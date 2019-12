Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Etter Serbias seier over Tyskland og Danmarks seier over Nederland tidligere mandag, ga det Norge en kjempemulighet til å ta kontroll over gruppen i mellomspillet. Med 36–25 seier over Sør-Korea topper Norge gruppen, ett poeng foran Tyskland og to foran Nederland.

Heidi Løke, som var tilbake etter at hun pådro seg nesebrudd i gårsdagens krigeseier over Danmark, var strålende fornøyd med kampen.

– Det var fantastisk deilig med den seieren her, at vi klarer å vinne med elleve til slutt, det var utrolig godt, sier Heidi Løke til NRK etter kampen.

Ute etter hevn

Uavgjort mot Tyskland på onsdag vil være godt nok til å sikre en semifinaleplass, det vil ikke Heidi Løke høre snakk om.

– Vi skal vinne den kampen, det er det eneste som teller. Vi er ganske klare på at vi skal gjøre det altså.

I fjorårets EM i Frankrike tapte Norge 32–33 i åpningskampen mot Tyskland.

– Revansjelysten er hvor stor?

– Den er ganske stor ja, sier veteranen.

SKAKK NESE: Heidi Løke var spilleklar igjen etter smellen mot Danmark hvor hun pådro seg nesebrudd. Det var synlig at hun hadde vært i en tøff batalje dagen før da hun ankom med skjev nese og blått øye. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Treg start

Som i kampen mot Danmark kom Norge tregt i gang offensivt og lå under 1–3 etter de fire første minuttene. Men like etter klokka var passert ni minutter tok Norge ledelsen for første gang gjennom scoring av Kari Brattset.

Da Norge først tok ledelsen så de seg aldri tilbake. Flere redninger fra Silje Solberg og et bedre forsvar gjorde at Norge kunne gjøre det de gjør best, kontre inn scoringer. Halvveis ut i førsteomgang hadde Norge skaffet seg en femmålsledelse.

Utover i omgangen ble forskjellen mellom lagene tydeligere, og Norge kunne gå inn i pausen med en timålsledelse, 20–10.

Marta Tomac er klar på hvor hun mener Norge avgjorde kampen til sin fordel.

– Det er bakover. I førsteomgang klarer vi å nøytralisere dem helt og Silje tar de skuddene som kommer forbi forsvaret. Jeg synes det var veldig solide steg bakover og det er det som gleder mest.

Fortsatte dominansen

Selv om Norge ikke helt klarte å stoppe Sør-Koreas toppscorer, Eun Hee Ryu, som endte opp med sju scoringer, klarte de å holde koreanerne på avstand. Det gjorde at flere nøkkelspillere fikk hvilt seg og flere av ungjentene fikk verdifulle VM-minutter ute på parketten.

Løke satte alle fem skuddene sine i mål, og var fornøyd med lagprestasjonen etter kampslutt.

– Jeg synes vi fortsetter fra forrige kamp, vi står kompakt bakover, Silje er god i mål og vi får virkelig gitt dem noen taklinger. Så det var veldig, veldig godt.

Onsdag avgjøres det om Norge går til semifinale når de møter Tyskland i siste kamp i mellomrunden. Uavgjort i den kampen vil være nok til å sikre en semifinaleplass, men dersom Sør-Korea tar poeng fra Nederland i deres siste kamp, kan Norge tape mot Tyskland og fortsatt spille semifinale.

– Vi må vinne mot Tyskland så kan vi begynne å snakke om eventuelle medaljer, avslutter Tomac.