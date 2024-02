– Eg vil seie at det berre er idiotisk, ja. Det er berre å byte tilbake, så er problemet løyst, seier Sander Eitrem til NRK.

– Eg synest det er tåpeleg, seier Hallgeir Engebråten.

På søndag skal dei begge gå både 10.000 meter og 1500 meter i VM. At det er 10.000-meteren og 5000-meteren for kvinnene som kjem fyrst på dagen, har skapt stor frustrasjon i det norske landslaget.

– Det er sjølvsagt ikkje bra for skøyter. Det er mange land som ikkje liker det, seier landslagstrenar Bjarne Rykkje, og fortset:

– Eg er einig med utøvarane. Det er eit idiotisk påfunn.

VM-programmet søndag Ekspander/minimer faktaboks 20.00: 5000 meter, kvinner

21.07: 10.000 meter, menn

23.08: 1500 meter, kvinner

00.03: 1500 meter, menn

Eitrem: Restitusjonen kan ta ein dag eller to

22 år gamle Eitrem, som tok bronsen på 5000-meteren på torsdag, seier han har vurdert å trekke seg frå éin av dei to distansane søndag, og meiner det heile er «utruleg øydeleggande».

– Du stiller jo på start og har allereie gått 25 rundar og har ikkje att noko krut i beina. Dei som har gått «ti-ern» og skal gå 1500 kjem til å bli litt prega, seier han, og korrigerer seg sjølv til ganske prega.

– 10.000 er den verste distansen. Det gjer vondt tidleg og du må berre kjempe på. Du kan jo bruke ganske lang tid på å restituere deg. Det kan ta ein dag eller to. Og at ein da skal gå 1500 to timar etterpå ... Det blir beinhardt, konstaterer Eitrem.

KLAR BESKJED: Sander Eitrem tok den fyrste norske medaljen i enkeltdistanse-VM-et i år. Søndag får han to nye moglegheiter, men han er ikkje fornøgd med programmet. Her saman med Edel Therese Høiseth under EM i fjor. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Engebråten seier han aldri har gått ein 1500 meter like etter ein 10.000 meter, slik programmet er i Calgary.

– Men eg har gått «ti-ern» ein del gonger. Viss du får ei vond oppleving der, så har du ikkje lyst til å gjere så mykje anna enn å prøve å overleve den neste timen, seier han og samanfattar at toppfarten uansett vil vere borte.

Også for Ragne Wiklund blir det ei uvand rekkefølge på dei to distansane som utøvarane elles er vande med å gå på siste dag i ein allround-meisterskap.

– Det har eg tenkt mykje på og eg har vore veldig irritert på akkurat det. Men nå som forma er som ho er nå, så trur eg at eg er betre på 5000 enn 1500 meter, seier Wiklund, som har slite med sjukdom og ein ryggskade i år.

– Da prioriterer eg 5000 utan å måtte ta eit val. Men viss eg skulle gått 1500 meter fyrst, så måtte eg kanskje tatt eit val da, nå som forma ikkje er heilt topp, seier ho vidare.

SER DET POSITIVE: Ragne Wiklund opna VM med ein femteplass på 3000 meter. Foto: NTB

Spurde om endring

Den norske lagleiaren, Edel Therese Høiseth, seier dei allereie i november spurde Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) om å gjere om på rekkefølga.

– Eg sende ei melding til ISUs tekniske komité om det var mogleg å endre rekkefølga, men da var det allereie køyrt, seier ho,

– Kvifor var det allereie køyrt?

– Dei meinte at arrangøren her i Calgary ønskte å ha det slik. Forklaringa eg fekk var at publikum lettare ville vere igjen i hallen med ein 1500 på slutten av dagen enn ein 10.000 meter eller 5000 meter, forklarer Høiseth.

VILLE HA ENDRING: Edel Therese Høiseth prøvde å få snudd på programmet, men nådde ikkje fram. Den norske «trøysta» er at det er det norske forbundet som styrer neste år, med VM i Vikingskipet. Foto: NTB

Pressesjefen for VM og det canadiske skøyteforbundet, Alain Brouilette, bekreftar i eit svar til NRK at det canadiske forbundet bad ISU om å ha 5000 meter for kvinnene og 10.000 meter for mennene som dei fyrste distansane på søndag.

– Det blei gjort for å auke billettsalet og sikre at tilskodarane ville bli verande på tribunen gjennom heile konkurransedagen. Førespurnaden blei akseptert av ISU og ISUs tekniske komité for hurtigløp på skøyter.

Brouilette skriv vidare at det vart informert om programmet i november for å unngå at det kom som ei overrasking på nokon.

– Det har alltid vore fleksibilitet i programma til ISU-konkurransar. Eit eksempel er det nylege fire-kontinents-meisterskapen (meisterskap med deltakarar frå Asia, Afrika, Nord- og Sør-Amerika) i Salt Lake City, der lagøvingane kom før dei individuelle distansane.

– Nesten umogleg

I tillegg til dei tre nemnde nordmennene, er det også fleire utanlandske løparar som planlegg å gå to løp søndag. Blant dei er nederlendarane Joy Beune og Patrick Roest, canadiaren Valérie Maltais og belgiaren Bart Swings.

– Eg er litt lei meg for at det ikkje er motsett. Da ville det vore likt som i ein allround-meisterskap. Nå er det litt dumt, for etter ein 10.000 meter, så er det nesten umogleg å gå ein god 1500 meter, seier Swings.

– Viss dei hadde bytt, så hadde det ikkje vore noko problem. Eg forstår det heller ikkje, seier han på spørsmål om han er einig i den norske kritikken.

Ein som derimot er relativt fornøgd med at 10.000-meteren kjem fyrst er Patrick Roest. Nederlendaren tok torsdag gull på 5000 meter for menn.

– I fjor var det omvendt. Da hoppa eg over 1500 meter for å gjere ein god 10.000 meter. For min del er eg nok betre på 10.000 meter, så eg kan fokusere på det og sjå korleis 1500-meteren går, seier han til NRK.

Men likevel har han også ting å plukke på VM-programmet.

– Eg synest uansett at det er ellevilt at dei to distansen går på same dag. Å ha dei på same dag bør ein ikkje gjere. Da bør ein heller ha ein fellesstart eller lagtempo den dagen, ikkje desse to på same dag, seier stjerneløparen.

