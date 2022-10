Selvkritisk Hammer angrer – fikk juksevarsel om sjakkpresidenten

– Jeg synes det er helt forferdelig at en på laget jukset, sier Jon Ludvig Hammer til NRK.

Jukseinnrømmelsen til sjakkpresident Joachim Birger Nilsen slo ned som en bombe i sjakkmiljøet torsdag ettermiddag. 29-åringen erkjenner at han spilte én kamp på fire partier i det innledende gruppespillet av netturneringen Pro Chess League med en annen person i rommet, som var skjult for motstanderne.

Hammer, som var lagleder for «Norway Gnomes», forteller at han ble varslet av Chess.com etter hendelsen.

– Jeg fikk en e-post fra Chess.com hvor de sier at en spiller på laget deres har fått status som «under review». Chess.com forklarer videre at spilleren er velkommen til å delta i fremtidige matcher, så lenge det er en dommer i rommet, eller så lenge han er i samme rom som en lagkamerat eller manager, sier Hammer.

EKSPERT OG SPILLER: Jon Ludvig Hammer. Foto: Carina Johansen / NTB

TV 2-eksperten har lenge vært Norges nest beste sjakkspiller. Han og verdensener Magnus Carlsen utgjorde laget, i tillegg til Nilsen og et knippe andre sjakkprofiler.

Hammer forteller at han ble svært bekymret da sjakknettstedet tok kontakt.

– Jeg var skuffet. Jeg trodde det var sannsynlig at han hadde jukset. Allerede på det tidspunktet hadde jeg stor tillit til Chess.coms antijuks-metodikk, svarer Hammer.

Angrer på at Nilsen fikk spille videre

Nilsen har forklart til NRK at han ikke husker om han ble presentert for beviser fra Chess.com, men sier det var mistanke om at noe ulovlig hadde foregått.

Nilsen fikk lov til å spille finalen i turneringen en stund senere.

– Burde dere tatt Nilsen ut av finalen, Hammer?

– Jeg var på en annen turnering i Sverige. Semifinalen og finalen ble spilt på lørdag og søndag. På lørdagen satt jeg og Aryan Tari og spilte semifinalen. Vi visste ikke at vi kom til å spille finalen, og søndagen etter var det et mannskapsproblem. Vi som hadde spilt turnering var på reisefot. Det gjorde at vi måtte stille med et svekket lag i finalen. Jeg husker ikke hva jeg tenkte, men jeg lot Joachim spille.

– Angrer du på det?

– Ja, det gjør jeg. Men jeg vil understreke at det ikke var noe formelt galt ved å gjøre det. Chess.com hadde sagt at det var greit at han spilte. I ettertid skulle jeg imidlertid ønske at jeg var litt mer overforsiktig med en spiller Chess.com «hadde flagget», svarer Hammer.

– Setter dette deg og Magnus Carlsen i dårlig lys?

– Nei.

Han vil heller ikke kommentere om Nilsen bør gå av som sjakkpresident.

Sjakklubbene reagerer: – Kan ikke tilgis

Styreleder i Fredrikstad Schakselskap Rolf Livendahl synes det er bra at Nilsen innrømmer juks.

– Men jeg er fryktelig skuffet over disse tingene. Spesielt når det snakkes om en nøkkelperson som sitter i toppen av sjakken, sier

Han fortsetter:

– Det er bra at det kommer frem, men det kan ikke tillates eller tilgis.

Sjakkpresidenten har i et lengre intervju med NRK lagt seg flat etter å ha jukset.

– Det var ikke lov, og det er jeg helt tydelig på. At det er mange år siden, har ingenting å si. Slikt skal man ikke drive med i det hele tatt, sa Nilsen til NRK torsdag.

Foto: Thomas Andreassen / VG

– Akkurat som med doping

Men selv om øverste leder i Sjakk-Norge innrømmer juks, vil ikke Livendahl nødvendigvis kaste ham på dør.

– Det er vanskelig å si om vi har tillit, for det skjedde for seks år siden. Men i en topposisjon skal du være et godt eksempel for miljøet. Tilliten er selvsagt svekket, sier Livendahl.

– Er det ikke uheldig at sjakkpresidenten jukser?

– Det er ikke heldig i det hele tatt, det er under enhver kritikk. Vi som har drevet med sjakk opp igjennom årene prøver å lære de unge at juks skal man ikke gjøre. Det er akkurat som med doping. Det er under enhver kritikk.

PROFIL: Joachim Nilsen er sjakkpresident og redaktør av Norsk Sjakkblad. Han har en rating på 2416. Foto: Torstein Sørheim Bjørkås / NRK

Jan S. Berglund, som er styreleder i Tromsø Sjakklubb, forteller at han er sjokkert over avsløringene. Selv om han ikke nødvendigvis vil kreve sjakkpresidentens avgang, er han klar på hva han bør gjøre.

– Det er jo en skandale og dårlig for sjakkens renommé. Han må vurdere om han skal fortsette å være leder etter dette. Carlsen har allerede tatt et oppgjør mot juks, og det ser ikke bra ut om han fortsetter som president, mener Berglund overfor NRK.

Han poengterer at han ikke bare er øverste leder i Sjakk-Norge, men han representerer også sjakken internasjonalt.

– Da kan det bli slik at han enten velger å gå av selv eller at han får mistillit fra styret. Men jeg antar at han går av, sier han.

Styreleder i egen klubb skuffet

John Salomon, som var lagkamerat med Nilsen i «Norway Gnomes», er meget skuffet over sjakkpresidenten.

– Jeg er sjokkert og dypt skuffet. Juks i sjakk er fullstendig ødeleggende, og er noe jeg ikke trodde forekom på toppnivå i Norge. Det er utrolig respektløst ovenfor motstanderne, som har dedikert livene sine til sjakk. Enda verre enn online juks, er juks «over the board», som jeg mener bør straffes med utestengelse på livstid, sier Salomon til NRK.

Han ga den samme uttalelsen til Dagbladet tidligere i dag.

Nilsen representerer Bergen Schakklubb, og har tidligere vært styremedlem i klubben. Nåværende styreleder i klubben, Eirik T. Gullaksen, er skuffet over at deres medlem har jukset.

– Det er en svært uheldig sak og det er ikke akseptabelt å bryte turneringsreglene på den måten. Men det er en helt annen kategori enn Niemann, da, sier Gullaksen til NRK. Les også: Fryktar Niemann-saka er «toppen av isfjellet»: – Skal dei få sleppe unna?

Han sier videre at det er bra at Nilsen har innrømmet feilen. Han sier at han likevel har tillit til sjakkpresidenten.

– Personlig må jeg si jeg har det fortsatt. Han har gjort en god innsats for sjakken som president og redaktør, sier Gullaksen.

– Så du mener han kan fortsette som sjakkpresident?

– Jeg føler det. Jeg tenker at onlinesjakk ikke ble tatt seriøst på den tiden. Dette er seks år siden, og det var mest underholdning på den tiden. Det var ikke så alvorlig. Under korona eksplodert online, med Carlsens Champions Chess Tour. Jeg tror det er annen holdning til det enn for seks år siden. Det er mer stuerent og mer profesjonelt nå.