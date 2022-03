Runar Terje (59) i mål på tredje forsøk: – Å fullføre er en stor seier

Som kjent er jo hundekjøring den sporten hvor veteraner og unge råtasser kan konkurrere side om side.

Men hvem starter med en krevende sport som dette i godt voksen alder? Runar Terje opplevde å bli bitt av en uventet basill som 50-åring.

Han har aldri hatt hund før i hele sitt liv. Nå eier han åtte huskyer og har klart å gjennomføre sitt store mål – å fullføre Finnmarksløpet.

– Da jeg så Roger Dahl vinne Finnmarksløpet i 2011, og med den stemningen som var i Alta, det var skikkelig bra. Da fikk jeg litt tenning, sier Foslund og fortsetter:

– Siden har det bare ballet på seg. Nå fyller jeg 59 år og har prøvd å komme meg igjennom 600 kilometer.

I dag gikk det endelig helt til mål.

– Det er sinnsykt og rørende, sier Runar Terje.

Han forteller at det har vært tunge og lange økter de siste dagene av løpet, og at hundene har vært slitne. Han har prioritert hvile for å komme i mål.

Endelig klaffet det for Runar Terje. Velkomstkomitéen var på plass. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Fikk hundekjøring i gave

Vi spoler ni år tilbake i tid. Etter Runar Terje hadde vært til stede under målgangen på Finnmarksløpet klarte han ikke å slippe følelsen fra målområdet.

Like etter fylte han 50 år og skulle gå over Finnmarksvidda med sin kone.

– Når vi kom til siste fjellstue på turen hadde jeg ordnet en overraskelse til han. Der sto et hundespann klart så Runar Terje fikk kjøre siste etappen med hundespann. Da var det gjort, forteller Kristin Foslund som er en del av handler-laget til hundekjøreren.

Først kjøpte paret seg to huskyer. Deretter ble det bare fler og fler.

– Så ble han kjent med hundekjøreren Vidar Uglebakken, trente og stelte hundene hans og var handler for han – og så ballet det bare på seg, forteller Kristin.

Etter dette har han blitt litt av en hundemann – skal vi tro kona og handleren.

– Hundene har stor tillit til Runar, og han gjør alt han kan for å holde spannet i godt humør. Også er han jo sta, han gir seg ikke.

– Å kunne fullføre er en større seier for han enn for de profesjonelle å vinne, sier hun.

Hunden Snoy er spannets «høyre-venstre-back» og ble tatt ut av konkurransen på sjekkpunktet i Jergul. Laget til Foslund sier at Snoy har lavt stoffskifte, så det var ikke forventet at han skulle være med gjennom hele løpet. De andre syv hundene gikk helt i mål. Foto: Elisabeth Lyng

Ville over målstreken

NRK har møtt hundekjøreren flere ganger underveis i årets løp. Med nå nesten ti års erfaring på baken som hundekjører har han hatt bare ett mål:

– Det er å komme meg over målstreken.

Det har ikke gått like lett for hundekjøreren på vei mot det store målet.

– Første gang jeg prøvde meg i 2018 hadde jeg løpetid i spannet. Det ble bare tull og slåssing. I fjor knakk jeg ankelen og opp ifra Valjok så slet jeg ut hundene. Da måtte jeg bryte på Tanaelva.

Men – med det tredje skulle det skje.

– Hva gjorde at du klarte det denne gangen?

– For det første er hundene ett år eldre, og jeg hadde ikke knekt ankelen i år. Og jeg har mer erfaring og har trent godt med hundene, sier Runar Terje og understreker:

– Jeg hadde ikke gitt meg i år. Jeg skulle gjennom og det var planen. Og nå står jeg her, sier han.

Hele familien er med og bidrar når Runar Terje skal oppfylle sin store drøm. Her med trioen som er med som handlere – kona Kristin Foslund, hans datter Frida Helen Foslund og Kristin sin datter Elisabeth Lyng. I tillegg er barnebarnet Alba med som heiagjeng ved start og målgang. Foto: Jorunn Mikkelsen

– Hyggelig å inspirere

Den betraktelig mer erfarne hundekjøreren Roger Dahl blir overrasket når han får høre at han er årsaken til at en av de andre kjørerne deltar på Finnmarksløpet.

– Hva skal man si? Det er veldig hyggelig.

– Det som er veldig spesielt, er jo at man holder på med en sport – og så klarer man å inspirere noen andre til å starte med det samme. Det er veldig flott, sier Dahl.

Roger Dahl sitt store idol innen sporten blir kalt for «kongen av Finnmarksløpet», men selv har han fått kallenavnet «Mr. Finnmarksløpet». Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Han ble selv inspirert av «kongen av Finnmarksløpet», Sven Engholm i Karasjok. Han holder ennå rekorden med sine elleve seiere og var den som hadde ideen til løpet.

– Jeg leste om løpet i Tromsø Dagblad i 1982 og da fant jeg ut at jeg skulle til Alta, begynne å jobbe der og så kjøre Finnmarksløpet selv. Og det gjorde jeg for første gang i 1983.

Det året var det nettopp hans idol, Sven Engholm som vant løpet. Men ni år etter vant Roger Dahl løpet selv for første gang. Siden har det blitt to seiere til i den lengste distansen – og 40 års erfaring som hundekjører.

Runar Terje Foslund og sine åtte huskyer på starten av årets Finnmarksløp – med 600 kilometer foran seg. Hele syv av åtte ble med inn helt til mål. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Foslund får jo færre år i sporten. Jeg var jo 30 år da jeg startet, så jeg fikk jo 20 år mer enn han. Så spørs det jo hvor lenge han klarer å holde på, påpeker Dahl.

– Nå er jo jeg her som en krokete gamling, så det går jo ganske lenge, ler Dahl som nå er blitt 70 år.