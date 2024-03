– Det store målet er en finale i OL. Det hadde vært helt sykt å få oppleve, og hadde virkelig vært toppen av kransekaka i karrieren.

NRK møter kapteinen på det norske turnlandslaget Jacob Gudim Karlsen og flere av de andre landslagsguttene i Oslo turnhall.

De har alle et felles mål og en drøm om å kunne delta i sommerens olympiske leker.

Men den største følgerskaren til Karlsen er ikke nødvendigvis i turnhallen. På TikTok, Instagram og Snapchat har 22-åringen nærmere 170.000 som følger hverdagens hans både i og utenfor turnhallen.

Karlsen og flere fra landslaget har vært gjennom to av fire verdenscuper allerede i 2024, og skal delta i de to siste konkurransehelgene i henholdsvis Baku i Aserbajdsjan og i Doha i Dubai.

De to beste sammenlagt i hver disiplin av de som ikke allerede er kvalifisert får en plass i OL.

– Vi har én sjanse i konkurranse for å vise hva vi kan, så vi har ikke mye rom for å feile, forteller Karlsen.

– Gir store muligheter for eksponering

Karlsen ble født inn i turnlivet med både en mor og en far som drev med sporten, og kan ikke huske et liv uten turn.

Da gutten fra Nittedal var ni år gammel, begynte han å trene med Oslo Turnforening, og har siden vært en del av klubben.

FAST GREP: Jacob Karlsen er en av landets beste i øvelsen ringer. Det er en øvelse han har drevet med siden starten av karrieren. Foto: Privat

Når det gjelder det økonomiske i idretten, forteller Karlsen at han har vært helt avhengig av penger fra ulike sponsorer, forbundet og støtte hjemmefra for å kunne satse på karrieren.

Men nå ser han at arbeidet på sosiale medier gir et ekstra løft for å kunne satse hundre prosent videre.

– Sosiale medier har blitt en viktig inntektskilde for meg nå. Med alle følgerne jeg har gir det en stor mulighet til å eksponere det jeg driver med. Det kan føre til nye sponsorer og samarbeid som vil påvirke satsingen videre.

INNHOLDSPRODUSENTER: Etter at treningen var ferdig tok det ikke lang tid før Jacob Karlsen (til venstre) og lagkameratene Peder Funderud Skogvang og Sofus Heggemsnes (t.h.) var i gang med å lage en ny video til sosiale medier. Foto: Celina Magnussen

Han hadde egentlig bestemt seg for å aldri begynne med TikTok, men da han så responsen på de første videoene han la ut på Instagram, tenkte 22-åringen å prøve ut den populære videotjenesten TikTok.

– Jeg satte studiene på pause og hadde derfor en del fritid ved siden av idretten. Den tiden ble brukt til å lage innhold til TikTok, som jeg etter hvert fikk veldig god respons på, sier Karlsen og legger til:

HALLA TIKTOK: Kort tid etter NRK sitt besøk i turnhallen, ble videoen fra Jacob Karlsen publisert på TikTok. Foto: Skjermdump / TikTok

– Da jeg i tillegg så at jeg kunne tjene penger på dette, ga det en ekstra motivasjon til å fortsette.

Nå har TikTok-brukeren 127.000 følgere, og den mest sette videoen har 6,9 millioner visninger.

Fra salto til suksess

For å få en plass i OL er verdenscupserien, som foregår fra midten av februar til midten av april, en mulighet for turneren til å kvalifisere seg.

Neste stopp i kvalifiseringen er Baku i Aserbajdsjan 7. til 10. mars, og 22-åringen er klar på hva som må til for å klare det store målet.

– Flere av oss holder et OL-nivå, så vi må prestere når det virkelig gjelder og få frem det som bor i oss, sier Karlsen.

Dette hoppet av turneren Jacob Karlsen i verdenscupen i Kairo gjorde at han sikret seg en solid 4. plass. Du trenger javascript for å se video. Dette hoppet av turneren Jacob Karlsen i verdenscupen i Kairo gjorde at han sikret seg en solid 4. plass.

Karlsen ligger på en foreløpig fjerdeplass sammenlagt i hopp etter de første konkurransehelgene.

Han må være topp to etter den fjerde og siste verdenscupen i Doha i Dubai 17. til 20. april for å kvalifisere seg.

– Jeg er litt overrasket over hvor bra det har gått til nå. Jeg ser at det er gode muligheter for å kvalifisere seg, noe som gjør at motivasjonen min er på topp.

En fordel for Karlsen før de to siste konkurransehelgene er at det er kun de tre beste resultatene fra de fire verdenscupene som teller.

Det betyr at om han gjør det bedre i Baku og Doha blir ikke resultatet fra Cottbus tellende på sammenlagtlista.

– Det hadde vært toppen av kransekaka

Det norske turnlandslaget er ikke bortskjemte på OL-deltagelse. Sofus Heggemsnes og Julie Dicko Erichsen var de eneste fra Norge under OL i 2021.

Sistnevnte ble første norske kvinne til å kvalifisere seg til et OL i turn på 28 år, og i 2016 ble Stian Skjerahaug Norges første turner siden OL i Sydney i 2000.

– Det var en lang tørketid for norske turnere i OL, men jeg føler at nivået har økt mye de siste årene. Det er nesten forventet etter OL i 2021 at vi skal få med deltagere til OL i sommer, forteller Karlsen.

FOKUS: For å komme til OL må fokuset være på plass når de to siste og avgjørende konkurransene hoppes i gang. Foto: Celina Magnussen

Men selv om Norge har hatt noen utøvere i OL siden 2016, er det ingen som har kvalifisert seg videre til finalen. Det er det store målet for Karlsen.

– Det hadde vært helt sykt å få oppleve, og hadde virkelig vært toppen av kransekaka i karrieren.

Men Karlsen har erfaring med det å levere under en finale. I 2023 fikk han gull i hopp og sølv i ringer i nordeuropeisk mesterskap i turn.

Under Ungdoms-OL i 2018 leverte han over all forventning og tok seg til en litt uforventet finale i hopp. I finalen leverte han strålende og tok en sterk bronse.

STOLT: Jacob Karlsen og landslagstrener Valentyn Skrypin ser tilbake på bronsen fra Ungdoms-OL med stolthet. Foto: Privat

– Husker jeg ikke helt skjønte hva som hadde skjedd. Det var i ringer jeg skulle gå videre til finalen og ikke i hopp. Det at jeg klarte å nå finalen og i tillegg få medalje er helt klart høydepunktet i karrieren min til nå, forteller Karlsen.