– Det var en fantastisk innsats av hele laget. Vi gjør alt vi har jobbet med, og kom frem til sjanser. Det var deilig, sier målscorer Nicklas Bendtner til MAX.

Hverken Rosenborg eller Bendtner har overbevist i vårsesongen, og etter to strake tap mot Brann og Tromsø, var kritikken kraftig mot fjorårets seriemester. Både utenfra og innad i laget var misnøyen med laget stor.

Men etter to ukers sommerferie ventet Vålerenga på Lerkendal, og vertene gikk ut i 100. Etter bare 26 minutter sto det 2–0.

– De kan jo ikke ha hatt ferie, de må ha ligget til ladning hele bunten, uttalte MAX-ekspert Bengt Eriksen.

– Jeg merket det allerede på onsdag, i garderoben da vi kom tilbake, at vi var bedre. Jeg hadde rett, forteller Bendtner.

DUOEN TILBAKE: Nicklas Bendtner og Pål André Helland scoret begge mot Vålerenga. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Bendtner var tilbake i startelleveren for første gang siden skaden og VM-vrakingen, og markerte seg raskt. Etter 13 minutter la han perfekt opp til Anders Konradsen, som dunket inn 1-0.

– Det er jo en helt annen Bendtner enn vi har sett tidligere denne våren, slo MAX-kommentator Kenneth Fredheim fast allerede i første omgang.

Flere ganger var dansken frempå de første 45. Og i andre omgang kom også scoringen, fra straffemerket. Dansken var iskald, og økte ledelsen for Rosenborg.

Helland-mål og skade

Det var ikke bare Bendtner som leverte varene. Pål André Helland – med ny sommerstuss for anledningen – banket til fra rundt 20 meter og doblet ledelsen etter 26 minutter. Ballen gikk via Daniel Fredheim Holm, og hardt i nettet. Hans fjerde scoring denne sesongen.

– Dette er noe han har gjort mange ganger før, selv om han får litt hjelp her. At han skyter vitner om at han har ristet av seg noe av bagasjen, påpekte Bengt Eriksen.

Men bare 10 minutter etter scoringen, holdt den skadeplagede kantspilleren seg til baksiden av låret. Han måtte byttes ut.

NY SVEIS: Pål André Helland måtte ut med en føling bak i låret etter bare 36 minutter. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Han sleit litt på treninga med en stiv bakside, så vi tok ingen sjanser. Han er jo litt utsatt for strekk, understreket RBK-trener Kåre Ingebrigtsen i pauseintervjuet.

– Dette trengte vi

Etter kampen fortalte Helland om den oppsiktsvekkende hårsveisen.

– Jeg har noen kompiser både på laget og privat som begynner å bli litt tynne i toppen, så det var egentlig bare for å vise dem at det ikke er så farlig å ta det. Jeg har jo ganske tjukk og fin manke, så når til og med jeg kan ta håret, er det håp for dem også, sier Helland og gliser.

Rosenborg vant 3-0, og klatrer til andreplass på tabellen.

– Dette trengte vi. Vi har løfta lista litt nå, sa Ingebrigtsen smilende til MAX.

– Det er meget solid. Det var bestemt fra kampstart, og de var gode på godt, gammeldags RBK-vis. Vålerenga måtte RBK på sitt beste, slo Eriksen fast.