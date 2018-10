Sarpsborg med Europa-bragd mot Berges Genk

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For torsdag kveld snudde de en 42 dager lang og vond trend med en råsterk 3-1-seier mot Genk i Europa League-gruppespillet.

– Det er en kjempebragd og det verste er at det er fortjent, sier TV 2-ekspert Egil Drillo Olsen energisk på kanalens sending etter kampen.

– Stolt

For den siste drøye måneden har vært tøff. Etter at Geir Bakke og hans menn slo Maccabi Tel Aviv hjemme med 3-1 i slutten av august, har de nemlig bokført seks strake tap i Eliteserien og en 3-1-smell for Besiktas i Tyrkia i Europa League.

– Det er stort. Vi klarer å få kampen inn i den gaten vi ønsket. De ble frustrerte og lot oss komme på overganger. Vi var sterke på dødball og trykket dem bakover, sier trener Geir Bakke til TV 2 - og melder følgende:

– Det er et «knakandes» godt lag vi møter i dag. Jeg er stolt over guttene våre.

Genk i flytsonen

Forventningene til kveldens kamp var dermed lave.

For Genk er ikke et hvilket som helst lag i Belgia heller. Denne sesongen er de ubeseiret på ni kamper i serien, som har tatt dem til andreplass i Jupiler League.

Malmö var heller ingen hindring i første gruppespillskamp i Europa League. Belgierne vant 2-0 på hjemmebane.

Sjokkstart

RAGET HØYT: Men Sander Berge strakk ikke helt til i denne situasjonen i Sarpsborgs felt torsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Likevel manet landslagsprofil og Genk-midtbanespiller Sander Berge til at «laget måtte ta Sarpsborg på alvor», før møtet torsdag.

Det så ikke helt slik ut det første kvarteret. Allerede etter fem minutter hadde kraftspiss Patrick Mortensen gitt de blåkledde ledelsen.

Fire minutter etter pause hadde Leandro Trossard utlignet, før østfoldingene svarte ved Zachariassen i det 54. Minutt.

Etter en drøy time satte Mortensen sitt andre for dagen. Dermed stod det 3-1. Selv om begge lag skapte store sjanser den siste halvtimen ble danskens scoring den aller siste på Sarpsborg stadion.

Med Malmö-seier hjemme mot Besiktas står samtlige lag i gruppe I med tre poeng hver etter to kamper.

– Akkurat nå ligger vi på første, det blir tøft mot Genk borte, men skal vi si andreplass i gruppen? sier Sarpsborgs Tobias Heintz til NRK og smiler bredt, på spørsmål om hvor han tror de havner i gruppespillet til slutt.