En som var til stede på møtet var Linda Hofstad Helleland, Høyre-politiker og tidligere kulturminister. Hun var der som Norges representant.

– Jeg må bare si at det er veldig skuffende og uforståelig at Bach ikke godtok invitasjonen, sa hun under tirsdagens møte.

Til møtet i Strasbourg var Bach invitert av Pace-president Tiny Knox. Men Bach selv var ikke å se. Istedenfor var det den armenske bryteren Arsen Dzjulfalakjan og den namibiske skytteren Gaby Ahrens som stilte på vegne av IOC.

Dzjulfalakjan leder utøverkomiteen til det internasjonale bryteforbundet, mens Ahrens er leder av utøverkomiteen til de afrikanske olympiske komiteene.

– Det er jo IOC-arroganse, slik vi kjenner det. Vi ønsket at IOC skulle forklare politikken sin. Det ville ikke IOC svare på og det er veldig skuffende, sier Helleland til NRK.

UFORSTÅELIG: Helleland sa klart ifra under tirsdagens møte.

Hun mener det er «litt dårlig gjort» av IOC å sende to utøverrepresentanter for å tale deres sak.

– Slik jeg kjenner det fra da jeg var visepresident i WADA, så utstyrer IOC idrettsutøverne med talepunkter som dem har skrevet. De sender da to som var helt ukjent og aldri hadde vært i et politisk forum til å forsvare det. Det er feigt, sier Helleland.

– Er du en politisk valgt leder, som Thomas Bach er, så må du også stå til rette og forsvare ditt standpunkt, mener Helleland.

Nevner ikke Bach

NRK har stilt flere spørsmål til IOC, blant om fraværet til Bach, utvelgelsen av de to utøverrepresentantene og hvorvidt de ble instruert av IOC.

IOC har ikke svart direkte på fraværet til Bach, men skriver i en uttalelse:

– Det er viktig for oss at synspunktene til utøvernes representanter får oppmerksomhet.

De trekker deretter frem at Francesco Ricci Bitti, presidenten i Asoif (Foreninger for de olympiske sommerleker, journ.anm.), var til stede.

IOC-president Thomas Bach nevnes ikke i uttalelsen.

– Som vi har forklart mange ganger tidligere, IOCs anbefalinger til internasjonale forbund og arrangører for internasjonale idrettsarrangement har ikke noe med deltakelsen til utøvere med russisk eller belarusisk pass i sommerlekene i 2024 eller vinterlekene i 2026, skriver de videre, og avslutter:

– IOC vil ta en avgjørelse når tiden er riktig for det, etter eget skjønn, og uten påvirkning av resultatene fra tidligere kvalifiseringskonkurranser til OL.

– Bruker bare stemmer som er komfortable for IOC

Også ute i Europa er det flere som reagerer på fraværet til Bach.

– Det er interessant at ledelsen i IOC ikke møtte opp personlig for å snakke i et så viktig møte. Istedenfor sendte de utøverrepresentanter, og dessverre føler jeg at IOC bruker utøverne for å nå målet sitt, sier Paulina Tomczyk, generalsekretær i utøverorganisasjonen Europeiske toppidrettsutøveres forbund (EU Athletes).

– Utøverne som representerte IOC ble valgt til å støtte deres anbefalinger. Det er i hvert fall mitt inntrykk, sier Tomczyk til NRK.

Den ukrainske vinterolympieren Vladyslav Heraskevytsj forstår lite av valget av de to utøverrepresentantene.

– Det var bare to utøvere, som er prorussiske og vil ha dem tilbake. Hvorfor inviterte de ingen fra den norske utøverkomiteen? Hvorfor ikke noen skiskyttere, som brødrene Bø? Hvorfor ikke noen fra Tyskland, som har sin egen mening og faktisk er i Europa? Det er et viktig spørsmål å stille seg, hvordan de velger disse menneskene. De bruker bare stemmer som er komfortable for IOC, mener Heraskevytsj.

– Det er veldig ensidig, for de hører ikke på utøvere med andre meninger. Det er ikke rett. Hvis du snakker om demokrati, er ikke dette bra, fortsetter han.

Utøverrepresentant: – Idretten bør aldri bli politisert

Helleland levnet på tirsdagens møte liten tvil om at hun ikke støtter en retur av russiske og belarusiske utøvere til den internasjonale idretten.

– Vi vet alle at koblingene mellom det statlige militære og idrett i Russland og Belarus er sterke. Til tross for det, ignorerer IOC det faktum at utøverne i Russland er finansiert av staten. Men la meg være klar, statlig finansiering er statlig representasjon, sa Helleland.

Til NRK utdyper hun:

– Russiske utøvere er en del av det russiske forsvaret og militæret. De representerer staten Russland og vi ser nok en gang at IOC tråkker helt feil og når de er så feige at de ikke engang tør å forsvare standpunktet sitt, og nå prøver å påvirke land og ulike idrettsorganisasjoner til å støtte posisjonen deres, så er det bare rett og rimelig at myndighetene sier ifra.

– De står skulder til skulder med Russland. De totalt neglisjerer det 46 lands myndigheter oppfordrer dem til. De velger å stå på feil side av historien og det er veldig trist, sier Helleland.

De to utøverrepresentantene som var til stede i møtet på vegne av IOC argumenterte hvorfor det vil være feil å opprettholde en utestengelse av russiske og belarusiske utøvere.

STILTE I STRASBOURG: Arsen Dzjulfalakjan (høyre) var til stede på møtet i Strasbourg. Her fra bronsefinalen i EM i 2012 mot ukraineren Dmytro Pysjkov. Foto: Ivan Milutinovic / Reuters

Dzjulfalakjan trakk frem at han aldri har bedt om at aserbajdsjanske utøvere skal utestenges, til tross for konflikten mellom Armenia og nabolandet Aserbajdsjan. Ahrens trakk på sin side frem at det væpnende konflikter og krig er noe de er godt kjent med, både mellom land og innad i land i Afrika.

– Hvis myndigheter tar over avgjørelsen rundt hvilke utøvere som kan delta i hvilke konkurranser, så vil det markere slutten på idretten slik vi kjenner den i dag. Utøvere bør få stille på grunn av deres sportslige kvalifikasjoner, ikke på grunn av politiske årsaker eller passet deres, sa Ahrens.

Dzjulfalakjan trakk på sin side frem idrettens rolle i å bekjempe kriminalitet som «dop og prostitusjon» og at et forbud ville kunne få negative konsekvenser.

– Hva er det vi gjør? Istedenfor å løse problemet, så gjør vi det større. Mitt syn er basert på troen om at idrett aldri bør bli politisert. Det er ikke akseptabelt å bruke idrett som et verktøy for straff. Det er ikke opp til myndigheter å bestemme hvem som kan delta i idrettskonkurranser, sa armeneren.

Estisk idrettstopp: – Bør holde oss der vi står

En annen europeisk utøverstemme som kom til orde i tirsdagens møte var den tidligere estiske OL-vinneren Gerd Kanter. Han sitter nå som leder av utøverkomiteen i De europeiske olympiske komiteer (EOC).

Kanter opplyste selv i møtet at han snakket på vegne av Estland og EOC. Han mener en avgjørelse begynner å haste og kom med fem grunner til hvorfor utøvere og forbund fra «hans region» mener russiske og belarusiske utøvere ikke bør få delta i OL i 2024.

– Derfor er det best å holde aggressoren i krigen vekke fra de neste olympiske lekene. Frem til vi får en fredsavtale, så bør vi holde oss til der vi står nå, sa Kanter.