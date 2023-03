Ukrainsk utøver «sjokkert» etter IOC-møte: – Jeg fikk katastrofale svar

– Jeg var ganske sjokkert over svarene, sier Heraskevytsj til NRK, dagen etter at han deltok i et møte med IOC.

Fredag samlet Den internasjonale olympiske komité rundt 240 utøverrepresentanter. På agendaen stod russisk og belarusisk deltakelse. På talerlisten sto blant andre FN-ekspert Alexandra Xanthaki. Hun har tidligere gitt uttrykk for at utestengelsen av russiske og belarusiske utøvere strider mot menneskerettighetene.

Nå mener Heraskevytsj at hennes mening ilegges altfor stor betydning. Han var en av to ukrainske representanter som kom til orde under møtet.

Sin tilmålte tid brukte han til å stille Xanthaki spørsmål om russiske soldaters rolle i krigen – og om de burde utestenges. Flesteparten av OL-utøverne deres er en del av forsvaret.

Heraskevytsj er rystet over svarene.

– Det var galskapssvar. De ser på det fra den russiske siden. Jeg stilte veldig enkle spørsmål. Jeg fikk katastrofale svar, sier Heraskevytsj.

Reagerer: – Jeg forstår ikke hvorfor

Xanthaki skal etter det NRK kjenner til blant annet ha gitt uttrykk for at soldater ikke er ansvarlige for brudd på menneskerettigheter.

– De må kun holdes personlig ansvarlig, dersom det skjer under deres egen kontroll, skal FN-eksperten ha sagt.

Hun har hele tiden vært klar på at dette ikke handler om en gråsone. Hun mener ekskluderingen av russiske utøvere er direkte diskriminering.

– Jeg forstår ikke hvorfor de bruker hennes mening som et grunnlag. Hvorfor? Hvem er hun? Kjenner hun dette temaet veldig godt? Det er en av hennes første saker innen sport. Vi kan lytte til meningene hennes, men det er bare hennes mening. Men hvis vi skulle legge en mening til grunn, burde det være en som kjenner til idrett, sier Heraskevytsj, som etterlyser en mer helhetlig tilnærming til spørsmålet.

På møtet får NRK opplyst at FN-ekspert Xanthaki ga uttrykk for at synspunktet om fortsatt utestengelse vitnet om en eurosentrisk forståelse. Hovedsakelig var det europeiske nasjoner som talte imot inkludering, mens en del andre lands representanter talte for.

Xanthaki forteller at hun er glad for at mange har endret posisjonen sin med tanke på russisk utestengelse.

– Hvis dette er galskap, å følge internasjonal lov, har vi en lang vei til å utdanne alle om menneskerettigheter, skriver hun i en e-post til NRK.

FNs EKSPERT: Alexandra Xanthaki.

Tar til motmæle

Den greske professoren understreker at Russland og Belarus fortsatt bør være utestengt og mener Ukraina fortsatt skal støttes. Det er ekskluderingen av utøvere som bryter med menneskerettighetene, hevder hun.

– Tiden er forbi der man ukritisk og uten fellende bevis for hver enkelt individ skal kunne kalle dem kriminelle! Og de hører ikke hjemme i Europa! Jeg har ikke noe bevis for at alle russiske soldater er skyldig i kriminalitet. Faktisk hører vi at mange blir presset til å dra i krigen og at de prøver hardt å unngå det. Mange er ofre for et brutalt regime, sier Xanthaki – og fortsetter:

– Jeg sa også at internasjonal rett har spesifikke regler for hvem som er militært ansvarlig og ikke under en krig, og at jeg ønsker at disse følges.

Asias og Afrikas utøverkommisjon vedtok for kort tid siden at de ikke lenger ønsker å ekskludere russere og belarusere fra internasjonal konkurranse. De budskapene ble formidlet under møtet, får NRK opplyst.

Etterlyser europeisk standpunkt

Ukrainas utøverkomitéleder, Heorhij Zantaraja, pekte på at de hadde etterlyst et lignende møte og vedtak i Europa. Idrettsminister og president i Ukrainas olympiske komité, Vadym Huttsajt, reagerte på at kun FN-eksperten var invitert da han snakket med NRK i forkant av møtet.

– Det er som et spill mot Ukraina og synet til de som støtter Ukraina. Fordi når man snakker om utøvere: Det var møter i utøverkomiteer i Asia og i Afrika. Men det har ikke vært i Europa, selv om Ukraina spurte europeiske olympiske komitéer om å avholde et slikt møte. Det IOC gjør, er å invitere en ekspert som bare presenterer et syn uten en holistisk tilnærming til generelle menneskerettighetsspørsmål i sport.

UKRAINSK MINISTER: Vadym Huttsajt. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Med en holistisk tilnærming mener Huttsajt at det ikke ses på helheten.

– Derfor er vi er veldig skuffet og kanskje rasende på denne måten å gjøre det på overfor utøverne som blir pålagt et syn av IOC, sier Huttsajt, og legger til at han skulle ønske at flere synspunkter ble fremmet.

IOC formidler til NRK at de støtter seg på FN når det gjelder menneskerettighetene. Organisasjonen forklarer at Europa holdt et utøverforum i juni 2022 med fire representanter fra Ukrainas olympiske komité til stede. De arrangeres annethvert år.

Datoene for slike møter settes god tid i forveien.

– Møtet fredag var det andre i 2023. Det har også vært flere virtuelle møter med en rekke individuelle nasjonale olympiske komiteer og internasjonale forbunds utøverkommisjoner. IOCs utøverkommisjon holdt et eget møte med Ukrainas utøverkomité sist uke.

Jacobsen slapp til under møtet

Den norske utøverkomiteens leder, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, var også til stede under møtet og grep ordet. Hun videreformidlet resultater fra en undersøkelse gjort i Norge.

Jacobsen ville ikke gå inn på detaljer om undersøkelsen, men sier det er en majoritet av norske utøvere som fortsatt heller mot utestengelse. Hun bekreftet inntrykket av at det stort sett er europeiske nasjoner som stiller spørsmål.

– Utøverrepresentanter fra andre verdensdeler er veldig tydelige i sine standpunkt, og har vært det lenge, sier Jacobsen til NRK.

NORSK REPRESENTANT: Astrid Uhrenholdt Jacobsen slapp til under møtet og formidlet deler av resultatene fra en norsk undersøkelse. Foto: Terje Pedersen

Hun mener det bare skulle mangle at ukrainske representanter slapp til i møte.

– De var nå mer nyansert enn jeg trodde. Men de har kommet med uttalelser som var tydelige, men det er ikke vanskelig å forstå deres situasjon. Vi kan ikke helt forstå hvordan de har det. De var nyanserte, men som kjent fra før opptatt av at russiske også er en del av militæret.

Det var i et tilsvarende møte for snaut to måneder siden hun holdt et omdiskutert innlegg. Da mente hun at utøvere ikke kunne diskrimineres på bakgrunn av pass.

Den franske skiskytterstjernen Martin Fourcade, som også sitter i IOCs utøverkommisjon, rykket ut med støtte til Jacobsen etter uttalelsene som møtte skarp kritikk i Norge.

Tirsdag 28. mars er det styremøte i IOC. Norske Kristin Kloster Aasen vil være til stede. Planen er at innspillene fra utøvere, forbund og andre aktører skal behandles.