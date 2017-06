Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Én seier på de seks siste seriekampene. Det er fasit for Rosenborg når UEFA mandag trekker de to første kvalifiseringsrundene til mesterligaen.

Rosenborg skal inn i andre runde. Uansett hvem som blir motstander, blir de neppe skremt av det trønderne presterte mot Haugesund søndag kveld.

For Haugesund var klart best. Hadde ikke André Hansen i Rosenborg-målet storspilt, kunne det blitt mer enn 1-0. Offensivt hadde nemlig ikke RBK noe å by på.

– At det klabber såpass offensivt, det liker vi ikke. Det ser ut som vi er redd for å tape, vi går for lite folk i angrep, vi må risikere mer, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport umiddelbart etter kampen.

Ettersom Sapsborg 08 også tapte søndag, topper RBK fortsatt eliteserien. Det kan endre seg mandag hvis Brann slår Stabæk.

Bendtner fra start

Rosenborg spilte en av sine beste kamper for sesongen da Strømsgodset ble slått 3-1 på Lerkendal før landslagspausen. Den gangen satt den danske superstjernen Nicklas Bendtner på tribunen med karantene, mens spissvikar Matthías Vilhjálmsson inntok hovedrollen med mål og målgivende.

Likevel var Bendtner tilbake fra start mot Haugesund søndag. Han kan vanskelig klandres for at Haris Hajradinovic ble spilt fri i bakrommet allerede etter tre minutter. Alene med RBK-keeper André Hansen gjorde Hajradinovic ingen feil og sendte Haugesund i tidlig ledelse.

Men faktum er at Rosenborg ikke skapte en eneste stor målsjanse i første omgang. Spillemessig var det jevnt, men André Hansen måtte levere to praktredninger i sluttminuttene for å hindre Haugesund i å øke ledelsen både én og to ganger før pause.

– Vi er ikke tøffe nok foran mål. Vi har muligheter, men det er farligere når Haugesund kommer, erkjenner Kåre Ingebrigtsen.

TIDLIG JUBEL: Allerede etter tre minutter kunne Haugesund feire seiersmålet mot Rosenborg. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Direkte rødt

55 minutter ut i kampen skulle Vilhjálmsson få sjansen, på bekostning av Milan Jevtovic.

Men sjansene uteble fortsett, helt til Bendtner upresset fikk heade fra kort hold etter 75 minutters spill. Ballen gikk over mål.

Så ble vondt enda verre for Rosenborg da høyreback Birger Meling ble sendt av banen med direkte rødt kort etter å ha kastet seg inn i en takling med knottene først etter 80 minuters spill.

Dermed ble det sesongens andre tap og sesongens tredje målløse kamp for Rosenborg.