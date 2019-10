Seks grunner til at Norge kan sjokkere gigantene

Utgangspunktet for Lars Lagerbäck er like enkelt som det er vanskelig: Norge må etter all sannsynlighet vinne mot Spania for å ha EM-skjebnen i egne hender.

Sverige (11 poeng), Romania (10 poeng) og Norge (9 poeng) har alle igjen én kamp mot spanjolene, og hvis bare Norge klarer det «umulige», kan rødtrøyene smette forbi.

Det vil fortsatt gjenstå tre kamper, inkludert Romania på bortebane, men det store hinderet venter på Ullevaal.

Det aller meste taler også for at favorittene innfrir. Her er noen grunner til at Norge kan overraske:

1. Ubeseiret på Ullevaal under Lagerbäck

HJEMMEGLIS: Lars Lagerbäck har foreløpig ikke tapt på Ullevaal for Norge. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Åtte seire, fire uavgjort og null tap. Det er fasiten for Norge på Ullevaal under Lars Lagerbäck. Både landslagssjefen og spillerne har trukket frem denne statistikken, som definitivt gir en trygghet og selvtillit før Spania-kampen. Men: Norge har ikke hatt besøk av noen av Spanias kaliber (nummer sju på verdensrankingen).

2. Møter et «nytt» Spania

I SJEFSSTOLEN: Robert Moreno. Foto: Tore Meek

Spania har hatt fire landslagssjefer på et drøyt år siden Julen Lopetegui fikk sparken rett før VM i 2018. Nåværende sjef, Robert Moreno, har vært på styrt troppene i totalt fem landskamper siden mars. Spania har vært gjennom et generasjonsskifte, og mange i dagens tropp har mindre enn ti landskamper. Det er «bare» Raúl Albiol (54), Santi Cazorla (78), Sergio Busquets (114) og Sergio Ramos (setter rekord med 168 lørdag) som har flere enn 50.

3. Ni tær i EM

SUVERENE: Spania er så godt som klare for EM i 2020. Foto: DANIEL MIHAILESCU

Spanjolene står med seks seire av seks mulige og 17-3 i målforskjell. Romania, som er på 3.-plass, er hele åtte poeng bak. Dermed vil det trolig snø oppover i Madrid før EM-billetten glipper. Det er, ifølge football-rankings, 0,02 prosent sjanse for at sistnevnte skjer. Sjansen vil fortsatt være minimal med et eventuelt feilskjær mot Norge. Kan Spania ta foten litt av gasspedalen?

4. Brennhet Ødegaard

KLAR: Martin Ødegaard og Joshua King var offensive på pressekonferansen dagen før dagen. Du trenger javascript for å se video. KLAR: Martin Ødegaard og Joshua King var offensive på pressekonferansen dagen før dagen.

Jo da, her kunne man trukket frem mange i den spanske troppen, men det Ødegaard har prestert i høst, gir grunn til optimisme for Lagerbäck – også mot Spania. Etter storspill for Real Sociedad i sesongåpningen ble han som første nordmann kåret til månedens beste spiller i La Liga. 20-åringen vant kåringen foran de spanske landslagsspillerne Gerard Moreno (Villarreal) og Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

5. Ikke vanntette

YPPET SEG: NSI Runavik-spiss Klaemint Olsen reduserte til 2-1 mot Spania i juni. Færøyene tapte til slutt 4-1. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Selv om Spania er store favoritter mot de fleste også på bortebane, er de ikke vanntette bakover. Gigantene slapp inn mål mot både Romania (1-2) og Færøyene (1-4), og Spania har holdt buret rent i fire av de ti siste tellende bortekampene: Malta (0-2), Israel (0-1), Liechtenstein (0-8) og Albania (0-2). På samtlige bortekamper de to siste kalenderårene, inkludert privatlandskamper og nøytral bane (VM), har Spania sluppet inn 13 mål på 10. Spanjolene har likevel bare tapt én (borte mot Kroatia).

6. Norge har rystet Spania før

FLYVENDE TRØNDER: Steffen Iversen kom seirende ut av duellen med Francisco Molina. Foto: Tor Richardsen / SCANPIX

Det begynner å bli veldig lenge siden, men likevel: Norge har slått Spania tidligere. Det var også på nøytral bane under åpningskampen i EM i 2000. Steffen Iversen ble matchvinner med sin 1-0-scoring, og mange husker nok hvordan lysluggen steg til værs og knuste keeper Francisco Molina i luftduellen.