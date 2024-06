Trente med voldtektsdømt OL-motstander: – Det er avskyelig

– Det er en forferdelig historie, og vi forstår at det er reaksjoner rundt hans deltakelse når det er såpass brutalt, sier Anders Mol til NRK.

Anders Mol og Christian Sørum er i full gang med oppkjøringen til OL i Paris der de skal prøve å forsvare gullet fra lekene i Tokyo i 2021.

Som en del av oppkjøringen til OL har den norske duoen trent med det nederlandske laget, hvor Steven van de Velde (29) spiller. I 2016 ble han dømt for voldtekt av en 12 år gammel britisk jente, noe blant annet BBC skrev om.

Nyheten om at han nå er OL-klar gikk verden rundt da det ble kjent i går. Fredag ble det klart at Norge møter nettopp Nederland i gruppespillet.

TYDELIG: Trener Kåre Mol. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi forholder oss til ham som andre spillere, selv om vi forakter det han har gjort. Jeg så detaljene i avisen i går og det er avskyelig. For meg var det noen detaljer som var ukjente, og som jeg synes gjorde saken enda verre enn det jeg tenkte før jeg leste de nye sakene, sier Kåre Mol.

– Diskutere internt

Om det blir flere treninger med det nederlandske laget, er derfor noe som nå må opp til vurdering.

– Vi må diskutere internt om det er noe vi skal forholde oss til i fremtiden, sier far og trener Mol.

At de møtes i OL ble klart noen timer etter at sandvolleyballgjengen hadde pressetreff i Oslo.

– De får bruke det som motivasjonsfaktor når de eventuelt skal møte ham, og hevne det han har gjort, mener Kåre Mol.

BBC skriver at voldtekten skjedde i 2014, da nederlenderen var 19 år gammel og møtte en jente via sosiale medier. Han innrømmet deretter tre tilfeller av voldtekt mot den britiske jenta, som da var 12 år. Van de Velde ble dømt til fire år i fengsel, men fikk lov til å sone i hjemlandet, og ble løslatt etter 12 måneder.

MØTTES FØR: Det norske laget sammen med blant annet Steven van de Velde (nummer tre fra høyre) ettergi en turnering i 2022. Foto: AP

Dommeren i saken sa ifølge den britiske avisen The Telegraph:

– Du var en potensiell olympier. Du hadde muligheten for en fantastisk fremtid som representant for Nederland. Hun var et barn på 12 år. Du var fullt klar over det.

Forstår oppmerksomheten

I tidligere intervjuer med nederlandske medier har van de Velde også uttalt seg om dommen.

– Jeg kan ikke reversere det, så jeg må bære konsekvensene. Det har vært den største feilen i mitt liv.

Nå har han også uttalt seg om den nye oppmerksomheten via Den nederlandske olympiske komite (NOC).

– Jeg er åpenbart ikke glad for det, men jeg forstår at dette er en del av det. I 2016 og senere har flere nederlandske medier viet oppmerksomhet til historien. Jeg forstår at, i forkant av verdens største sportsbegivenhet, dette vil tiltrekke seg oppmerksomheten også til internasjonale medier, sier 29-åringen.

TILBAKE: Nederlands Stevn van de Velde under en turnering i Brasil i mai i år. Foto: AFP

Både det nederlandske volleyballforbundet og NOC forsvarer uttaket av den voldtektsdømte utøveren på egen nettside, og sier også dette til BBC:

– Etter løslatelsen har van de Velde oppsøkt og fått profesjonell behandling. Han har bevist for dem rundt seg, privat og profesjonelt, selvinnsikt og refleksjon, sa de, og la til at han har møtt alle kvalifiseringskriterier for OL.

Mol og Sørum var kjent med dommen og saken, og har hørt det samme – selv om de er helt tydelige på at de fordømmer hendelsen.

– Det er en gammel sak som vi har forholdt oss til lenge, han har jo spilt volleyball på touren de siste 4–5 årene, så det er ikke noe nytt for oss at han kommer tilbake til OL. Men det er en forferdelig historie, sier Mol.

PÅ TRENING: Den norske duen sier de forholder seg til spilleren som alle andre de møter, selv om det er en forferdelig hendelse. Foto: NTB

– Vi kjenner ham bare som den han er på og utenfor banen og det nederlandske landslaget sier han har endret seg og blitt en bedre person, sier Christian Sørum.

– Folk kan forandre seg, og det virker som han har forandret seg til det bedre og det er godt å se, legger Anders Mol til.