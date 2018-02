I Ruhpolding 10. januar fortalte Olsbu at hun hadde bestemt seg for å vrake sin trofaste skileverandør da hun slet med å tilpasse seg den nye modellen.

Ikke gunstig, sa hun selv om skiftet til Salomon den gang. 10. februar kunne hun feire OL-sølv på sprinten.

– Det var mye følelser i Ruhpolding. Jeg var både trist og glad på samme tid. Det var vanskelig å tenke på skiskyting med så drastiske endringer. Jeg måtte virkelig jobbe med meg selv. Men nå er det kun skiskyting, blinker og å gå fort på ski det handler om, sier Olsbu til NRK.

Trener Steinar Mundal sier han ikke er overrasket over OL-sølvet, men beskriver skibyttet som «kontroversielt».

– Det er spesielt å bytte midt i sesongen, men jeg tror det var riktig det hun gjorde.

I tårer

– Dette betyr alt. Det største jeg har gjort noengang! At det skulle gå så bra er nesten ikke til å tro, sier Olsbu som sliter med å holde tårene tilbake.

– Det er fælt å håpe på at andre bommer, men jeg blir jo litt glad. Jeg satt på pinebenken mens de andre skjøt. Det var helt forferdelig å vente. Dette har vært nervepirrende fra før start til langt etter målgang. Under vanskelige forhold er jeg fornøyd med ni treff, fortsetter 27-åringen.

En rekke konkurrenter fikk trøbbel med vinden, men Olsbu hadde forberedt seg godt. Lørdag morgen lokal tid i Sør-Korea ruslet hun rundt på standplass for å sjekke om det hun hadde merket på trening stemte også lørdag. På skive 30 var det roligere.

– På stående skjøt jeg på skive 30. Der merket jeg ikke vinden så godt, forklarer Olsbu.

– Et taktisk grep på standplass?

– Ja, det var en vurdering jeg tok på morgenen. Jeg merket ikke vinden så mye der.

Historisk

OL-debutanten og sølvjenta har tre tredjeplasser i verdenscupen fra tidligere, og leverte altså karrierebeste i Pyeongchang.

Én etter én skjøt flere av de største favorittene seg vekk under de vanskelig forholdene, men 27 år gamle Olsbu turte ikke feire før alle de 87 startende var i mål.

Kun den tyske VM-dronningen Laura Dahlmeier var bedre enn den norske jenta på lørdagens sprint. Hun vant med 24,2 sekunder. Olsbu endte 1,6 sekund foran den tsjekkiske bronsevinneren Veronika Vitkova.

– Fine forhold. Helt vindstille, meldte NRK-ekspert Ola Lunde da Tiril Eckhoff kom inn til første skyting på skive ni.

Men så...

Tre bom

Fossum-jenta åpnet med bom, måtte skru mye i håp om å rette opp missen og bommet igjen. Etter nye justeringer fulgte to treff før det ble «kjempebom høyre», slik Lunde beskrev det.

Løpet var ødelagt for Eckhoff, og vondt ble til verre da hun åpnet andre skyting med nok en bom. Fire påfølgende treff ga en 24. plass.

– Det var perfekte forhold for å skyte godt, og jeg skjønte ikke hvorfor jeg bommet. Da skrudde jeg to til høyre, så begynte det å blåse og jeg skrudde to til venstre igjen. En skikkelig dritserie. Surrete, sier Eckhoff til NRK.

– Er du overrasket over Olsbus sølv?

– Nei, absolutt ikke! Hun har vært kapabel til dette i hele år. Det er det eneste jeg tenker på. Innmari kult, helt magisk, kjempeimponerende og alt på en gang!

Synnøve Solemdal måtte ut i tre strafferunder og gikk i mål 2.17,7 bak den tyske vinneren. Det holdt bare til en 50. plass. Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer 59. Hun skjøt to bom hver på liggende og stående.