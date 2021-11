Ble pågrepet etter intervju med VM-sjefen

Onsdag morgen landet NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani på Oslo lufthavn etter å ha sittet arrestert på reportasjereise til Qatar.

Senere på dagen opplyste UDs kommunikasjonssjef Trude Måseide til NTB at Qatars ambassadør kalles inn til Utenriksdepartementet for å forklare hva som ligger bak pågripelsen.

Pågripelsen skjedde på hotellet søndag kveld.

– Vi hadde vært på en seremoni i forbindelse med at det var ett år til VM startet. Deretter gikk vi rett videre til et intervju med VM-sjefen, og hadde en lang prat med ham, forteller Halvor Ekeland og fortsetter:

– Vi kom tilbake til hotellet klokken 12 lokal tid, og tar ut alt utstyret vårt. Etter at vi er ferdige med det kommer det fem-seks personer bort til oss og presenterer seg, og viser fram kortene sine. De sier de er fra politiet og at vi skal være med til politistasjonen.

Han sier de var trøtte og slitne etter en lang dag da de kom til politistasjonen litt etter midnatt natt til mandag.

FORKLARER: NRK-journalisten ble spurt om det Qatar hever er bakgrunnen for pågripelsen.

Avhør i åtte timer

– Det begynner med avhør. Vi sitter på hvert vårt rom, vi vet at vi er i nærheten av hverandre, men det er avhør som pågår i cirka åtte timer. En og en blir avhørt, den andre sitter bare og venter, forteller Ekeland.

Han sier det kom en person som fortalte at han hadde sett på saken.

– Han sier at det ikke ser bra ut, og at han har lyst til å sende den videre til videre varetektsfengsling. Så går vi ned til en enhet for etterforskning, forteller han.

Han sier han blir kastet på en glattcelle, og blir sittende der et par timer med en del andre.

STILTE PÅ PRESSEKONFERANSE: Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani.

Celle med 10–12 andre

Ekeland sier det aldri var noen trusler eller vold. Han sier de ble behandlet bra, men at opplevelsen likevel er tøff.

– Det er kaldt, vi er sultne og tørste og slitne, men vi kommer oss gjennom de pratene vi skal ha der. Så går vi tilbake og blir satt inn på en glattcelle med en 10–12 andre personer, inne på et lite område.

Han sier de fikk anledning til å fortelle sin historie, men at det var vanskelig å forstå hva som skjedde.

– Det går noen timer, vi ligger og prøver å få sove litt. De kommer inn og skal ha oss til å skrive under på et papir vi ikke vet hva er, men vi skriver under, forteller han.

Litt senere får de beskjed om at de er løslatt.

– Et par timer senere kommer de og henter oss og sier «her er bagasjen deres, der er døra, vær så god».

Fotojournalist Lokman Ghorbani sier de var nysgjerrige på kamerautstyret.

– De har tatt alt utstyr. Alle var nysgjerrige på utstyret, på oppdraget, hvorfor vi er der, hva som ble sagt, hvilke bilder som ble brukt og så videre. De var nysgjerrige. Bortsett fra det var de hyggelige, sier Ghorbani.

FORTELLER: Halvor Ekeland fortalte om cellen de ble kastet på.

Hevder de gikk på privat område

I en pressemelding opplyser myndighetene i Qatar at journalistene ble arrestert fordi de filmet på et privat område.

«Et NRK-team ble i morgentimene 22. november varetektsfengslet for å ha tatt seg inn på privat eiendom og filmet uten tillatelse. Myndighetene arresterte dem på hotellet deres etter en klage fra eieren av eiendommen som de ulovlig hadde tatt seg inn på,» står det i pressemeldingen.

De skriver at journalistene ble løslatt uten siktelse eller tiltale 23. november. De hevder den norske ambassaden og NRK-ledere ble oppdatert på situasjonen.

«Som i nesten ethvert land er uberettiget ferdsel på andres eiendom ulovlig etter qatarsk lov, og det var journalistene fullt klar over da de entret eiendommen», skriver myndighetene i pressemeldingen.

Kringkastingssjef: – Absurd

På pressekonferansen ble kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen spurt om det Qatar sier om bakgrunnen for arrestasjon.

– Bestrider dere uttalelsen fra Qatar?

– De henta tillatelse fra de som var ledere på området. Jeg kan fortsatt si at de har opptrådt på en måte som jeg mener NRK-journalister skal opptre, svarte Eriksen.

Ekeland sier de fikk muntlig tillatelse på stedet.

Eriksen mener uansett at en arrestasjon ikke står i forhold til om man skulle ha beveget seg på et privat område.

– Hvis qatarske myndigheter mener de har vært på siden eller brutt noe av dette, er det ingen forholdsmessighet i å kaste noen på glattcelle. Det hører ingensteds hjemme, og er bare egnet til en nedkjølende effekt for journalister. At her skal man være forsiktig med å drive uavhengig journalistikk, sier Eriksen.

Sportsredaktør Egil Sundvor ble spurt om begrensningene i avtalen før de dro.

– Det er noen begrensninger. De er først og fremst retta til privat grunn. Ellers så er det på åpen gate og offentlig at man får lov til å filme, sier Sundvor.

Før sommeren var det debatt om boikott. Thor Gjermund Eriksen ble spurt om det vurderes på nytt nå?

– Disse dagene er bunnpunktet i engasjementet rundt fotball-VM. Det skaper et bilde som ikke sporer til entusiasme. Jeg opplevde det ikke som en debatt om norske medier skal boikotte VM. Verden blir ikke et bedre sted om journalister holder seg borte, mener Eriksen.

Eriksen mener pressemeldingen fra Qatar er vanskelig å forholde seg til.

– Dette viser hvor absurd det er. Om det er et problem å filme rundt finalestadion, har vi et mye større problem med å dekke og bringe historier fra Qatar. Det andre er at det ikke er utferdiget noen siktelse eller tiltale i denne saken. Vi har ikke noe formelt grunnlagt for hvorfor de ble arrestert, sier Eriksen.

HJEMME: NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani tas imot av kolleger og familie på Oslo lufthavn.

Kringkastingssjef: – Angrep på oppdraget

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier på pressekonferansen det først og fremst er en enorm lettelse å ha medarbeiderne tilbake.

– Dette er et angrep på oppdraget: Fri og uavhengige medier, journalister som kan jobbe under rammer sånn at vi kan fortelle det som skjer, er grunnleggende. Det er min fullstendige overbevisning at de har opptrådt på en måte som forventes av en NRK-journalist ute på oppdrag.

– Jeg står her med en stolthet, sier Eriksen.

Landet onsdag morgen

Journalistene var i Qatar for å lage reportasjer i forbindelse med at det er ett år til fotball-VM i landet starter. De ble pågrepet og satt 32 timer på glattcelle før de ble løslatt. Onsdag var de tilbake på norsk jord.

– Vi har vært usikre, men det er veldig godt å være hjemme igjen i Norge nå, på norsk jord. Så skal vi inn på jobben på Marienlyst og ha en liten debrif og ha noen møter om det som har skjedd og det som skjer videre, sa Halvor Ekeland.

– Dagene har vært utfordrende, men vi har visst at det har vært mange som har jobba for oss. At dette her kommer til å gå bra, har vi hatt en følelse av, la han til.

– Jeg har det fint. Det er godt å være trygg, sa Lokman Ghorbani.