Russiske stjerner inngår kontroversielt sponsorsamarbeid

Samarbeidet ble nylig offentliggjort under en lansering i Moskva.

Utstyrsleverandøren ledes av datteren til en general i Russlands sikkerhetstjeneste (FSB), noe som gjør at idrettsstjernenes drahjelp kan gi både økonomiske og politiske ringvirkninger.

Det forklarer oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole.

– FSB har fingrene langt inn i næringslivet, påpeker Karlsen.

– En klesprodusent som nå manøvrerer seg inn som en nøkkelaktør, med både OL-kolleksjon og russiske stjerner i stallen, passer bra inn i dette bildet. Både med tanke på økonomiske og politiske motiver, fortsetter han.

KONTROVERSIELL: Anastasija Zadorina, grunnleggeren til Zasport. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Støtter krigen

Klesmerket det er snakk om, er russiske Zasport. De har stått bak OL-kolleksjonene til Den russiske olympiske komité de siste årene, og nå har altså det Moskva-baserte merket funnet plass til flere av de tydeligste støttespillerne til Russlands krigføring i Ukraina i stallen.

TURNER: Ivan Kuljak har forsvart at han stilte opp på pallen med en Z på brystet etter å ha blitt slått av den ukrainske turneren Illja Kovtun i en verdenscupkonkurranse i Doha. Foto: Skjermdump: Claro Sports

Svømmeren Jevgenij Rylov, sjakkspilleren Sergej Karjakin og turneren Ivan Kuljak – mest kjent for å ha stilt på premieseremoni med krigssymbolet «Z» på brystet – er blant merkets ferskeste signeringer.

Det samme er OL-sølvvinnerne Nikita Katsapalov og Viktorija Sinitsina, som deltok på åtteårsmarkeringen for Krym-anneksjonen i Moskva for snaut to uker siden.

– Det er åpenbart at jo mer utøverne profilerer Kreml og eventuelt krigen, jo større blir avstanden til Vesten, understreker Karlsen.

Nevnte Rylov ble vraket av sin utstyrsleverandør «Speedo» etter at han deltok på arrangementet. Kuljak risikerer ett års utestengelse etter markeringen på seierspallen. Karjakin er utestengt fra Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) i seks måneder for sin støtte til krigen.

SELFIE: Sergej Karjakin, Aleksandra Patskevits, Jevgenij Rylov og Ivan Kuljak under onsdagens lansering av samarbeidet. Foto: Skjermdump / Telegram/@vashasashasynchro

– Utøvere i både olympiske og ikke-olympiske idretter lider nå av at de på urettferdig vis er ekskludert fra internasjonale konkurranser, kun fordi de er fra Russland. Støtten fra landet vårt og merket vårt stimulerer til videre trening og forberedelser for nye seiere, sa sjakkesset da samarbeidet ble lansert onsdag.

Han har nå omdøpt Telegram-profilen sin til «Karjakin. Za sport!».

Trippel olympisk mester Aleksandra Patskevitsj, nå ansatt i Presidentadministrasjonen i Russland, var også til stede på lanseringen

Hun delte blant annet et bilde sammen med Karjakin, Rylov og Kuljak på sin Telegram-profil, en populær sosial mediekanal i Russland.

Koblingene til toppen

Grunnleggeren av Zasport er den relativt ferske designeren Anastasija Zadorina. Hennes nettverk strekker seg altså helt til toppen av Russlands politiske system.

Zadorinas far er generaloberst Mikhail Sjekin, lederen for FSBs 7. avdeling. FSB er den føderale sikkerhetstjenesten og etterfølgeren til KGB, Vladimir Putins tidligere arbeidsgiver.

GRUNNLEGGER: Anastasija Zadorina avbildet da OL-kolleksjonen ble presentert. Foto: Pavel Golovkin / AP

Nylig skal Zadorina ha vært til stede under 40-årsfeiringen til den sanksjonerte oligarken Kirill Sjamalov i Dubai. Sjamalov er leder for selskapet Sibur og er eksmannen til Putins datter Katerina Tikhonova. Han regnes som en av Putins nære støttespillere.

– Russland er grunnleggende korrupt fra topp til tå, understreker Karlsen, som forklarer at både politikere, myndigheter, sikkerhetstjeneste og kriminelle klør hverandre på ryggen.

På Zasports kundeliste står nettopp Sibur, samt andre institusjoner som Sberbank og Rosneft. De leverer også draktene til volleyballklubben Dynamo Moskva, der Sjekin er klubbpresident.Zasport overtok som offisiell leverandør av OL-bekledning til Russlands olympiske komité i 2017, etter 15 års samarbeid med Bosco.

Sistnevntes toppsjef, Mikhail Kusnirovitsj, begrunnet det med at de ble priset ut.

Norske Karlsen er klar på at disse koblingene i kombinasjon med profileringen som utstyrsleverandøren nå vil få, gjør den til en ikke-ubetydelig aktør i Russland:

– Den kan spille en viktig politisk rolle for Kreml, og det er vinn-vinn for alle parter

Krigsslagord på klærne

Dette er ikke første gang Zasport-grunnleggeren skaper overskrifter. Da vinterens OL-kolleksjon ble offentliggjort i april i fjor, hevet en hel idrettsverden øyenbrynene, men allerede flere år tidligere gjorde hun seg kraftig bemerket.

Da Vesten sanksjonerte Russland etter annekteringen av Krym i 2014, skal hun nemlig ha stått bak svært patriotisk design. Meduza, ett av nettstedene som nå er bannlyst i Russland, skriver at hun laget en kolleksjon t-skjorter med følgende budskap:

«Topol er ikke redd for sanksjoner» og «Sanksjoner? Ikke få Iskanderne mine til å le».

Topol og Iskander er russiske missiler med betydelig rekkevidde og slagkraft.