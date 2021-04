Russlands OL-kolleksjon skaper sterke reaksjoner: – En parodi

– Dette er som en langfinger midt i ansiktet til resten av verden.

Slik reagerer NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt når han ser Russlands nye OL-kolleksjon. I de russiske fargene hvitt, rødt og blått poserte flere i den nye kolleksjonen som Russland skal bruke i det kommende OL.

PÅ REKKE OG RAD: Ikledd de russiske fargene, selv om det russiske flagget er utestengt fra de Olympiske lekene i Tokyo. Foto: Pavel Golovkin / AP

I 2019 ble Russland utestengt fra all idrett i fire år, etter å ha manipulert hele det russiske antidopingsystemet i alle idretter. Det russiske antidopingbyrået Rusada anket dommen til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Der ble straffen redusert til to år.

- En parodi

Russiske utøvere får fortsatt lov å delta under navnet ROC (Russiske olympiske komité), og med nøytralt flagg. Dette gjelder fortsatt etter anken, men nå får de lov til å bruke de russiske fargene på klærne.

Og selv om logoen på den nye kolleksjonen er nøytral, er det ikke vanskelig å se hvilket land disse klærne representerer.

– Ingen ser forskjell, ingen merker forskjell, ingen sier noe annet enn Russland. Dette viser at hele denne dommen er en parodi, sier Saltvedt.

Innenfor reglementet

Anders Solheim, som leder Antidoping Norge, mener dette bare beviser at straffen som Russland fikk var altfor mild.

– Russiske utøvere kommer til å delta som vanlig bare under et annet navn. For antidopingarbeidet videre er dette uheldig, sier Solheim.

REAGERER: Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim reagerer på Russlands nye kleskolleksjon til OL. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den nye kleskolleksjonen bryter ikke med retningslinjene som den Internasjonale olympiske komité (IOC) har satt for Russland.

– Antrekkene har blitt godkjent på bakgrunn av dette, skriver IOC i en uttalelse til nyhetsbyrået AP.

Det at klærne er godkjent av IOC er kjernen av problemet mener Saltvedt. Han mener hele dommen kun er av symbolsk verdi.

– IOC har ønsket å ha Russland inne i varmen, men utad stå som ansvarlige. Derfor fikk Russland lov til å ha klær med sine farger på. Denne kolleksjonen er som å peke nese til resten av verden med et smilende IOC sin godkjennelse, sier Saltvedt.

– Jeg kan forstå den betraktningen. Konsekvensene for tidenes største dopingsskandale er omtrent borte, sier Solheim.

Sterke reaksjoner internasjonalt

Det er ikke bare i Norge den nye kleskolleksjonen har skapt reaksjoner.

– Man trenger egentlig ikke en veldig god fantasi. Det er åpenbart at vårt flagg er lett å se på disse plaggene, sier president for den russiske olympiske komité, Stanislav Pozdnyakov til AP.

MOTESHOW: Russlands presenterte sin nye kleskolleksjon til sommer-OL i Tokyo i Moskva på onsdag. Foto: Pavel Golovkin / AP

Også den anerkjente journalisten i New York Times, Tariq Panja, lar seg provosere av den nye russiske uniformen.

– Se på det. Den nye kleskolleksjonen til Russland ser ut som et gigantisk stort russisk flagg. Det stemmer, det russiske flagget er egentlig utestengt fra de olympiske lekene, skriver Panja på Twitter.

– Ville noen reagert om dette var Russlands kleskolleksjon uten utestengelse? Ingen ville ha reagert. OL-antrekk er definisjonen på glorete, og her har Russland laget et antrekk som er fint og som vil gjøre landet stolt, avslutter Saltvedt.