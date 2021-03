– Hun har vunnet altfor mye i år, så det var på tide, fleiper Røiseland om sin historiske lagvenninne Eckhoff, som fulgte på plassen bak.

30-åringen hadde ikke vunnet et renn siden desember, og gikk seg opp fra en sjetteplass på fredagens sprint.

– Det har gått et par måneder, og jeg har skikkelig savnet det. Når det tar så lang tid, så smaker det ekstra godt, forklarer Røiseland.

Men det ble en kaos-jaktstart i Östersund. I morgentimene var det kraftig vind, med snøføyk. Da rennet startet roet det seg noe, men det kom vindkast på nærmere 10 sekundmeter. Vimplene stod rett ut på standplass da rennet skulle avgjøres.

PALLEN: Marte Olsbu Røiseland vant foran Tiril Eckhoff og Hanna Sola fra Hviterussland på tredjeplass. Foto: ANDERS WIKLUND / AFP

– Håpet på vind

Røiseland kom alene inn, og fikk to bom i tøffe forhold. Verdenscupvinner Tiril Eckhoff kom til matta omtrent samtidig og hadde muligheten til å rappe seieren fra lagvenninnen da hun senket fire av de fire første blinkene.

Blinken som skilte Eckhoff og seieren ville imidlertid ikke ned, og hun måtte også inn i strafferunden.

– Jeg startet som nummer seks og da håper man kanskje på litt vind, da blir det litt action der fremme og alt kan skje, forteller Røiseland.

Hun bestemte seg for å være offensiv, koste hva det koste ville.

– Jeg la en veldig god «gameplan» og bare gikk for det, og at det lyktes er jeg spesielt fornøyd med, sier hun, etter det som ble totalt fire bom.

Se dramatikken her:

– Gøy at seiersrekken er over

Triumfen i Östersund betyr at Røiseland endelig får revansje etter et svært skuffende VM tidligere i år. Der slet hun med å holde tårene tilbake på grunn av de mange nedturene. At hun traff alle ti blinkene på liggende tar hun også med seg.

– Jeg har ikke hatt mye trøbbel, men det har vært mye stang ut.

Lagvenninne Eckhoff ble altså nummer to og sørget for norsk dobbeltseier.

– Det var skikkelig tøft og utfordrende i dag. Det er bare gøy at seiersrekken er over, for det gjør meg ikke noe at Marte får den. Hun har stått på i hele år, sier dagens toer til NRK etter målgang.

NY KULE: Tiril Eckhoff sikret seg også sammenlagtseieren i jaktstartcupen. Foto: ANDERS WIKLUND / AFP

Hun erkjenner at forholdene gjorde det vanskelig.

– Jeg visste at det ble bingo. Enten er du heldig, eller så er du ikke heldig, forklarer Eckhoff.

Kjempeprestasjon

Emilie Ågheim Kalkenberg imponerte stort med kun to bom, best i feltet, noe som holdt til femteplass.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg, sier en strålende fornøyd Kalkenberg etter å ha vært med på sin aller første blomsterseremoni.

– Jeg var veldig rolig og tålmodig på skytebanen i dag, synes jeg, og det fikk jeg igjen for til slutt, fortsetter 23-åringen.