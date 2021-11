Nordmennenes erkerival krasjet i murvegg – trodde OL røk

– To-tre sekunder etter fallet så jeg at håndleddet var brukket. Da tenkte jeg at OL var over.

Det forteller Emilien Jacquelin til NRK kort tid før han står på startstreken under den norske sesongåpningen på Sjusjøen. Men det virket ikke sannsynlig i august.

På en sykkeltur under en treningssamling i Sirdal var uhellet ute. Franskmannen mistet fokus i et øyeblikk og før han visste ordet av det kjørte han rett inn i en murvegg.

Det endte med håndleddsbrudd og operasjon ved sykehuset i Stavanger. I skiskytterens venstre hånd, støttearmen, har han nå ni skruer og en stor stålplate. På ingen måte optimalt for en av verdens raskeste skyttere.

– Det er alltid vondt når jeg skal skyte, men jeg må bare takle det. Jeg har ikke noe annet valg, sier Jacquelin og forklarer:

– Foreløpig kan jeg ikke skyte normalt på stående. Jeg må bruke en helt ny stilling og det var vanskelig i starten. Det er en stor utfordring, kanskje den største i karrieren min.

KNEKK: Armen knakk kanskje, men motivasjonen fikk seg ikke en knekk for Jacquelin. Foto: Privat

Gikk ut over selvtilliten

Skaden har naturligvis ført til store endringer i sesongforberedelsene til franskmannen. Blant annet forsøkte han å skyte med en håndpistol for å etterlikne følelsen av å skyte med gevær.

– Det var morsomt, men det er ikke som i skiskyting, så jeg stoppa med det etter to uker.

Det som derimot har fungert bedre, er samarbeidet med skytetreneren Patrick Favre.

– Det vanskeligste var å være selvsikker om treninga og treneren sa mange ganger at jeg måtte roe ned og ikke bekymre meg. Jeg ville øke intensiteten og prøve meg mot de andre på laget, men han sa jeg måtte være rolig og ikke stresse. Han hjalp meg mye, forteller Jacquelin til NRK.

OPERERT: Jacquelin måtte operere inn en stålplate og ni skruer i håndleddet på sykehuset i Stavanger. Foto: Privat / Emilien Jacquelin

– Stolt

Sammen med Favre har verdensmesteren i jaktstart lagt ned utallige timer på skytebanen, blant annet hjemme hos den italienske treneren. Likevel er Jacquelin veldig usikker på egen form.

– Jeg vet ikke hvordan sesongen min blir. Det er vanskelig å vite hvor preget jeg er av denne skaden. Kanskje det blir veldig mye opp-og-ned siden jeg ikke har trent så godt i sommer. Sesongen starter snart, men jeg kan ikke bry meg om resultatene, erkjenner han.

Til tross for mye motgang i sommer, har ikke franskmannens motivasjon fått en knekk.

– Siden fallet har jeg hatt fokus på hvordan jeg kan forbedre meg med denne skaden. Og jeg er stolt over hvordan jeg har taklet det og presser meg selv hver dag, sier Jacquelin.

– En mann å regne med

De norske gutta har ingen tro på at franskmannen ikke kommer til å være et problem for dem til vinteren.

– Jeg har ljugd mye på sånne pressekonferanser også. Det kan du aldri stole på. Vi prøver alltid å sette oss i en god posisjon. Sjelden vi sier at vi er i helt ubrukelig form, selv om vi kanskje er det, sier Tarjei Bø om Jacquelin.

Vetle Sjåstad Christiansen kjenner seg igjen i Jacquelins situasjon etter at han opererte et kne før sesongstart for noen år siden.

– Jeg regner med han har gjort som meg og trent ekstreme mengder alternativ trening. Har sett en del bilder på Instagram og det ser ut til at han har gjort jobben uten staver i hvert fall. Så han blir en mann å regne med, sier Sjåstad Christiansen til NRK.

Han mener en skade ofte kan ha med seg noen gode sider også.

– Når man får en skade blir man mer restriktiv i valgene man tar og man tar kanskje enda flere rette valg. Man har allerede kniven på strupen og er ikke like avslappa som når man er skadefri. Så sånn sett kan en skade av og til være positivt faktisk.

Sesongstarten på Sjusjøen begynner med kvinnenes sprint 11.30 og fortsetter med herrene 14.00 i morgen lørdag.