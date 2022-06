Serbisk TV-profil fascinert av Haaland: – Mange serbarar kjem for å sjå han

– Haaland er fantastisk!

Det seier Marija Sekulovic til NRK. Ho er ein profilert TV-reporter for serbiske Sport Klub og følger fotballandslaget i Serbia tett.

Sekulovic gler seg til å få besøk av det norske landslaget til nasjonsliga-dyst torsdag kveld.

Spesielt lysluggen frå Jæren, som ho har latt seg fascinere stort av.

– Han er ein spelar som kan endre ein kamp med eitt trekk, han er veldig smart og sterk, og han skaper problem for alle forsvar i hele verda. Det blir fint å sjå korleis han klarer seg på torsdag, eg håpar han ikkje scorar, seier ho til NRK med eit smil.

– Mange kjem for å sjå han

Haaland har eit stort namn også i Beograd, forsikrar Sekulovic.

TV-reporteren trur den norske spissen har vore eit trekkplaster også for heimelaget sine tilskodarar til denne kampen.

Ho tviler på at Haaland vil oppleve verken hets eller ukvemsord frå tribunen i Beograd, men at han snarare tvert imot vil få ein varm velkomst av det serbiske publikummet.

– Mange serbarar kjem til stadion for å sjå han, ein av dei beste i verda, spele kamp. Her i Serbia veit vi korleis ein skal vise respekt overfor spelarane som er best i verda. Det blir interessant å sjå kva slags sesong Haaland får i Premier League. Eg er sikker på at Pep Guardiola alt har ein plan for denne strålande fotballspelaren, seier ho.

Sekulovic skal sjølv jobbe på kampen som TV-reporter, men har ikkje eit stort håp om å få veksle nokre ord med den kommande City-spissen.

– Det hadde vore perfekt om vi kunne snakke med Erling, men dessverre trur eg ikkje det blir mogleg, seier ho.

Marija Sekulovic sin serbiske kollega, Milos Saranovic, som er fotballkommentator for B92, gler seg også til å sjå Haaland på nært hald torsdag kveld.

– Haaland er godt kjend også i Serbia. Det er synd at Dusan Vlahovic er skadd, for det hadde vore nydeleg å sjå det som for augneblinken er to av Europas tre heitaste unge spelarar. Men Haaland er ei internasjonal superstjerne, og det blir fint å sjå han spele her, seier Saranovic til NRK.

Ståle Solbakken har alt bekrefta at Haaland startar på topp for Noreg.

Spissen sjølv gler seg til kamp.

– Det er alltid kjekt å vere med landslaget, og eg har mange gode vener her. Sjølv om det snart er ferie, er eg veldig motivert, og gler meg til desse kampane, sa Haaland på NTBs spørsmål på pressekonferansen måndag.

– Ekstremt stor betydning

Kampen er den første i Noregs gruppe i nasjonsligaen, som er første steg på vegen mot eit mogleg EM-sluttspel i 2024.

Vinn Noreg gruppa, er Ståle Solbakkens menn sikra ein ekstrasjanse i playoff våren 2024 dersom den ordinære EM-kvaliken i 2023 endar med norsk skuffelse.

– For oss har nasjonsligaen ekstremt stor betydning. Vi kan få ein ekstra sjanse til EM-plass, men seeding er kanskje det sterkaste verkemiddelet for å komme til sluttspel. Om vi gjer det godt, kan vi klatre eit seedingsnivå til trekninga, seier Solbakken.

9. oktober blir gruppene til den ordinære EM-kvaliken trekte. Om Noreg blir seeda på nivå to gir det truleg ein langt enklare veg til EM enn om det endar med tredjeseeding for dei norske gutane.

NY BORTEDRAKT: Noreg lanserte denne veka ein ny bortedrakt for A-landslaget. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Den serbiske TV-reporteren Sekulovic gler seg til landets første nasjonsliga-duell mot Noreg.

Åtvarar Noreg

Sjølv om Juventus-spissen Dusan Vlahovic måtte melde forfall, meiner ho Serbia stiller med ein knallsterk tropp.

– Serbia har nokre strålande spelarar i troppen. Kaptein Dusan Tadic er ein av dei beste i Æresdivisjonen, Filip Kostic var ein av dei beste spelarane i Europaligaen denne sesongen, Aleksandar Mitrovic har scora flest mål i meisterskapsserien si historie. Serbia har også trenar Dragan Stojkovic, mannen som endra alle dei negative tinga i laget vårt. Han har skapt eit lag, åtvarar ho.

Likevel trur ho kampen fort er viktigare for Noregs del enn for Serbia.

– Serbia og Noreg spelte alt for to år sidan ein interessant kamp i EM-kvaliken, men den gongen tapte vi på straffespark mot Skottland og gjekk ikkje vidare til meisterskapen. Men det var langt viktigare for det serbiske folket at landslaget gjekk til VM i Qatar. Serbia-trenar Dragan Stojkovic har sagt han vil vinne gruppa, men desse kampane i nasjonsligaen blir først og fremst førebuingar til VM, trur ho.

Kollega Milos Saranovic trur ikkje det blir den berømte serbiske stemninga på kampen. Han seier at tilskodartalet er spådd å bli rundt 15.000-20.000.

– Tradisjonelt sett er ikkje atmosfæren på landskampar like oppheta som når serbiske klubbar spelar store kampar, seier han.

Kampstart er 20.45 på Stadion Rajko Mitic i Beograd torsdag kveld. Kampen kan du som alltid høyre på NRK Sport på radio. Sendestart på NRK Sport er 20.30