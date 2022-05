City-sjefen bekrefter Haaland-overgang: – Vi får den beste «nieren» i verden

– I Haaland får vi utvilsomt den beste «nieren» i verden. Han har den rette alderen, og ser man på de neste 10-15 årene har vi investert i en spiss for fremtiden.

Det sier Manchester Citys styreleder Khaldoon Al Mubarak i et ferskt intervju som ble publisert av den engelske storklubben mandag kveld.

Dette er første gang Manchester City-ledelsen uttaler seg om overgangen til den norske landslagsspissen siden City bekreftet at de hadde kommet til enighet om en avtale.

– Henrykt

Selv om Haaland formelt ikke er avduket som 100 prosent fullblods City-spiller, velger Khaldoon Al Mubarak å uttale seg grundig om klubbens nye spiss.

– Jeg er henrykt, absolutt henrykt, over at vi, både når det gjelder Julian (Álvarez) og Haaland, klarte å gjøre ferdig «businessen» vår tidlig. Nå er vi i slutten av mai og kan, med stor selvtillit, si at vi har forsterket det området vi trengte mest, spissposisjonen, sier han.

UTTALER SEG: Og Khaldoon Al Mubarak fullroser Haaland. Foto: OLI SCARFF / AFP

På spørsmål om Citys styreformann kan røpe noe om hvordan de klarte å lande Haaland-overgangen, svarer han:

– Først og fremst er det mye historie der. Alfie (Haalands far) spilte for klubben, vi har en fin historisk forbindelse med familien. Haaland har, fra han spilte tidlig i Norge og frem til Dortmund, vært på radaren vår. Minst fire-fem år. Vi har fulgt progresjonen hans og sett forvandlingen fra en talentfull unggutt til en av de mest spennende, om ikke den mest spennende, spissen i verden, mener han.

– Det er et vitnesbyrd til arbeidet som er gjort i denne klubben og kvaliteten på laget vi har. Det vitner også om at Haaland ikke bare er en glimrende spiller, men også en smart spiller, som så potensialet i hva han kan få til her og hvordan han kan utvikle seg i denne klubben. Både ved å bli trent av Pep Guardiola, men også på grunn av menneskene som jobber her, infrastrukturen og treningsfasilitetene her. Og det viktigste av alt, fansen som er her. Alt dette ble utslagsgivende, og jeg mener Haaland tok et meget klokt valg som valgte å komme til City, legger han til.

– Tok et meget klokt valg

På mandagens pressekonferanse i Oslo ville ikke Erling Braut Haaland si noe som helst om City.

Landslagssjef Ståle Solbakken begrunnet dette med at det ville være helt feil å uttale seg før 21-åringens nye klubb selv gjorde det.

Khaldoon Al Mubarak er mer snakkesalig, og i intervjuet hevder han «alle store lag i verden ville ha Haaland», og er derfor ekstra glad for at han valgte City.

– Vi får virkelig en fenomenal spiller som kommer til å gi oss gode minner for fansen. Han kommer til å passe bra inn i denne gruppen, sier Khaldoon Al Mubarak.

Manchester City bekreftet tidligere denne måneden at klubben var enig med Dortmund om en overgang for den norske stjernespissen. Dermed ble det satt sluttstrek for en av de største overgangssagaene i internasjonal fotball det siste året.

– Fenomenal

Nordmannen blir offisielt Manchester City-spiller fra 1. juli. Han endte på 85 mål på 88 kamper i Borussia Dortmund. Dit kom han fra Salzburg i januar i fjor.

– Prestasjonene hans på øverste nivå for Dortmund i Bundesligaen og Mesterligaen, og «mål-ratioen» hans, er helt fenomenal. Han scorer med venstre, høyre, hodet, han har fart og kraft, han er en veldig, veldig unik og utrolig talentfull spiss jeg tror hele verden har kikket på, mener Khaldoon Al Mubarak.

City starter sesongforberedelsene med USA-turné i juli. Det blir trolig første mulighet til å se Haaland i aksjon for sin nye klubb. Første City-treningskamp spilles 20. juli mot mexikanske Club América på NRG Stadium i Texas.