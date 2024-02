Hovland bak teten etter svak avslutning

En turneringsfri uke viet til trening så ut til å ha gjort Viktor Hovland godt, men svak putting ødela likevel hans første runde i PGA-turneringen i California.

Hovland greide birdie på tre av de seks første hullene og var tre slag under par halvveis på åpningsrunden. Dessverre ble ikke den andre halvdelen like bra, så etter første runde endte Oslo-gutten ett slag under par på en foreløpig delt 33.-plass.

Patrick Cantlay leder turneringen sju slag under par.

Hovland lyktes umiddelbart med birdie på første hull. Han fulgte opp med en ny birdieputt på neste hull.

Etter noen hull på par ble det birdie også på 6. hull for den norske golfstjernen. Turneringens grafikk indikerte innledningsvis birdie også på det femte hullet, men det ble senere rettet til par.

Den andre halvdelen startet med to hull på par, før han satte nok en birdie på hull elleve. Dessverre for 26-åringen røk han på bogey på både hull 12, 14 og 18, og han endte dermed runden ett slag under par.

Hovland var påmeldt til Phoenix Open forrige uke, men trakk seg etter å ha prestert under pari i turneringen på Pebble Beach uka før. Han prioriterte trening i Florida.

Tiger Woods, som gjør comeback etter ti måneders turneringspause, innledet med to birdier og to bogeyer på de fire første hullene. Etter en ujevn runde med fem birdier og seks bogeyer er legenden ett slag over par. (NTB)