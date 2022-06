Solbakken ga serbisk journalist kontant svar: – Har du hørt om Haaland?

– Hvorfor har du ikke tatt ut Ohi Omoijuanfo, spurte en av de fremmøtte serbiske reporterne da landslagssjefen satt på podiet på Rajko Mitic-stadion onsdag kveld.

Stadion huser til vanlig Røde Stjerne, som er samme klubb Omoijuanfo spiller for etter overgangen fra Molde.

Solbakken kom med et kontakt svar tilbake til reporteren.

– Har du hørt om Haaland? sa Solbakken.

– Unnskyld? svarte reporteren.

– Har du hørt om Haaland? gjentok Solbakken med et bredt glis.

Han var i det spøkefulle hjørnet onsdag kveld, den norske landslagssjefen.

Fikk bombehund-spørsmål

Da Dagbladet ville vite om hunden som tuslet rundt på stadion var en bombehund hentet inn som et sikkerhetstiltak rundt Haaland, svarte han:

– Det er bare bikkja til Ellefsen, spøkte Solbakken med henvisning til landslagets sikkerhetssjef Geir Ellefsen.

Da NRK spurte om vi kunne gjenta et spørsmål på norsk som tidligere på pressekonferansen hadde blitt stilt på engelsk, dette for at svaret skulle brukes i Dagsrevyen, svarte Solbakken:

– Forstår ikke Dagsrevyens seere engelsk? De er kanskje over 90 år, alle som fortsatt ser på Dagsrevyen, flirte Solbakken.

Kommer Norge til EM i 2024? Ja, denne gangen går det Nei, vi må igjen se et mesterskap fra sofaen Vis resultat

Norges kamp mot Serbia er den første i neste utgave av nasjonsligaen, som blir første steg mot EM i 2024.

– For spesielt interesserte

Landslaget møtte nettopp Serbia i EM-playoff på Ullevaal i 2020 og tapte 1-2, men den kampen har ikke Solbakken viet mye oppmerksomhet.

– Vi spiller på en annen måte, de spiller på en annen måte, vi har ny trener, de har ny trener, vi har nye spillere, de har nye spillere. Det er såpass langt tilbake i tid også, og de har spilt 12-13 kamper under sin nye trener. Det hadde vært veldig sært å se den kampen og grave seg ned, det tror jeg er for spesielt interesserte, sier landslagssjefen.

Solbakken er uenig med City-stjernen Kevin De Bruyne, som nylig kalte nasjonsligaen for «glorifiserte treningskamper».

– Vi liker at konseptet erstatter privatkamper. Vi er i en situasjon der vi kan benytte oss av nasjonsligaen akkurat nå. Det Kevin De Bruyne setter spørsmålstegn ved er nok antall kamper, og det kan du selvfølgelig sette et stort, stort spørsmålstegn ved etter en lang, lang sesong, sier Solbakken.

– For meg er det helt gull, og jeg har sett fram til disse kampene hele sesongen og visste jeg måtte holde meg i form og klar de siste månedene for å spille dem, sier Sander Berge.

Tilbakeholden om innbrudd

Berge var som eneste spiller på plass på pressekonferansen onsdag kveld. Midtbanespilleren ble nylig offer for den økende trenden av innbrudd mot profilerte fotballspillere.

Britisk politi bekreftet overfor Yorkshire Post at de rykket ut etter å ha fått melding om at to maskerte innbruddstyver hadde tatt seg inn på en eiendom, og disse skal ha stukket av da den norske midtbanespilleren kom hjem fra trening.

Berge ville ikke bruke så mye tid på å fortelle pressen om hendelsen.

– Jeg møtte ingen. Det skjedde mens jeg var på vei hjem fra trening. Utover det har jeg ikke noe mer å legge til. Det er fortid nå og det er over to uker siden. Sånt skjer og det går man videre fra, sier Berge til NRK.

Sander Berge demonstrerte for øvrig mental styrke da han scoret Sheffield Uniteds 1-2-mål i play off-kampen mot Nottingham Forest dagen etter.

– Hører ikke hjemme der

Ståle Solbakken er klar på at 24-åringen er moden for en større klubb.

– Med fare for å få Sheffield United på nakken tror jeg det vil være bra for ham å tenke på det. Han hører ikke hjemme i Championship når fysikk og matchfitness er på plass, mener Solbakken.

Berge er ikke interessert i å snakke om klubbfremtiden nå.

– Det velger jeg nok ikke å dele her når vi står overfor fire store matcher. Det får både mine agenter, meg og klubben ta hånd om. Jeg har hatt en fin utvikling i Sheffield United den siste tiden og kommet tilbake der jeg var, så får vi se hva fremtiden bringer, sier han til NRK.

Norges landslag for menn deltok i sluttspill forrige gang i 2000, med Ståle Solbakken i troppen. Siden har det endt med skuffelse i elleve EM- og VM-kvalifiseringer på rad.

En serbisk journalist spurte Solbakken om han kan bryte en så trist kvalifiseringsrekke.

– Det er planen.

Kampstart mellom Serbia og Norge er 20.45 på Stadion Rajko Mitic i Beograd, og kampen kan du som alltid høre på NRK Sport på radio.