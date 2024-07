Det er tre år siden Anders Mol og Christian Sørum tok et historisk OL-gull i sandvolleyball i Tokyo. Nede i den varme sanden foran en tom tribune var det elleville jubelscener sammen med trenerne Kåre Mol og Jetmund Berntsen.

Deretter bar det rett til EM i østerrikske Wien. Også der ble det gulljubel for Norge, men i kulissene utspant det seg et hittil ganske ukjent drama.

SPEKTAKULÆRT: De regjerende OL-mesterne spiller kampene sine rett foran Eiffeltårnet i Paris. Foto: BILDBYRÅN

– Jeg tror at rett etter OL så skulle jeg være verdens lykkeligste og slappe av litt, men så var jeg med på EM og da var jeg bare ufyselig. Jeg var så sliten, så alt irriterte meg, forteller Kåre Mol.

– Klikka på Anders

Han beskriver starten av mesterskapet som utrolig krevende, og at alle parter slet med å mobilisere på nytt etter OL-gullet. Irritasjonen Mol følte på gikk ut over både dommere, funksjonærer og utøverne.

– Jeg klikka jo på Anders da han gjorde noe i EM der. Og da klikka han tilbake igjen. Og så sa han: «Pappa, nå må du ta deg en pause». Men sånn er det. Av og til er det litt høyt stressnivå, og det merker vi ofte etter turneringene når vi har vært i høyt stressnivå. Selv om du skal være glad, så er du så stressa, sier 64-åringen.

TRIO: Kåre Mol sammen med sandvolleyballduoen Mol og Sørum i Oslo i juni. Foto: Jan Langhaug / NTB

– Du fikk rett og slett sparken av sønnen din?

– Jeg fikk sparken da, ja. Og resten av turneringa så ga jeg meg selv sparken også. Da satt jeg på hotellrommet og så på at de spilte. Jeg var med på oppvarmingene og hadde en liten taktikksnakk, så reiste jeg opp på hotellrommet, så jeg slapp å kjenne på stresset nede på banen, og musikken og alt det som var ved siden av, svarer trenerfaren.

Sandvolleyballduoen bekrefter at Kåre Mol var «edgy» – på tuppa – under mesterskapet, og Anders Mol forteller at han hadde fått sin «dose av Kåre Mol på det tidspunktet».

– Jeg hadde skadet tommelen min litt og klarte ikke slå ordentlig i en kamp der, og kom noen stikk fra siden der. Jeg ropte ut «hold kjeft», så det var dråpen som fikk det til å renne over der. Han suspenderte seg selv også, og det funka bra. Vi tok EM-gull, minnes Anders Mol.

MEDALJEHÅP: Anders Mol og Christian Sørum under trening i Paris onsdag. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Robust forhold

De ble raskt venner igjen, noen uker avkobling var alt som skulle til, men i mars året etter ble det kjent at treneren skulle trappe ned. Til TV 2 fortalte han at han var utbrent. Jetmund Berntsen skulle være trener, og i stedet skulle Mol være med som en slags mentor for duoen.

JUBEL: Anders Mol, Christian Sørum og trenerne Kåre Mol og Jetmund Berntsen (t.v.) feirer gullmedaljen i Tokyo. Foto: Heiko Junge / NTB

Men både før OL og på plass under Paris, på banen rett under Eiffeltårnet, er Mol svært aktiv på treningen. Hva har egentlig skjedd siden 2022?

– Jeg backet ham veldig i å trappe ned, men han ga seg vel egentlig aldri. Han sa jo selv at han skulle gi seg, og var veldig klar på at han var lei, han ville ha noe nytt. Men så har han hatt en finger med i spillet hele tida, sier Anders Mol.

Treneren er visst fortsatt litt mindre med enn før, og samarbeider godt med Berntsen om treneroppgavene.

– Man skværer alltid opp. Det er på en måte en styrke man har i teamet òg, at man kan ha sånne utblåsninger, og det er greit. Det tror jeg er en av styrkene vi har hatt hele veien, at vi er ærlige. Da dukker det av og til opp diskusjoner, og sånn ting, og så får man landa det etterpå, sier Anders Mol.

– Vi så veldig humoristisk på det her i ettertid. At jeg satt på hotellrommet og så de spille og kom meg vekk. Vi har et robust forhold, så vi tåler litt, bekrefter trener Mol.

– Plager oss på trening

Utøverduoen er fortsatt helt tydelige på Kåre Mol er med på å gjøre Norge bedre.

– Han pusher oss fortsatt veldig, og plager oss på trening. Det er veldig viktig at han har denne rollen. Han er jo en utrolig kunnskapsrik fyr og vet veldig godt hva som skal til, og er flink til å sette rammene for oss. Så vi er veldig glade for at han er med fortsatt, sier Anders Mol.

SPREK: – Jeg har verdens beste jobb. Når jeg ikke kan spille sjøl, så er det nest beste du kan gjøre, å være trener. Og jeg elsker å være med på det her, sier Kåre Mol. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Jeg tror det skal litt til for at han trekker seg helt ut, og jeg tror det er viktig for oss og resten av teamet at han er med, mener Christian Sørum.

Trenerens motivasjon er det i hvert fall ikke noe å si på før dette mesterskapet. Denne gangen lover han å bli værende ringside og ikke på et hotellrom når duoen spiller. Foreløpig bare gleder han seg.

– Så får vi se hvordan det blir etter OL, om jeg har positiv energi å komme med eller hva det blir til da, sier Kåre Mol med et smil.

Anders Mol og Christian Sørum spiller sin første OL-kamp mot Chile søndag klokken 21.00. Den kan du høre direkte på NRK Sport.