Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi er for upresise når vi kommer gjennom og da blir vi straffet. I dag hadde vi muligheten til å vinne, men så står vi igjen med null. Vi velger bort tre poeng med dårlige valg og slurv, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Max etter mandagens 1-2-tap for Tromsø.

Rosenborg hadde muligheten til å redusere luken frem til serieleder Brann etter at bergenserne måtte gi fra seg to poeng i møtet med Vålerenga søndag.

Trønderne fikk imidlertid tøff motstand på Alfheim. Ikke en gang en spilleklar Nicklas Bendtner kunne gjøre noe med hjemmelaget mandag.

Det er første gang RBK taper to kamper på rad i Eliteserien siden 2016. Trønderne gikk også på tap for Brann i forrige serierunde.

OPPGITT: RBK-trener Kåre Ingebrigtsen. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Dermed har RBK fortsatt sju poeng opp til ligaleder Brann og er heller ikke best i byen lenger. Trondheim-rival Ranheim ligger på plassen foran etter 2-1-seieren over Sarpsborg søndag.

Tromsø er nå på sjuendeplass på tabellen, og ikke mer enn fire poeng bak RBK.

– Dette var helt nydelig, sier Tromsø-spiller Mushaga Bakenga til Max.

– Vi var dødelige da vi skulle være det. Det viktigste i dag var å slå kompisene mine i Trondheim.

Fartsfylt åpning

Det ble en fartsfylt og svært underholdende start på kampen i Tromsø. Hjemmelaget så ikke ut til å ha overdreven respekt for topplaget fra Trondheim og skapte mye trøbbel for RBK-forsvaret i første omgang.

Etter en knapp halvtime slapp hjemmepublikum jubelen løs da Jostein Gundersen headet Tromsø i ledelsen. Scoringen kom etter en av Morten Gamst Pedersens cornere. Gundersen var høyest i feltet og fikk plassert ballen forbi keeper André Hansen.

Ledelsen var ikke ufortjent, men det var to svært angrepsvillige lag på banen, som begge kom til svært store målsjanser de første 45 minuttene.

– Det var sykt gøy, vi må være fornøyd når vi slår Rosenborg. Dette gir selvtillit, sier målscoreren.

REDUSERTE: Tore Reginiussen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Matchvinner Nilsen

Et svært offensivt hjemmelag fortsatte å spille underholdende angrepsfotball i andre omgang, og etter 58 minutter doblet Lasse Nilsen ledelsen etter at Bakenga hadde gjort forarbeidet. Et lekkert angrep av TIL.

Rosenborg brukte fem minutter på å slå tilbake.

Og det var tidligere Tromsø-spiller Tore Reginiussen som førte gjestene tilbake i kampen. Landslagsspilleren headet ballen i nettet fra kort hold og dermed ble det ny spenning i matchen.

TIL greide likevel å stå imot presset fra et jagende Rosenborg i sluttminuttene.

Tromsøs Gjermund Åsen i duell med Rosenborgs Vegar Eggen Hedenstad. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix