Stabrun Smith er i Östersund for å kommentere verdenscupåpningen i skiskyting, som startet i helgen. Det er planlagt nytt renn i morgen og gjennom helgen. Stabrun Smith bekrefter at han har fått positivt svar på en PCR-test.

– Jeg oppdaget det nesten tilfeldig. Jeg hadde gått en del turer i kulda og hadde fått litt småirriterte slimhinner, men følte meg ellers fin. I går skulle vi ut for å spise, og jeg tenkte før jeg gjør det tar jeg en selvtest. Jeg hadde ingen sykdomssymptomer i det hele tatt.

– Plutselig slo den ut positivt, så det var et sjokk, rett og slett, sier Stabrun Smith, som nå er isolert på hotellrommet.

NRK-kommentatoren sier han har vært forsiktig gjennom hele pandemien og fulgt alle råd.

– Jeg hadde ikke tenkt at denne dagen skulle komme, men det skjer sikkert alle på et tidspunkt.

Fullvaksinert

Stabrun Smith er fullvaksinert med to doser Moderna, den siste satt 19. august. Han har bare har lett antydning til hodepine og ingen feber, og mener vaksinen må være årsaken til at formen er så god.

– Selv om jeg er smittet nå har jeg nesten ingen antydning til sykdom. Det at jeg kommenterer fra et hotellrom er ikke et tegn på at vaksine ikke fungerer, det er et tegn på at det virkelig fungerer.

Et team på fire (to journalister og to fotografer) er definert som nærkontakter av IBU (det internasjonale skiskytterforbundet).

IBU tillater derfor ikke at disse jobber på arenaen. De venter nå på svar fra PCR-tester, og vil trolig bli sendt hjem. Et nytt NRK-team sendes til Östersund.

– Det er jo det kjedeligste. På grunn av meg blir hele NRKs team satt ute av spill. Vi får ikke med et eneste menneske opp på stadion. Det kjenner man på at er veldig frustrerende.

Andreas Stabrun Smith og Ola Lunde satser på å kommentere morgendagens renn fra hotellrommet, dersom det ikke blir utsatt. Foto: Vidar Ruud / NTB

Kommenterer fra hotellet

Sundvor sier planen nå er at Andreas Stabrun Smith og kollega Ola Lunde skal kommentere fra hvert sitt hotellrom. Det er renn i Östersund fram til søndag.

– På sprinten på torsdag sitter vi på hvert vårt hotellrom, 500 meter unna stadion og kommenterer. Man får definitivt ikke gjort en like god jobb, men teknologien er sånn at vi har et signal som kommer med veldig lite forsinkelse til oss. I tillegg blir signalet ut forsinket tilsvarende, så jeg tror ikke nødvendigvis seerne vil merke så mye, sier Stabrun Smith.

Han legger til at det kan merke at seerne kan merke at det er litt forsinkelse mellom ham og Lunde. Det er renn i Östersund fram til søndag. Det er foreløpig ikke avklart hvilken løsning man går for i helgen.

Stabrun Smith sier han har erfaring med å «fjernkommentere».

– Jeg har prøvd noe lignende før da Martin Fourcade avsluttet sin karriere klarte jeg ikke å holde meg unna. Jeg satt i en innreisekarantene hjemme på Tåsen og fikk kjørt opp et kommentatorsett. Det gikk faktisk ganske bra, jeg håper det går like fint nå.

– Kommer til å gå helt bra

Programredaktør i NRK Sport Egil Sundvor tror publikum vil merke endringene lite.

– Hovedbudskapet er at dette kommer til å gå helt bra. De kommer til å kommentere det fra hotellrommet, og vi kommer til å ha de intervjuene vi trenger fra området, sier Sundvor.

På grunn av kulde vil det torsdag bli avgjort om torsdagens renn skal flyttes til fredag.

Sundvor sier det kan bli aktuelt å sende noe personell fra Norge for å bistå med det tekniske i Östersund.