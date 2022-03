En prislapp på 500.000 for å delta på Finnmarksløpet: – Bare sokkene koster jo en formue

– Sledebelegget mitt er vel rundt 15 år gammelt. Jeg sparer på alle belegg, prepper dem opp igjen og bruker dem på nytt helt til dem blir ødelagt.

Hundekjøreren Ronny Frydenlund kjører 1200-kilometeren i Finnmarksløpet, og har gjort det åtte ganger tidligere.

Kjøreren er ikke blant dem med flest sponsorer og tykkest lommebok i hundekjørersporten. Hvert år må han se på at andre kjørere kommer rullende inn med store bobiler og nytt, fint utstyr.

– Det tar jo motivasjonen fra deg, om man blir litt lei. Samtidig er jeg god til å la det gå en liten faen i meg.

Tidligere har den erfarne hundekjøreren måtte selge hele hundespannet sitt for å betale gammel gjeld.

– Man må huske på at hundekjøring er jo ikke bare løp, det er jo noe jeg gjør hele året. Løpskjøringa synes jeg er moro for å presse meg selv og hundene. Det er det som er viktigst for meg, å være med flokken min, sier Ronny Frydenlund. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Selv merker han at «dårligere» utstyr gjør at han ikke klarer å hevde seg like godt i konkurransen som de med nye og profesjonelle sleder, belegg og bekledning.

– Det er jo smådetaljer du konkurrerer på, så man må ha alt på stell. Noen bytter belegg 5–6 ganger under en konkurranse. Sist jeg kjørte Finnmarksløpet så starta og slutta jeg på samme belegg, så det er klart at det blir forskjeller.

Det er ikke det mest glamorøse kjøkkenet, men det funker for Ronny Frydenlund og laget hans. Og mette blir de alle. I tillegg kjører de en stor varebil og trekker med seg en gammel campingvogn som de sover i underveis. Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Å søke penger og få gode sponsorer sier han ikke er hans store styrke, men å kjøre hund – det kan han. I tillegg har han sine små triks her og der for å spare penger.

– Jeg bruker å melde meg på sent på løpet, for da kan jeg plukke brukte sokker andre har mistet på sporet. Det er jo helt nye sokker, og du sparer mye penger på det.

Bruker 10.000 kroner bare i hundefôr

– Du ser jo bare her, utstyret de fleste har! sier Stefan Falter som har kjørt hund i over 40 år. Han peker rundt seg på sjekkpunktet i Levajok. Deretter peker han på sitt eget utstyr på elveisen.

– Den sleden har jeg brukt i 20 år, og i dag kommer de med hundesleder som koster mer enn bilen min. Mange bruker 40.000 – 50.000 kroner på slede.

I tillegg kommer bekledning til kjører og handlere, sokker, dekken til hundene og annet utstyr – og ikke minst hundefôr.

– Har man 16 hunder så koster det nesten 10.000 kroner i måneden å mate dem. I tillegg må man betale resten som hører med, så det er ikke så enkelt.

– Jeg har sett en dårlig utvikling den siste tiden – det er for mye penger, sier Stefan Falter. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Stefan mener det blir en klasseforskjell blant kjørerne.

– Det blir et skille mellom de som har masse sponsorer, penger og til og med har ansatte som trener hundene deres – og de som jobber 8–10 timer hver dag og forsøker å holde tritt med trening og alt.

– Alt blir dyrere

Og akkurat dette med kostnader med hundekjørersporten, har blitt forsket på ved UiT – Norges arktiske universitet.

I 2016 anslo man en prislapp på 300.000 i året for å kunne delta på Finnmarksløpet, nå har denne summen blitt enda større.

– Man må anta at det nå nærmer seg 500.000 kroner i året, sier Rune Waaler som utførte undersøkelsen for syv år siden.

– Bare i sledebelegg er det flere ulike typer å få tak i nå. Og tidligere kjørte alle tresleder, nå får man sleder av metall – og de koster mye, sier Rune Waaler som er forsker ved UiT. Foto: NRK

Waaler forteller at det var veldig vanlig å lage eget utstyr før, men at det på slutten av 90-tallet kom flere friluftsprodukter på markedet.

– Ting blir dyrere og det er flere ting man kan få kjøpt nå i forhold til tidligere.

Forskeren påpeker at bare potesokker under Finnmarksløpet koster hver kjører 20.000 kroner. Eksakt hvor mye en kjører bruker er ingen vitenskap og har ikke et eksakt svar, påpeker forskeren.

– At det er mer utstyr og at det koster mer er en generell trend innen idretten og friluftslivet.

– Sporten må ta noen grep

En veteran som har vært i «gamet» i over 20 år er Kjell Brennodden (73) fra Folldal. Han ga seg på topp i 2015 med en 3. plass i den gang 1000-kilometeren.

I alle år han har vært i sporten er det spesielt én ting han synes har utviklet seg fort: Utgiftene.

– Skal du kjøre 120 mil og bare ha sokker nok til alle hundene, det koster jo en formue. Og dieselen er dyr – alt er dyrt i dag.

– Løpet har blitt lengre og konkurranseforskjellen har blitt større. Det blir for stor forskjell på de beste og de som har det som en hobby, sier den pensjonerte hundekjøreren Kjell Brennodden. Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

I sin egen kennel har også han gjort grep for å spare penger. Han kjører ikke løp selv lenger, men lillebroren Per Morten og sønnen Ole var begge påmeldt til årets 600-kilometer.

– Jeg har bestemt at vi skal slutte med åpen klasse og heller kjøre 8-spann. Vi sparer mye penger på det.

Ole måtte derimot trekke seg på grunn av sykdom, mens Per Morten kom inn til en soleklar 2. plass i distansen.

Kjell Brennodden tenker man fra løpssiden også kan gjøre hundekjørersporten lettere tilgjengelig for flere med å ta noen grep.

– Jeg tenker at 120 mil er for langt løp i Norge, for det er for få som har mulighet og ressurser til det. For eksempel 80–90 mil – da er det mer overkommelig. Og i 600-kilometeren kunne det kanskje vært lov til å kjøre med 10-spann.