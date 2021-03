Nektet å knele mot rasisme

Wilfried Zaha (28) ble lørdag den første Premier League-spilleren som ikke knelte mot rasisme før avspark. Han mener markeringen ikke har effekt.

Før avspark mellom Crystal Palace og West Bromwich var Zaha den eneste spilleren som ikke knelte mot rasisme, noe Premier League-stjernene har gjort siden i fjor sommer.

Palace-stjernen skapte overskrifter da han forrige måned varslet at han ikke lenger ville delta i markeringen.

– Min avgjørelse om å bli stående før avspark har vært kjent i et par uker nå. Det er ikke noe rett og galt, men for meg personlig føler jeg at knelingen er blitt del av rutinen før kamp, og at det nå ikke gjør noen forskjell om vi kneler eller står. Noen av oss vil fortsatt få skjellsord, sier Zaha i en uttalelse som ble offentliggjort før kampstart.

Zaha fikset straffen som gjorde at Crystal Palace vant kampen 1–0. Dermed sendte de West Bromwich ett steg nærmere nedrykk.