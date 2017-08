Mot alle odds var Stian Sivertzen på vei tilbake og satset alt mot OL i Sør-Korea til vinteren, men nå er snøbrettkjøreren i stedet tvunget til å legge opp.

– Jeg har vært igjennom mange tøffe skader, og etter to store runder har jeg måttet innse at det blir for hardt for kroppen. Da tok jeg valget om å legge opp som profesjonell, avslører 28-åringen overfor NRK.

Sivertzen er for mange kjent som idrettsutøveren som lurte døden – ikke bare én, men to ganger. I 2009 fikk han store indre blødninger etter et fall i prøve-OL. Han fikk tilbakefall og måtte legges i kunstig koma for en operasjon i siste liten.

I fjor vinter ble han brått kritisk syk igjen, med det som viste seg å være en infeksjon i hovedpulsåra. Han var bevisstløs og ingen visste om han ville overleve.

Kan få fatale følger

Nok en gang vant han over døden og kjempet seg tilbake i boardercross-løypa. Som alltid var han like optimistisk.

– Det er rått å være meg, uttalte han.

Han virker nesten like blid når NRK møter ham i Oslo denne solfylte augustdagen. Alvoret er likevel der. For avgjørelsen har ikke vært lett – men faktisk helt nødvendig.

– Risikoen ved å fortsette kan være fatale. De (legene) er redd for at jeg kan stryke med, fordi det er så mye uvisshet rundt skaden min. Det er vanskelig å få svar på hva kroppen min kan tåle, og da kan det selvfølgelig bli katastrofalt, forteller Sivertzen ærlig.

IMPONERTE: Stian Sivertzen kom til OL-finalen i 2014. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg synes jo ingenting er så skummelt, men jeg vet det er risiko i det jeg driver med. Det er høy fart og mye kan skje. Så etter gode samtaler med mange leger, Olympiatoppen, forbund og familie og venner, har jeg funnet ut at det er lurest at jeg legger opp, legger han til.

Går videre med et smil

Nå skal han i stedet bidra til at andre utøvere når toppen, i tillegg til å holde foredrag, holde på med noen TV-prosjekter – og «ha det masse gøy».

Sivertzen nekter nemlig å være skuffet over at han måtte gi opp OL-drømmen.

– Jeg har selvfølgelig hatt tunge dager og perioder i karrieren, men jeg har alltid forsøkt å se fremover og akseptere den situasjonen jeg er i. Siden jeg fikk infeksjonen i kroppen, har jeg hele tiden visst at alt er veldig usikkert. For meg var uansett ganske realistisk å nå målet om å komme tilbake, men man må tenke på helsa, ikke bare seg selv. Nå går jeg videre, sier han med et smil.