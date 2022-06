Røste tok oppgjør med hets og trusler: – Et farlig virus

Røste tok talerstolen på skitinget i Molde litt over klokken 09.30. Her innledet han med å trekke frem og forklare de sportslige resultatene i skisporten de siste årene.

Mot slutten fikk talen en langt mer alvorlig tone.

– Det er én ting som bekymrer meg og som jeg vil adressere. Det er bare dere som delegater som kan gjøre noe med det jeg nå skal si, sa Røste.

INNSTILT: Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug er valgkomiteens forslag til ny skipresident. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vi har over tid sett en utvikling der ledere, tillitsvalgte, frivillige og ansatte trakasseres og skjelles ut for jobben de gjør. Utviklingen har tiltatt, og har nå fått en karakter som er i ferd med å ødelegge selve fundamentet for mottoet om «mange, gode og glade skiløpere», sa Røste.

Han fortsatte:

– Det er som et farlig virus som dreper engasjement, frivillighet og våre demokratiske prosesser hvis den ikke blir fjernet.

Røste viste frem en lang rekke eksempler på hets fra Facebook mot blant andre innstilte Tove Moe Dyrhaug, han selv og generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

– Dette var snille eksempler. Spørsmålet mitt: Er det slik vi skal ha det? spurte Røste.

– Vårt ansvar

Røste påpekte at disse eksemplene ikke er unikt for Skiforbundet eller skiidretten, men at utviklingen skjer i politikken og samfunnet for øvrig.

– Nettrollene dominerer kommentarfeltene, men operer også på telefon, SMS og fysiske møter, sa Røste.

– Som skiidrettens øverste tillitsvalgte er det vårt ansvar å ta tak i det. Hvis vi velger å sitte passive, aksepterer vi disse handlingene og gir de legitimitet, sa den avtroppende skipresidenten.

Han avsluttet med å be skitinget ta klar avstand fra trakassering, netthets og mobbing.

Ny president

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener Røste sannsynligvis ville sittet ti år til hvis han hadde vært så tydelig og prinsipiell tidligere i presidentperioden.

– Han avslutter tiden som skileder med sin beste tale. Det er feil kronologi, men bra for ettermælet. Vi får virkelig håpe den første kvinnen i presidentrollen tar med seg inspirasjon og gjør dette til en kampsak fra start, sier Saltvedt.

Røste ble skipresident for ti år siden. I fire år før det var han visepresident. Nå fortsetter han som styremedlem i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS).

Søndag skal Røstes arvtager velges.

Innstilte Tove Moe Dyrhaug har fått to motkandidater til vervet som skipresident: Kristin Vestgren Sæterøy og Katharina Rise.