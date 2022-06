Meiner maktkampen er avgjort etter «overraskande» Dyrhaug-støtte

– Vi er heilt overtydd etter dei samtalane vi har hatt med Dyrhaug at ho har eit genuint ønske om å samle Ski-Noreg, seier Stine Korsen i hoppkomiteen til NRK.

I mai kom nyheita om at Rosenborg-leiar Tove Moe Dyrhaug var innstilt som skipresident. Det er det valkomiteen i Skiforbundet som har lagt fram som innstilling.

Stine Korsen er medlem i hoppkomiteen og stiller no til val som leiar i same komité. Foto: Geir Olsen / NTB

Hoppkomiteen gir dermed ikkje støtte til Buskerud sitt forslag med Kristin Vestgren Sæterøy, som er tidlegare dagleg leiar i Holmenkollen skifestival. Det overraskar NRKs sportskommentator.

– Omgåande blir det oppfatta som overraskande at støtta til Tove Moe Dyrhaug er så sterk, seier Jan Petter Saltvedt.

Buskerud skikrets har stått sentralt i kritikken mot tidlegare skipresident Erik Røste, og dei har vore tydeleg i støtta til Hopp-Noreg og Bråthen. Men hoppkomiteen støttar ikkje Buskerud sitt forslag til president.

Trur på opprydding i splid

– Eg takkar for tilliten. Det er jo demokratiet som bestemmer, så det står att å sjå om eg blir valt, sa Tove Moe Dyrhaug til NRK like etter at nyheita om at ho stiller som president vart kjend.

NRK har onsdag vore i kontakt med Dyrhaug, som ikkje ønskjer å kommentere skitinget no.

Trønderen blir den første kvinnelege skipresidenten i Skiforbundet dersom ho blir vald på skitinget i Molde i juni. Trønderen er medlem av Tydal IL (Sør-Trøndelag skikrets) og har sidan 2013 vore dagleg leiar i Rosenborg Ballklub.

Korsen i hoppkomiteen meiner det skal vere særskilde og heilt spesielle grunnar til at ein skal sjå bort frå innstillinga frå valkomiteen.

– Vi ser ikkje at det er nokon grunnar til at vi skal gå imot dei, seier Korsen, som beskriv eit hoppstyre som ønskjer å unngå støy i presidentvalet.

– Eg trur ho er oppteken av å likebehandle greinene, noko vi set stor pris på og som er viktig for oss. Ho har ein sterk motivasjon for å rydde opp i den spliden som har vore.

Bryr seg ikkje om manglande støtte

Kristine Vestgren Sæterøy er saman med Katharina Riise dei to motkandidatane til Dyrhaug som skipresident.

– Eg har lang erfaring frå idretten og næringslivet. Eg er oppteken av organisasjonsmodellen der roller og ansvar er hovudpunkt, seier Sæterøy.

PRESIDENTKANDIDAT: Kristin Vestgren Sæterøy er Buskerud sitt benkeforslag på skitinget i Molde. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Om den manglande støtta frå hoppkomiteen svarer ho:

– Det har eg inga oppfatning om. Eg håpar Ski-Noreg blir samd om den rette kandidaten som skal gjere den jobben som skal gjerast.

Trur maktkampen er avgjort

NRKs sportskommentator meiner støtta hoppkomiteen har til Dyrhaug er eit tydeleg teikn på at ein vil ha ro i Ski-Noreg.

AVGJERANDE STØTTE: Meiner Jan Petter Saltvedt om støtta hoppkomiteen har til Tove Moe Dyrhaug. Foto: Alem Zebiz

– Viss ein skal gå endå sterkare for ein kandidat som er ein «veldig hoppkandidat», så trur eg ein føler at ein bidreg til ei splitting, og det vil ein ikkje ha no, seier Saltvedt.

Han trur støtta til hoppkomiteen er svært sentral i valet i år.

– Denne unisone støtta frå Hopp-Noreg er eit avgjerande bidrag for Dyrhaug. No skal skidemokratiet si sitt, men eg meiner valet med dette er avgjort.

Søndag 12. juni skal Erik Røste sin erstattar som skipresident blir vald.