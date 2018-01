Desperat Olsbu tar grep én måned før OL: – Det er veldig drastisk

Denne uken bestemte hun seg for å vrake sin trofaste skileverandør. Hun har benyttet Madshus hele karrieren, men håper nå at Salomon-ski skal gi bedre resultater fram mot OL.

– Det er ikke gunstig. Jeg håper det er god nok tid til å gå seg inn på de nye skiene, sier Olsbu til NRK.

– Det er veldig drastisk. Når du bytter skimerke én måned før OL, er det klart at du har problemer. Det er kort tid, sier NRKs ekspert Ola Lunde.

NRK-EKSPERT: Ola Lunde. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Nesten-krise

27-åringen startet sesongen bra med blant annet en tredjeplass på jaktstarten i Hochfilzen, men i franske Annecy gikk det tråere. Forrige uke gikk Olsbu stafett der Norge kom på en skuffende tiendeplass i Oberhof.

– Jeg ble ikke helt komfortabel med å gå med dem. Det er veldig synd, men jeg har testet over lengre tid og ikke klart å tilpasse meg til dem. Da så jeg ikke noen annen utvei. Det er mange andre som liker den nye modellen, men den passet ikke for meg, sier hun.

– Det er på en måte en krise, men når har hun tatt et valg, sier Lunde.

Smører Tobias Dahl Fenre har hjulpet Olsbu med valget.

SMØRER: Tobias Dahl Fenre er ikke Olsbus smører, men har hjulpet til i vurderingene fram mot valget.

– Nå tenker vi langsiktig. Vi tenker ikke at hun skal tjene noe som helst i de første skirennene. Nå er må hun tilvenne seg merket, også ser vi på det her som en positiv ting for Marte i fremtiden. Vi håper at hun kan få positive opplevelser i OL på de skiene. For hennes del psykisk, så kan det hende at det er en forskjell. Det er vår vurdering.

Gir skytingen skylden

Olsbu vil ikke gi skiene skylden for de dårlige resultatene denne sesongen.

– Det var på grunn av skytingen, slår hun fast.

– Jeg har hatt en god juleperiode hjemme, og fikk en gjennomkjøring på stafetten i Oberhof. Jeg går med en god følelse og gleder meg til å gå individuelle renn igjen. Første sjanse kommer torsdag. Da står normaldistanse på programmet.

– Nå er jeg litt letta fordi jeg er ferdig med valget, og jeg kan fokusere 100 prosent på å prestere i konkurransene fremover, sier Olsbu.