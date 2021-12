Ut mot franskmannens våpenkluss: – Det er en dødssynd

De norske gutta var ute etter å få revansj mot Sebastian Samuelsson etter at svensken henviste de norske gutta til å kjempe om andreplassen på søndagens sprint.

Til tross for én bom på liggende ble Samuelsson mannen å slå for nordmennene også torsdag. Men der både Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø mistet revansjemuligheten på siste skuddet, ble Sturla Holm Lægreid distansert i langrennssporet.

Lægreid leverte prikkfri skyting, men i mål var han 40 sekunder bak på en fjerdeplass.

– Dette er et tankekors for de norske gutta. Hvordan skal vi hente inn han denne vinteren?, kommenterte NRK-ekspert Ola Lunde da Samuelsson gikk i mål til ny seier.

Allerede mens Johannes Thingnes Bø gikk sin andre runde i sporet, kunne NRKs koronaisolerte kommentatorduo slå fast at dette ikke ble en stor norsk dag.

– Jeg er redd det ikke går gnistrende bra for nordmennene i dag heller, slo NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith fast da tidstapet i sporet ble klart.

– En dødssynd

Fra hotellrommet 500 meter fra stadion i Østersund, fikk også kommentatorduoen med seg franske Emilien Jacquelins noe tvilsomme våpenhåndtering.

Franskmannen brakk håndleddet på trening i sommer og har måttet endre både skytestilling og våpendrill mens håndleddet leges.

Torsdag kunne endringene plutselig fått dramatiske konsekvenser da Jacquelin mistet taket på våpenet og geværet ble rettet direkte mot skytetrenerne og publikum på tribunen.

– Hva sier du om våpenhåndteringen der Ola? Det er klønete, reagerte Stabrun Smith.

– Det er en del tvilsomme driller. Den der er rettet mot trenerne og publikum. Jeg synes IBU skal ta tak og se på hvordan drillene til utøverne er på vei ut av skyting, fulgte Lunde opp.

Se Jacquelins kluss øverst i saken.

Faren ved at geværet rettes mot publikum er om det skulle gå av et skudd i det munnstykket er rettet mot mennesker. Derfor er det vanlig prosedyre for skiskytterne å ta på seg våpenet etter skyting på en slik måte at geværskjeftet aldri er en fare for andre mennesker.

Dette glapp Jacquelin på under torsdagens sprint der han ble nummer to.

– Det er kanskje greit når det går, men når han mister taket på børsa som han gjorde der, så står plutselig børsepipa rett mot trener og publikum. Det er en dødssynd. Det skal ikke skje på en skiskytterarena, slo Stabrun Smith fast.

– Vi blir knust

De seks nordmennene på start leverte varene på standplass med bare fem bom totalt. Men farten i langrennssporet var ikke godt nok til å hamle opp med Samuelsson, Emilien Jacquelin og Quentin Fillon Maillet som tok pallplassene.

IMPONERT: Vetle Sjåstad Christiansen er imponert over Sebastian Samuelssons start på sesongen. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

I mål var de norske gutta fornøyd med å ha fire mann topp ti, men er klare på at veien opp til Samuelsson for øyeblikket er lang.

– Sebbe var veldig sterk og jeg hadde ikke vunnet med fullt hus engang. Det er imponerende det han gjør. Det er to år siden noen har vunnet en sprint med bom i herreklassen. Jeg er mektig imponert, sier Norges bestemann Vetle Sjåstad Christiansen.

Johannes Thingnes Bø påpeker at svenskene hadde veldig gode ski, og at Samuelsson slo han med 12 sekunder i utforkjøringen, mens storebror Tarjei er fornøyd med å være nærmere svensken i dag enn på søndag.

– Vi blir knust av Sebbe, men vi må begynne et sted. Jeg er vel nærmere enn jeg var på søndag. Det var et bedre løp og jeg turte å trøkke til fra start, sier Bø til SVT i målområdet.

Sjåstad Christiansen mener Samuelsson nå har satt standarden denne sesongen.

– Vi hater å bli slått av svenskene og spesielt her i Østersund. Han var fryktelig god i sesongstarten i fjor også, så vi får håpe han dabber litt av framover. Men han ser veldig bra ut og han gjør det Johannes har gjort i mange år. Han setter standarden fra start og knuser oss på sisterunden, avslutter Sjåstad Christiansen.