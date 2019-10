– Dette er banebrytende, sier tidligere Spania-proff Dan Eggen.

Martin Ødegaard har storspilt for Real Sociedad den siste tiden og har høstet lovord fra alle kanter for sine prestasjoner. Han topper spillerbørsen i sportsavisen Marca.

IMPONERT: Mangeårig Spania-proff Dan Eggen. Foto: Tom Little / AFP

Bare i september har drammenseren scoret ett mål, levert to målgivende pasninger, ni vellykkede driblinger og 194 pasninger. Statistikken er kort sagt formidabel.

I konkurranse med spillere som Lionel Messi, Eden Hazard og Luka Modric, holdt det til å bli kåret til månedens beste spiller i en av verdens beste ligaer.

– Dette er en enorm anerkjennelse av hans prestasjoner. Både på det absolutt siste, men også på det løpet han har vært gjennom i flere år nå.

– I moderne tid er han den norske spilleren som er tidligst ute og får anerkjennelse på høyeste nivå. Han er banebrytende på den måten. Vi har også tidligere hatt norske spillere som har gjort det veldig bra, men det har ofte kommet senere, sier Dan Eggen som har flere sesonger bak seg i de to spanske klubbene Celta Vigo og Alavés.

Slo Benzema og Moreno

Ødegaard var nominert til prisen som månedens spiller i La Liga for september sammen med Real Madrids Karim Benzema og Villarreals Gerard Moreno. La Liga melder via Twitter at nordmannen gikk seirende ut av kåringen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den spanske avisen Marca hevder å kjenne til at han også blir månedens spiller i Real Sociedad. Det synlige beviset på det får Ødegaard angivelig i forkant av baskerklubbens hjemmekamp mot Getafe søndag. Trofeet overrekkes av en ikke navngitt klubblegende, skriver avisen.

«Nå må vi hente ham tilbake»

Den norske landslagsprofilen er på utlån i Real Sociedad fra hovedstadsklubben Real Madrid.

Dan Eggen er ikke i tvil om at denne prisen styrker Ødegaards sjanser for en retur til Santiago Bernabéu.

– Dette vil hjelpe på noen av de faktorene han som spiller ikke kan gjøre noe med, sier Eggen og forklarer:

– Da tenker jeg på at han som spiller er avhengig av avgjørelser fra klubbstyrer og personer med makt. Du er avhengig av at noen ser det og vurderer det samme, altså at Real Madrid tenker «nå må vi hente ham tilbake». Denne prisen vil hjelpe på at de vil ta en sånn beslutning.