærmest har blitt en vane å bli verdensmester.

– Det har blitt noen ganger nå, men det er selvfølgelig veldig gøy. Det er en lettelse å få det til, og det er gøy å få det til på en litt mer overbevisende måte enn de andre gangene, sier den norske verdenseneren.

Her blir Magnus Carlsen verdensmester igjen

Nå har han altså som nevnt fem VM-titler, og han har vært verdensener i ti år. Men han er taus om hva som skjer med langsjakk i fremtiden.

– Vi får se hva som skjer, sier Carlsen.

Men nordmannen innrømmer at han har mer å oppnå i karrieren.

– Jeg tror det er fortsatt litt å gå på. Jeg er ikke ferdig med min sjakkarriere ennå, sier 31-åringen.

VG påpeker at han etter VM i Sotsji sa han hadde oppnådd to titler og at det var fem igjen. Avisa spør om dette fortsatt er målet.

– Vi får se, svarer han hemmelighetsfullt.

– Fikk færre sjanser enn forventet

Nepomnjatsjij innrømmer at det skjedde noen feil i løpet av VM som var avgjørende. Han forventet imidlertid at Carlsen også skulle gjøre noen blemmer.

– Det er veldig intenst, og jeg fikk færre sjanser enn jeg forventet. Jeg overså noen enkle ting som jeg aldri ville oversett i lynsjakk. Jeg må finne ut hva som skjedde og forbedre meg, sier «Nepo».

Carlsen mener han ser likhetstrekk med en annen VM-kamp.

– Jeg tenker denne ligner mest på den mot Anand. Det var nervøst i starten, men etter første seier var det nesten samme historie. Hva kan jeg si? På et tidspunkt klarte han ikke vise sin beste sjakk. Det er synd for spenningen. Jeg tror det skjer når man er i en vanskelig situasjon, sier Carlsen.

Mener ett parti avgjorde

Han innrømmer at parti seks, som varte i nesten åtte timer, var viktig for veien videre i VM.

– Jeg følte jeg var konsentrert og gjorde lite feil. Det blir ett parti som avgjør, og etter det trenger jeg ikke gjøre mer enn å spille solid og se han prøve på ting som gir dårlige resultater, sier Carlsen.

JUBEL: Team Carlsen måtte sprette champagnen da VM-tittelen var sikret. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Han innrømmer at det ikke var den tøffeste VM-seieren i karrieren.

– I andre VM kunne det fort gått på denne måten. Men slik det ble, så ble jeg ikke satt på store prøver, sier han.

Når det gjelder veien videre i langsjakk, så har han ikke planen helt klar.

Enormt tabbetrekk

Partiet startet jevnt og relativt forsiktig, der kun spillernes løpere ble tatt ut tidlig. «Nepo» startet med italiensk åpning, men det var to spillere som utlignet hverandre.

Tabbe av Jan Nepomnjasjtsjij

Men så skjedde altså den utrolige tabben fra russeren.

– Er det mulig at han gjør det igjen? Det fremstår som en helt utrolig tabbe, sa Bae.

Han flyttet bonde til g3, og dermed var det mulig for Carlsen å slå ut hesten til «Nepo» på e3 uten særlig konsekvenser.

Etter seieren får han nå en pengepremie på 11 millioner kroner. Russeren får «bare» rundt 8 millioner kroner.

Med 7,5 mot 3,5 blir det altså brakseier for Carlsen, og etter flere tabber fra «Nepo» hersket det liten tvil om hvem som skulle ta tittelen.

– Dette er en historisk knusende seier, mente Bae.

Dagens seier betyr at Carlsen har gått 27 VM-partier uten å tape. I løpet av de 22 partiene har han møtt Sergej Karjakin, Fabiano Caruana og «Nepo».