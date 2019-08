Sævik er ei av ni som kan gi landslagsopptur

– Det er sjølvsagt godt for det norske landslaget, seier Even Pellerud. Han var sjølv landslagssjef i to periodar, og førte laget til VM-gull i 1995.

Pellerud gav seg etter VM i 2015. I det meisterskapet spurde NRK dei 23 spelarane i troppen om dei kunne tenke seg utanlandsopphald om dei fekk sjansen. Nesten alle sa nei. Berre tre var i utanlandske klubbar på den tid.

GOD UTVIKLING: Fleire norske kvinner enn nokon gong er i klubbar i dei største fotballnasjonane, og det vil landslaget tene på Foto: Loic Venance / AFP

I dag er situasjonen ein heilt annan. Dei beste norske spelarane er ettertrakta som berre det av gode utanlandske proffklubbar. Ni spelarar har skifta klubb sidan VM i juni-juli:

Caroline Graham Hansen, Wolfsburg til Barcelona

Stine Hovland, frå Sandviken til Milan

Guro Reiten, frå LSK til Chelsea

Andrine Hegerberg, frå PSG til Roma

Karina Sævik, frå Kolbotn til PSG

Kristine Leine, frå Røa til Reading

Ingrid Syrstad Engen, frå LSK til Wolfsburg

Cecilie Redisch Kvamme, frå Sandviken til West Ham

Amalie Eikeland, frå Sandviken til Reading

– Heilt naturleg

POSITIV: Tidlegare landslagssjef Even Pellerud trur vi vil få sjå ei utvikling i retning av fleire klubbar med spelarar frå mange land – også Noreg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Med betre økonomi og større klubbsatsing på kvinnene er det heilt naturleg, meiner Pellerud.

– På klubbsida har det skjedd ei stor utvikling i Europa, med meir pengar i dei store herreklubbane som kvinnesatsinga har blitt ein del av. Kombinert med stor medieeksponering har også fokuseringa på kvinnefotballen derfor endra seg mykje på få år.

Pellerud trur vi vil få sjå ei utvikling i retning av fleire klubbar med spelarar frå mange land – også Noreg.

– Landslaget vil tene mykje på det, det er det ingen tvil om. Både trening og kampklima på høgare nivå gir den enkelte spelar betre utvikling.

– England i ferd med å få den beste ligaen

Tidlegare landslagsspelar Ingvild Isaksen trur også utviklinga gjer godt for landslaget.

– Det er godt at dei beste kjem til proffklubbar der det meste er tilrettelagt, og der ein kan leve av å spele fotball. Det vil kome landslaget til gode, seier Ingvild Isaksen.

Ho spela sjølv i Juventus og blei seriemeister i 2018. Ho trur vi berre ser starten på denne utviklinga.

– Der du for berre få år sidan hadde berre eit fåtal klubbar, er det no mange fleire som satsar. I Italia var det berre Juventus, no satsar også AC Milan, Inter og Roma på kvinnene. Den same utviklinga er vi i Tyskland og Spania. Men det spørst om ikkje England er i ferd med å bli den beste ligaen i Europa, seier Isaksen.

Men for Toppserien er utviklinga ei utfordring.

– Det er ikkje nødvendigvis positivt for alle unge å reise ut, det er også nødvendig å jobbe for betre vilkår her heime. I dag er det ofte vanskeleg å kombinere jobb/skule og fotball. NFF jobbar med å betre på det, men eg er nok redd for at dei beste framleis må ut, seier Ingvild Isaksen.