Mens lagvenninnen gråt av glede, klarte ikke lenger Røiseland å skjule VM-skuffelsen

For et år siden ble Marte Olsbu Røiseland historisk da hun tok medaljer i samtlige syv VM-øvelser i Anterselva. Det gjorde at hun ble kåret til verdens beste kvinnelige idrettsutøver i 2020 av franske L'Equipe.

Røiseland kom dermed til VM i Pokljuka som storfavoritt, tittelforsvarer og med gul ledertrøye i verdenscupen. Men etter ankomst har lite gått som Røiseland hadde håpet, og etter 20.-plassen på normaldistansen klarte hun ikke lenger å holde tårene tilbake.

– Det er tydeligvis ikke mitt mesterskap. Det butter litt imot, og det er veldig kjedelig. Så går det fint når det skjer én gang, og det går fint når det skjer to ganger, men når det butter igjen og igjen, så ser man litt håpløst på situasjonen, fortalte hun.

– Det er sjelden vi har hørt Marte så ute av seg som etter dette løpet, mente kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Synes synd på henne

STERKE LAGVENNINNER: Ingrid Tandrevold får gratulasjonsklem etter bronsen på 15-kilometeren av Tiril Eckhoff. Sistnevnte står med tre gull på fire øvelser så langt i VM. Foto: Primoz Lovric / NTB

Samtidig som Tiril Eckhoff har herjet og innkassert tre VM-gull, står Røiseland med en 6. plass på sprinten som beste individuelle VM-plassering så langt.

Hun var ankerkvinne på blandet stafetten da Norge tok gull, men ga lagkameratene æren for seieren etter at hun selv fikk skjelven på standplass.

– Jeg synes først og fremst synd på henne. I VM i fjor var hun i en flyt som nesten er litt skummel. Fordi at ting gikk så veldig av seg selv. Så kommer hun inn i dette mesterskapet her med gul trøye og skal forsvare VM-gullene fra i fjor. Hun får en dårlig start og da er det klart at da skjer det noe med hele selvtilliten, sier NRKs skiskytterekspert Liv Grete Skjelbreid.

– Å prate om selvtillit etter et løp som i dag, da ser det litt mørkt ut. Jeg vet faktisk ikke helt hva jeg skal si, sa Røiseland etter 15-kilometeren.

EMOSJONELL: Marte Olsbu Røiseland klarte ikke å holde tårene tilbake etter nok en VM-nedtur.

Svikter på siste skyting

Røiseland har vært i medaljekampen frem til siste skyting på alle de individuelle rennene, men det som tidligere har vært hennes store styrke har plutselig blitt hennes akilleshæl.

På siste stående skyting har hun bommet ni ganger, noe som tilsvarer nesten halvparten av skuddene.

– Man går inn i en ond spiral der man prøver, prøver og prøver, og det mest vanskelige er å legge vekk alt og ikke prøve for hardt, sier Skjelbreid.

Selv har ikke Røiseland noen god forklaring på skytesvikten, annet enn at «det ikke sitter».

– Hva er det du synes er aller tyngst?

– Å ikke få det til når jeg har muligheten. Det er bare jeg som ødelegger, og det er veldig kjedelig.

Tror Røiseland vil løfte seg

Selv om VM har vært en stor skuffelse for Røiseland til nå, prøver hun å ikke grave seg ned av den grunn.

STANDPLASS-TRØBBEL: Røiseland har slitt med å skyte fulle hus på stående skyting i VM. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

– Jeg får lov til å være skuffa, man driver med toppidrett og det er brutalt her og nå. Samtidig kan man ikke være skuffet for lenge, jeg skal gå flere løp. Jeg må prøve å få hodet på plass og se fremover.

Om Røiseland ikke blir tatt ut til parstafetten får hun hele tre hviledager før neste renn. Det er tre dager hun må bruke godt om hun skal klare å revansjere den tunge VM-starten.

– Det er hardt å snu noe slikt i et mesterskap, men jeg tror hun kan klare det. Hun er fortsatt en av favorittene på rennene som er igjen, mener NRKs ekspert Ola Lunde.

– Nå er det viktig at laget rundt henne og trenerne tar tak i Marte og løfter henne opp igjen, for nå trenger hun all støtte hun kan få for å komme på plass igjen til de to siste konkurransene, sier Skjelbreid.