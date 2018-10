Rosenborg sjanseløse mot Leipzig: – Det var gutter mot menn

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Keeper André Hansen måtte nemlig hente tre baller ut av eget nett da Bundesligas sjette beste lag så langt denne sesongen kom på besøk til Lerkendal.

– Langt stykke opp

Issam Jebalis sene redusering for trønderne fikk pent lite å si. Det ble 3-1-tap. Rosenborg står med to strake tap på like mange kamper i Europa League-gruppespillet og ligger desidert sist i gruppe B.

– Jeg er skuffet, veldig skuffet. Skuffet over at vi er så langt unna. Og skuffet over prestasjonen, sier Rosenborgs Mike Jensen til NRK.

Han mener de er langt unna på stort sett alt og mener det handler om både form og spillermateriell. TV 2-ekspert Jesper Mathisen er langt på vei enig og er enda tøffere i sin dom over det Rosenborg leverte.

– Det var gutter mot menn. Leipzig var mye bedre enn Rosenborg, som har vist i disse to kampene at de har et langt stykke opp til de bedre lagene i Europa, sier han i en oppsummering under kanalens Europa League-sending.

Han omtaler Rosenborgs prestasjon som en skuffende forestilling og poengterte at tyskerne sparte flere av sine aller beste spillere.

– Jeg trodde Rosenborg skulle skape mer trykk fremover og være mer med i banespillet. Dette minnet mer om en første runde i cupen enn en kamp i Europa League, sier Mathisen.

– Vi hadde ikke sjanse

SVARTE FOR SEG: RBK-trener Rini Coolen møtte pressen etter 3-1-tapet. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Leipzig tok tak i kampen fra start av og allerede etter 12 minutter hadde Jean-Kevin Augustin scoret deres første mål. Ibrahima Konaté økte like etter pause, mens Matheus Cunha på mange måter avgjorde det hele etter bare 61 minutter.

I det 79. minutt scoret Issam Jebali Rosenborgs eneste mål for kvelden og det endte i et fullt fortjent 3-1-tap.

– Det var nivåforskjell på lagene. Vi hadde ikke sjanse til å klare noe i dag, sier RBK-trener Rini Coolen på pressekonferansen etter kampen.

Han mener laget hadde en grei start og at måten trønderne spilte på viste seg å ikke være god nok til slutt. Selv om gjestene fra Tyskland manglet flere av sine stjerner lider også Rosenborg av skadesituasjonen i klubben.

– Det hadde vært lettere dersom vi hadde hatt alle spillerne tilgjengelig. Men det var ikke bra nok og vi fikk en bekreftelse på at det å spille på dette nivået er annerledes, sier nederlenderen videre.