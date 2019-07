Toppserien tømmes for profiler: – Tilbudet er ikke bra nok

– Å ta igjen det gapet som nå er oppstått, det er en tøff jobb, sier Hege Jørgensen, leder i Toppfotball Kvinner.

Mens norske spillere lenge i stor grad har valgt å holde seg hjemme i Toppserien, har det i løpet av det siste halvåret vært flere overganger fra norsk fotball til utenlandske toppklubber enn noensinne.

Den ferskeste overgangen ble kjent mandag, da det ble bekreftet at landslagsspiller og Sandviken-kaptein Stine Hovland går til italienske Milan.

To andre nye utenlandsproffer, Kristine Leine og Ingrid Syrstad Engen, mener at flere spillere vil følge deres eksempel og forlate Toppserien til fordel for spill i utlandet.

– Tilbudet i Toppserien er ikke bra nok i dag, sier Leine.

– Profilene vil forsvinne, mener Syrstad Engen.

De nye utenlandsproffene fra Toppserien Ekspandér faktaboks Guro Reiten: Fra LSK Kvinner til Chelsea.

Ingrid Syrstad Engen: Fra LSK Kvinner til Wolfsburg.

Vilde Bøe Risa: Fra Arna-Bjørnar til Kopparberg/Göteborg.

Kristine Leine: Fra Røa til Reading.

Stine Hovland: Fra Sandviken til Milan.

– Nivået et helt annet

Leine er opptatt med å flytte inn i sin nye leilighet i Reading i Sørøst-England, en by med nærmere 220.000 innbyggere.

Den tidligere Røa-spilleren har rukket å gjennomføre sine første treninger med sin nye klubb, og merker allerede at nivået er et helt annet her enn i Norge.

– Jeg merker at jeg ikke er vant til det høye nivået. Først og fremst er tempoet et helt annet enn på treningene i Norge, forteller Leine på telefon.

FRA RØA TIL READING: Kristine Leine merker forskjellen på nivået. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Landet har nemlig satset stort på kvinnelag i fotball de siste årene. Det samme gjør Reading, som endte på femteplass på tabellen, riktignok noen poeng bak topplagene i den engelske toppdivisjonen.

– Utviklingen i England har vært voldsom, sier den norske spilleren om satsingen.

– I England driver man profesjonelt. De har satset stort de siste årene, og nivået er blitt deretter. I Norge er det de aller færreste som har anledning til det. De fleste spillerne må jobbe ved siden av og må komme slitne på trening, forteller Leine.

– Derfor vil mange dra ut, sier den ferske Reading-spilleren, som heller ikke legger skjul på at de økonomiske vilkårene også spiller en stor rolle.

Utviklingen i Europa

En oversikt NRK laget i 2015 blant landslagsspillerne viste at kun tre av troppens 23 spillere spilte for utenlandske spillere. De tre utenlandsproffene var Kristine Minde, Ada Hegerberg og Nora Holstad Berge.

De øvrige spillerne uttalte at de trolig takket nei om de fikk et utenlandstilbud. Klubbene utenfor Norge fristet ikke i samme grad som nå, Toppserien var bra nok.

Mye har endret seg på disse årene. I 2019 har antallet utenlandsspillere på landslaget steget til 10. Og flere kan følge etter i løpet av sommeren.

– Det har blitt flere muligheter til å komme seg ut, og mange (lag) satser hardt. Utviklingen i Europa er mest sannsynlig grunnen til at mange ser muligheten til å dra ut, kommenterer den ferske Wolfsburg-spilleren Ingrid Syrstad Engen.

NY CHELSEA-SPILLER: Guro Reiten skal spille sammen med Maren Mjelde og Maria Thorisdottir i Chelsea. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

At utlandet lokker er kanskje ikke så rart.

Både interesse og lønninger er på helt annet nivå enn i Norge. Graham Hansens Barcelona samlet i mars 60.000 tilskuere i et oppgjør mot Atlético Madrid. For øvrig tidenes høyeste tilskuertall i en klubbkamp på kvinnesiden.

Hele 39.000 tilskuere så også en kamp mellom italienske Juventus og Fiorentina samme måned. Til sammenligning var det totalt 33.641 tilskuere som så Toppserien fra tribuneplass i hele 2018, ifølge fotball.no.

Graham Hansens toårskontrakt med Barcelona gir henne en grunnlønn på tre millioner kroner i året, etter det NRK erfarer. Ada Hegerberg har en årslønn på 3,9 millioner kroner, ifølge France Football.

ØNSKET INTERNASJONALT NIVÅ: Ingrid Syrstad Engen forlot LSK Kvinner for å satse videre i den tyske toppklubben Wolfsburg. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Bruker penger

Og det er ikke bare i Spania og Italia at de store klubbene nå investerer i kvinnelagene.

I England kommer altså flere av de aller største lagene med egne kvinnelag. Det samme gjør man i Tyskland og ikke minst i Frankrike, der Lyon bruker mest penger av alle i Europa.

At stadig flere norske spillere får erfaring fra disse ligaene, kan selvfølgelig være positivt for landslaget, men greier lille Norge og Toppserien å henge med i utviklingen og kampen om de beste spillerne?

