Sandvolley-spelarens dramatiske døgn: Sov på rom med framande og fotfølgt av politi

Sandvolleyballspelar Emilie Olimstad og kollega Sunniva Helland-Hansen har hatt nokre dramatiske døgn.

Duoen skulle nemleg fly frå treningssamlinga i Portugal til Marokko, og delta på Challenger-turneringa i Agadir, men den tanken stoppa allereie i passkontrollen på flyplassen i Marrakech.

Det enda med tap av potensielt verdifulle poeng på vegen til OL, og ei natt med framande.

– Sjølvsagt er dette kjempesurt og kjedeleg. Eg er veldig skuffa over situasjonen, men samstundes er det berre meg sjølv eg kan skulde på, for at eg sit i denne situasjonen her, seier Emilie Olimstad til NRK, som nettopp har vore stranda på flyplassen i Marrakech i Marokko i to døgn.

– Tryggare å ha nokon der

Olimstad hadde nemleg klart å kome seg på flyet frå Portugal utan å syne fram passet. Då ho landa i Marrakech og skulle gjennom passkontrollen, oppdaga ho at det var mista, og ho kom seg ikkje frå staden.

Utan passet, kom ikkje Olimstad seg inn i landet.

Difor valte Helland-Hansen å fly heim att til Noreg, medan Olimstad var att og prøvde å løyse passproblemet.

Den norske ambassaden blei kontakta, men Olimstad kunne ikkje få naudpass utan å fysisk besøke ambassaden. Og det kunne ho sjølvsagt ikkje gjere, då ho ikkje kom seg inn i landet.

SATSAR: Olimstad og Helland-Hansen er ranka som nummer ni, og turneringa i Agadir var ein viktig turnering for å få fleire poeng og betre ranking. Foto: IVO GONZALEZ FOR OIS / HANDOUT IOC

Difor blei Olimstad ført til transitt-området på flyplassen, og deretter vist til eit rom der ho kunne sove.

– Eg fekk eit rom med ei anna dame som hadde to born, som eg måtte dele seng med. Mor var oppgitt med ein gong, men vi måtte berre gjere det beste ut av det. Det var tryggare å ha nokon der, enn å vere heilt aleine, seier Olimstad.

– Du kjende deg utrygg?

– Det var berre ei dør der, som du ikkje kunne låse, og det kom politi inn heile tida som ikkje snakka engelsk. Dei rista berre på hovudet då eg spurde om hjelp, seier Olimstad.

Natt til fredag blei òg budd på flyplassen, men då utan nokon stad å sove.

– Då sov eg kanskje i ein time, seier ho vidare.

Fann ein løysning

Då NRK kontakta Olimstad fredag, hadde sandvolleyballspelaren omsider komme seg på eit fly tilbake til Portugal. Ho landa fredag føremiddag.

– Då blei eg følgt av politi heile vegen, og tatt imot av nokon som skulle få meg gjennom passkontrollen. Då sa dei at eg aldri måtte reise til Marokko som blond og aleine, seier ho.

FØLGJE: Her er politiet som Olimstad måtte ta følgje med. Foto: PRIVAT

Den beskjeden fekk ho også av ein annan reisande på flyplassen i Marrakech.

Fredag kveld skal Olimstad fly heim til Noreg. Passet er funnen og blir med heim.

– Eg har det heilt greitt no. Viss eg skal klage, så har eg veldig lyst til å ta ein dusj. Eg er veldig glad for at eg skal heim no, seier ho.

Challenger-turneringa som duoen i utgangspunktet skulle delta i, var viktig med tanke på å skaffe gode poeng opp mot OL-kvalifiseringa til Paris i 2024, som startar i oktober.

– Det var mange lag som ikkje kunne stille på denne turneringa, så det er veldig dumt at vi ikkje får moglegheita til å gjere det. Det var nok det kjedelegaste, at det rauk, seier ho.

Ho får støtte av lagvenninna.

– Vi får verkeleg kjenne på at det bikkar imot. No skal det bli godt å puste litt før vi angrip igjen saman, skriv Helland-Hansen på sin Instagram-profil.