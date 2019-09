Ny seier – og strøken Ødegaard-regi på Real Sociedad-scoring: «Verdensklasse!»

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For etter en halvtime av kampen tittet Martin Ødegaard opp, brukte utsiden av foten til å åpne opp Espanyol-forsvaret med en nydelig gjennombruddspasning til lagkompis Portu. Noen sekunder senere hadde laget hans satt inn 2-0.

Foreløpig på tredjeplass

Scoringen satte et form for punktum på en godt gjennomført førsteomgang på bortebane og la ikke minst grunnlaget for nok en seier for Real Sociedad.

Selv om det ble scoret ytterligere to mål – ett i hver ende – i den andre omgangen, tok «La Real» med seg tre nye poeng hjem.

Med full pott søndag står laget med ti poeng og en foreløpig tredjeplass (se tabell i bunnen av saken) etter fem spilte serierunder. Den aller største «skalpen» tok de sist helg. Da ble Atlético Madrid slått og Ødegaard satte da – som nå – sitt preg på kampen.

TAKK! Martin Ødegaard omfavner lagkompisene Portu og Willian José etter det andre målet til Real Sociedad søndag. Foto: Joan Monfort / Joan Monfort

«Verdensklasse»

For forarbeidet på 2-0-scoringen mot Espanyol var glitrende. Han var riktignok «kun» tredje sist på målet. Men pasningen ble hyllet kort tid etterpå.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen skrev på Twitter at «det ikke er mange spillere i verden som gjør det der, men han får det til å se enkelt ut. Verdensklasse!». Han la til at «det rett og slett ikke kan gjøres bedre».

Mini Jakobsen omtalte pasningen som «konge», La Liga-ekspert Petter Veland mente den var «strålende».

KREMPASNING: Martin Ødegaard viser frem utsidetouchet sitt mot Espanyol. Foto: Joan Monfort / Joan Monfort

José-dobbel

Mål og 2-0 ble det i hvert fall. For lagkompis Portu forvaltet pasningen på nær best mulige vis. Han forsøkte å runde keeper, misset i forsøket, men ballen havnet i beina på ham igjen. Deretter fant Portu Willian José foran mål. Det hadde nesten vært en større prestasjon å bomme. Kraftspissen gjorde som han skulle og plasserte ballen i mål.

Willian José satte også inn det første målet etter å ha blitt servert av Mike Oyarazabal.

Med 2-0 i bagasjen inn i garderoben og pausepraten, skulle laget gjøre mye galt om et tamt Espanyol skulle hente inn ledelsen.

Isak fjernet all tvil

Men det ble likevel litt spennende. Først og fremst på grunn av et selvmål etter 71 minutter. Sociedads Oyarzabal mistet ballen klønete inne på egen halvdel.

Hjemmelaget så muligheten i kontringen som oppstod. Etter hvert ble Victor Campuzano spilt fri til høyre. Innlegget hans var knallhardt og Joseba Zaldúa styrte ballen uheldig i eget nett.

Bare fire minutter senere fjernet imidlertid innbytter Alexander Isak all tvil. Svensken snappet opp en tversoverpasning i Espanyols bakre firer. Han satte umiddelbart fart mot mål, ble aldri løpt opp, og plasserte ballen perfekt i lengste hjørne.

3-1 ble også resultatet til slutt.