– Toppserien mister sine profiler, og det tror jeg at mange i Toppserien synes er synd. Det er det også for serien, er svaret Syrstad Engen gir på det spørsmålet.

Landslagsspilleren forlot LSK Kvinner for å satse videre i den tyske toppklubben Wolfsburg.

– Men grunnen til at mange drar ut er at man ønsker å bli bedre på landslaget. En av mine grunner til å dra ut, er at jeg ønsker å være på et høyt, internasjonalt nivå. Akkurat nå må man ut for å være på det nivået, påpeker hun.

Syrstad Engen ser på det som positivt at norske spillere er ettertraktet av utenlandske klubber, men etterlyser enda hardere satsing på klubbnivå i Norge om man skal konkurrere med utlandet.

– Nå er det kanskje på tide at man tar det et steg lenger og satser enda hardere. Da er man kanskje avhengig av at herreklubbene i Norge også ser verdien av å ha et damelag. Det burde være en selvfølge, mener hun.

Les også: Storklubbenes kamp om kvinnefotballen

AMBISIØSE: Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg er våre største profiler i utlandet. Bildet er tatt under EM 2017, da Hegerberg fremdeles var på landslaget. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ønsker minimumslønn

Hege Jørgensen er leder i Toppfotball Kvinner, klubbenes interesseorganisasjon, og hun deler spillernes bekymring for at tilbudet i Norge er blitt for dårlig.

– Den bekymringen har vi hatt i 10 år. Men det har skjedd en utrolig positiv utvikling de siste to årene og selvsagt er det mulig, sier hun.

Jørgensens løsning er like enkel som den er vanskelig: Spillerlønningene må øke.

– Vi ønsker å utfordre Norges Fotballforbund på muligheten for å innføre minimumslønn i toppklubbene, slik de har gjort i Spania nå. For skal man bli en bedre fotballspiller, så må man kunne satse mer. Den store utfordringen i Norge er at man ikke har økonomi til å lønne spillerne nok til at de kan satse tilstrekkelig på idretten sin.

Jørgensen støtter imidlertid ikke umiddelbart Syrstad Engens ønske om at de norske herreklubbene bør danne kvinnelag.

– Det er ikke sikkert at det er det aller beste. I klubber som Arsenal eller Chelsea er økonomien så stor at en satsing på kvinnesiden koster null og nada, egentlig. I Norge er det også en mye sterkere kvinnefotballkultur enn det er i England, forteller Jørgensen.

– Hvis vi skal lykkes med at eksempelvis Brann, Rosenborg og Bodø/Glimt overtar satsingen på kvinnefotballen i deres nedslagsfelt, må de virkelig mene det. Da må de gå «all in». Hvis ikke risikerer vi en motsatt effekt, påpeker hun.

Flere har vært aktuelle

Norske kvinnelige fotballspillere gjør seg bemerket i europeiske toppklubber.

Den mest kjente av disse er Ada Hegerberg, som vi allerede har nevnt. I 2014 gikk hun til Lyon fra Turbine Potsdam, og i 2018 ble hun den første kvinnelige fotballspilleren som vant Gullballen.

Caroline Graham Hansen meldte overgang fra Wolfsburg til FC Barcelona i sommer.

I England har den engelske toppklubben Chelsea allerede to norske landslagsprofiler i tillegg til Guro Reiten. Både Maren Mjelde og Maria Thorisdottir har spilt for den engelske klubben siden 2017. Landslagsspiller Kristine Minde gikk fra Linköping til Wolfsburg i 2017.

Arna-Bjørnar-spilleren Emilie Nautnes er også ettertraktet og har ifølge Bergensavisen vært aktuell for West Ham. Det er imidlertid flere klubber som er ute etter signaturen til Nautnes.

Sandviken-spilleren Cecilie Kvamme var også aktuell for Milan tidligere i sommer. Da ble det ingen overgang, men ifølge Bergensavisen kan hun likevel forsvinne fra klubben i løpet av sommeren.

Den neste utenlandsproffen kan bli Kolbotn-spilleren og landslagsspiller Karina Sævik, som ikke har lagt skjul på at hun ønsker å satse på en proffkarriere utenlands. NRK vet også at flere norske spillere vil signere for utenlandske klubber i løpet av sommeren.

NRK-EKSPERT: Melissa Wiik. Foto: NRK/Julia Marie Naglestad

Forstår spillerne

NRKs fotballekspert Melissa Wiik, som selv har spilt i Wolfsburg, forstår godt at de norske spillerne nå ønsker å dra til utenlandske klubber.

– Det handler først og fremst om å kunne få muligheten til å bli en bedre fotballspiller. Der kan du også leve av idretten din framfor å måtte jobbe og studere ved siden av som jeg selv opplevde som landslagsspiller i Norge, kommenterer hun.

– Ønskescenario er jo at det skal være mulig for samtlige toppseriespillere i Norge å kunne leve av fotball i Norge slik at en ikke skulle være avhengig å måtte dra til utlandet for å bli en bedre spiller.