– Nå koker det her i St. Petersburg, hvis det ikke gjorde det fra før. Russland er i full fart på vei til åttedelsfinalen!, utbrøt NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith da Artjom Dziuba satte inn 3–0 for vertsnasjonen.

I det sekundet innså Egypts store stjerne, Mohamed Salah, at drømmen om VM-sluttspill er i ferd med å ryke.

Likevel tok han seg sammen og kjempet seg til et straffespark minutter senere. Salah gikk selvfølgelig frem for å ta det selv, og egypteren hamret kula opp i høyre kryss. Han ble dermed den tredje egypteren i VM-historien som har scoret mål, men det betydde nok lite da dommeren blåste av og resultatet viste 3–1 i Russlands favør.

Klønete

Russland har spilt over all forventning og viste tirsdag at seieren over Saudi-Arabia i åpningskampen ikke var tilfeldig.

Kampens første scoring var et klønete selvmål av Egypts rutinerte kaptein, Ahmed Fathi, og returen av keeper El Shenawi i forkant var heller ikke spesielt imponerende.

– Det ser ut som han spiller fotball for første gang, mente NRKs kommentator.

I løpet av det neste kvarteret satte russerne inn to scoringer til, signert Denis Tsjerysjev og nevnte Artjom Dziuba.

Snytt for straffe

Egypt burde sannsynligvis fått enda en straffe da det gjenstod ti minutter. Marwan Mohsen ble behandlet svært tøft av russiske Ilja Kutepov inne i feltet, men dommeren vinket spillet videre uten å bruke den tilgjengelige VAR-teknologien.

– Dette skal da være egyptisk straffe! Det må være grenser, kommenterte Smith.

Han fikk støtte fra sin sidekommentator Egil Olsen.

– Det er nesten litt trist på vegne av fotballen å se at det der er lov.

Vurder situasjonen selv her og se høydepunktene fra kampen:

– La ham hvile

Presset på Liverpool-spilleren har vært stort, da mange mener han alene er grunnen til at Egypt tok seg til mesterskapet. Men etter kampen har Mohamed Salah fått flere støtteerklæringer på Twitter enn han har fått tyn.

«Salah blir nedsnakket» og «la ham hvile den siste kampen» er noen av kommentarene på Twitter. NRKs Carl-Erik Torp er enig med mange sosiale medier-brukeres budskap om at forventningene til Mohamed Salah har vært i overkant store.

– Du ser at han ikke er i storform, men nå skal det sies at han ikke spiller med like gode lagkamerater som i Liverpool.

Salah satt på benken i Egypts åpningskamp på grunn av en skulderskade han pådro seg i mesterligafinalen i mai. Nå håper Liverpool-supportere at han ikke spiller siste VM-kamp slik at han raskere blir spilleklar for klubblaget.

