Intens kamp om skipresidentvervet: Foreslår Rise som motkandidat

– Vi synes Rise kan være en meget sterk kandidat. Hun har en sterk bakgrunn som jurist og som statsadvokat, og vi tror at en slik rolle ville passe henne veldig godt, sier Tore Sandem, styreleder i Østfold skikrets, til NRK.

Det brygger opp til en knallhard kamp om presidentvervet i Norges Skiforbund: For drøye to uker siden innstilte valgkomiteen Rosenborg-sjef Tove Moe Dyrhaug som Erik Røstes erstatter.

Fredag kom nyheten om at Buskerud skikrets varsler et benkeforslag på tidligere Kollen-sjef Kristin Vestgren Sæterøy. Og under et døgn senere har altså Østfold skikrets gitt Dyrhaug enda en konkurrent:

Katharina Rise.

BENKEFORSLAG: Katharina Rise. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ledet hoppevalueringen

Førstestatsadvokaten er kjent skikkelse i Ski-Norge. Hun har både ledet det såkalte astmautvalget – i regi av langrennskomiteen – og utvalget som så på håndteringen av Clas Brede Bråthen-konflikten.

– Vi har blitt godt kjent med Katharina gjennom det siste året. Hun har blant annet ledet evalueringsarbeidet i hoppsaken, og det synes vi hun har gjort på en tilfredsstillende måte, sier Sandem.

– Hvordan har dialogen med Rise vært?

– Den har vært veldig bra hele veien. Vi var i kontakt med henne for en god stund siden. Hun har vært veldig positiv til å gå inn i en sånn rolle. Det har ikke vært noe tvil om det, svarer han.

Spår kaos

Jan Petter Saltvedt, NRKs sportskommentator, beskriver de tre kandidatene som «særdeles kompetente». Han undrer seg likevel over at Ski-Norge går for to motkandidater, i stedet for å samle seg bak én.

EKSPERT: Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

– Det er litt overraskende at det ikke bare kommer ett, men to benkeforslag kort tid før tinget. At de i tillegg ikke kan samle seg om én motkandidat gjør det ikke lettere for de kandidatene som kommer nå, sier Saltvedt.

Han tror de to benkeforslagene kan snu opp ned på forbundstinget i Molde neste helg.

– Det blir adskillig mer kaos og spenning rundt dette tinget, slår han fast og fortsetter:

– Det kan gi en friskere og mer fruktbar debatt av det. Skiforbundet trenger til de grader å få luftet ut alt av spenning og frustrasjon. Det er det fortsatt mye av. Men jeg ikke sikker på at det å komme med enda flere presidentkandidater er riktig måte å skape en vei som alle kan stå sammen om.

GÅR AV: Etter ti år som styreleder og president i Norges Skiforbund har Erik Røste meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg under sommerens skiting i Molde. Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi er åpne for alle kandidatene

På spørsmål om Ski-Norge ikke heller bør samle seg om én motkandidat, svarer Tore Sandem:

– Jo, det kan du godt si. Det er et demokratisk ting, og den personen som får flest stemmer er den man samler seg om, svarer styrelederen.

– Hva tenker du om valgkomiteens innstilling, Tove Moe Dyrhaug?

– Jeg har absolutt ingen kommentarer til det. For meg virker Tove som en verdig kandidat. Men vi tenker det kan være sunt med en litt konkurranse. Vi er opptatt av å få den beste kandidaten frem. Vi er absolutt åpne for alle tre, og vi håper den beste kandidaten vinner frem, svarer Sandem.

Røstes erstatter skal altså velges av skitinget i Molde 12. juni.