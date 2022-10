Onsdag publiserte Chess-com «Hans Niemann-rapporten», der det ble avdekket at amerikaneren trolig hadde jukset i mer enn 100 sjakkpartier. Dette skal blant annet ha forekommet mens han var en del av det norske laget «Norway Gnomes».

NRK kan nå avsløre at Norges sjakkpresident, Joachim Birger Nilsen, også erkjenner juks under en turnering med laget «Norway Gnomes».

Ifølge Nilsen spilte han én kamp på fire partier i det innledende gruppespillet av netturneringen Pro Chess League med en annen person i rommet, som var skjult for motstanderne. Saken gjelder, ifølge Nilsen selv, tre av partiene i den kampen.

Dette var i sesongen 2016/2017.

– Det var ikke lov, og det er jeg helt tydelig på. At det er mange år siden, har ingenting å si. Slikt skal man ikke drive med i det hele tatt, sier Nilsen til NRK.

Han husker ikke at det ble presentert for bevis eller at det ble en sak, men sier det var mistanke om at noe ulovlig hadde foregått. Nilsen fikk lov til å spille finalen i turneringen noen uker senere.

Norsk stjernelag

Nilsen representerer Bergen Schakklubb. Han var tidligere styremedlem og aktivt medlem i Magnus Carlsens klubb Offerspill.

Nå beskriver han juksingen som en stor tabbe.

– Jeg spilte finalene og tok 1 av 4 poeng for laget i finalen, men den tapte vi. Det var leit selvfølgelig, men jeg fikk lov til å spille der, påpeker han.

«Norway Gnomes»-laget har gjennom flere sesonger bestått av en rekke norske sjakkprofiler. Sesongen Nilsen jukset var verdensener Magnus Carlsen en del av laget. Det var til slutt St. Louis Arch Bishops, med blant andre sjakkstjernen Wesley So, som vant turneringen foran nordmennene.

Det amerikanske laget sikret dermed 20.000 dollar i pengepremier, ifølge Chess.com.

PROFIL: Joachim Nilsen er sjakkpresident og redaktør av Norsk Sjakkblad. Han har en rating på 2416. Foto: Torstein Sørheim Bjørkås / NRK

Legger seg flat

Den påfølgende sesongen var ikke Nilsen en del av «Norway Gnomes» lenger. Sjakkpresidenten hevder han ikke har jukset ved sjakkbrettet flere ganger.

– Jeg er ikke noe organisert jukser, nei. Det er jeg ikke. Men jeg har ikke noe problem med å stå inne for de tabbene og feilene jeg har gjort. Overhodet ikke.

Han husker ikke alt av detaljer fra de tre partiene der spillereglene ble brutt. Men er tydelig på at det ikke var lov, og at han ikke burde spilt med en annen i rommet.

– Det er assistert spill hvor jeg mottok hjelp underveis i partiet, og det er ikke lov. Man skal spille alene, uten hjelp, sier Nilsen.

– Og det visste du på forhånd – at du måtte spille alene?

– Ja ... Hjelp underveis i et parti er ikke lov, uansett om det kommer fra en venn, maskin, mobil eller bok. Det skal ikke skje, svarer 29-åringen.

Nilsen hevder dette ikke var et tema i forbindelse med vervet som sjakkpresident. Han har heller ikke tatt det opp med forbundet.

Bae sår tvil om stillingen

Sjakkekspert Torstein Bae betegner saken som overraskende og en skuffelse. Han påpeker at Nilsen ikke bare er sjakkpresident, men også en toppspiller.

– Så kan man på en måte si at det er en ungdomssynd det dreier seg om, men samtidig kan man sammenligne det litt med Niemann når det gjelder tidsperspektiv. Det er klart at dette var en seriøs turnering med betydelige pengepremier involvert. Det er klart at dette er en uheldig og trist sak, sier Bae til NRK.

EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Erik Johansen / NTB

– Hva tenker du om at det er sjakkpresidenten i Norge som forteller om dette?

– Det er selvfølgelig veldig uheldig. Det er klart at hans stilling vil bli veldig vanskelig, kanskje uholdbar, slik jeg ser det. Det er klart at det er en veldig trist sak for norsk sjakk, som jeg tror understreker det vi har vært inne på – at Niemanns online-juksing bare er toppen av isfjellet.

Han peker på at rapporten til Chess.com viste at det dreier seg om et tusentalls spillere som er tatt for juks, og at det antagelig er en del nordmenn blant dem.

– Det er selvfølgelig veldig skuffende at Nilsen, som er president, redaktør i Norsk sjakkblad og ledende spiller – og sikkert en flink og utmerket fyr på mange måter – har da gjort denne store tabben å jukse under en viktig turnering.

– Jeg er helt enig med Torstein

Joachim Nilsen forstår reaksjonen til NRKs sjakkekspert.

– Jeg er helt enig med Torstein, dette er ikke bra. Jeg vil gjerne understreke at dette ikke er gjort under min tid som president eller redaktør i Norsk Sjakkblad. Foruten det er det helt korrekt det han sier: dette er en tabbe, men det er en tabbe jeg ikke ønsker å feie under teppet, sier han og fortsetter:

– Dette skjedde i 2016/17-sesongen av Pro Chess League, men jeg har ikke gjort en slik feilvurdering siden. Det er bra det rettes fokus på dette. De siste årene har jeg hatt fokus på å gi tilbake til sporten og miljøet som har gitt meg veldig mye, og jeg håper at jeg kan fortsette å bidra i tiden fremover så lenge det lar seg gjøre.

Nilsen ble valgt som sjakkpresident i juli. Han tok over vervet etter Simen Agdestein.